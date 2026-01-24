Obavijesti

Sport

Komentari 3
KAPETAN EKIPE

Ivan Martinović doznao težinu ozljede: 'Ne nestaje preko noći'

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
Ivan Martinović doznao težinu ozljede: 'Ne nestaje preko noći'
Foto: Anze Malovrh / kolektiff

Hrvatska je pobijedila u subotu Island 30-29 i popravila gorak okus poraza od Švedske (33-25). Ivan Martinović i Dino Slavić doživjeli su ozljede na susretu i još uvijek je upitan njihov nastup protiv Švicaraca

Admiral

Hrvatska rukometna reprezentacija je u petak pobijedila Island 30-29 te odlično otvorila prvi dvoboj glavne runde. Najveći upitnik nakon susreta nadvio se nad kapetanom Ivanom Martinovićem koji je ozlijedio stopalo. Desni vanjski Veszprema u prve tri utakmice zabio je 15 golova, a bio je proglašen za igrača susreta protiv Nizozemske (35-29). 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Malmö: Media day i druženje novinara s izbornikom i igračima 15:02
Malmö: Media day i druženje novinara s izbornikom i igračima | Video: 24sata/pixsell

Situaciju s Martinovićem i Slavićem prokomentirao je i prvi pomoćnik Dagura Sigurdssona Denis Špoljarić.

LEGENDE O POBJEDI Džombu razljutio potez: 'Ako ti se to ne sviđa, budi desno krilo'
Džombu razljutio potez: 'Ako ti se to ne sviđa, budi desno krilo'

- Prema prvim nalazima, ne bi trebalo biti ništa ozbiljno ni kod jednog igrača. Riječ je o lakšim kontuzijama, a iako se još čekaju dodatne provjere, prvi dojam je da će sve biti u redu. Ozljeda Ivana Martinovića u prvi je mah izgledala ozbiljnije, no situacija je ipak puno bolja nego što se činilo na terenu. Bol ne može nestati preko noći, ali najvažnije je da nije riječ o ozljedi kosti, već o problemu koji se, kako kažu u stožeru, može sanirati.

Iceland vs Croatia
Foto: Jozo Cabraja / kolektiff

Prema rezultatima pregleda obavljenog u subotu ujutro izgledno je kako nema ozbiljnijih oštećenja, a popularno zvani 'Marta' samostalno je hodao. Još uvijek osjeća bol, ali moguće je da će biti na raspolaganju Sigurdssonu za nedjeljni dvoboj protiv Švicarske. 

POPULARNI 'LAC' Legendarni hrvatski rukometaš prokomentirao Island: 'Na TV-u se to ne vidi i puno toga govori'
Legendarni hrvatski rukometaš prokomentirao Island: 'Na TV-u se to ne vidi i puno toga govori'

Konačna odluka o njegovoj spremnosti za utakmicu sa Švicarskom znat će se nakon večernjeg treninga koji je zakazan za 18.00 sati. Preostale susrete u glavnoj rundi igramo protiv Švicarske (nedjelja, 20.30), Slovenije (utorak, 18.00) i Mađarske (srijeda, 18.00).

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
UŽIVO Transferi: Liverpoolov as na pragu potpisa za Tottenham
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Liverpoolov as na pragu potpisa za Tottenham

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Švedska pobijedila Sloveniju, evo što to znači za Hrvatsku
SADA JE JASNIJE

Švedska pobijedila Sloveniju, evo što to znači za Hrvatsku

Ljestvica nakon prvog kola drugog kruga tako izgleda jasnije. Švicarska i Mađarska ostale su jedine dvije reprezentacije bez pobjede u skupini II drugog kruga Europskog prvenstva

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026