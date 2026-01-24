Ivan Martinović doznao težinu ozljede: 'Ne nestaje preko noći'

Hrvatska rukometna reprezentacija je u petak pobijedila Island 30-29 te odlično otvorila prvi dvoboj glavne runde. Najveći upitnik nakon susreta nadvio se nad kapetanom Ivanom Martinovićem koji je ozlijedio stopalo. Desni vanjski Veszprema u prve tri utakmice zabio je 15 golova, a bio je proglašen za igrača susreta protiv Nizozemske (35-29).

Situaciju s Martinovićem i Slavićem prokomentirao je i prvi pomoćnik Dagura Sigurdssona Denis Špoljarić.

- Prema prvim nalazima, ne bi trebalo biti ništa ozbiljno ni kod jednog igrača. Riječ je o lakšim kontuzijama, a iako se još čekaju dodatne provjere, prvi dojam je da će sve biti u redu. Ozljeda Ivana Martinovića u prvi je mah izgledala ozbiljnije, no situacija je ipak puno bolja nego što se činilo na terenu. Bol ne može nestati preko noći, ali najvažnije je da nije riječ o ozljedi kosti, već o problemu koji se, kako kažu u stožeru, može sanirati.

Foto: Jozo Cabraja / kolektiff

Prema rezultatima pregleda obavljenog u subotu ujutro izgledno je kako nema ozbiljnijih oštećenja, a popularno zvani 'Marta' samostalno je hodao. Još uvijek osjeća bol, ali moguće je da će biti na raspolaganju Sigurdssonu za nedjeljni dvoboj protiv Švicarske.

Konačna odluka o njegovoj spremnosti za utakmicu sa Švicarskom znat će se nakon večernjeg treninga koji je zakazan za 18.00 sati. Preostale susrete u glavnoj rundi igramo protiv Švicarske (nedjelja, 20.30), Slovenije (utorak, 18.00) i Mađarske (srijeda, 18.00).