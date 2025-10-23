Obavijesti

Sport

Komentari 1
KONSTANTNO ODLIČAN

Hrvatski golman dominantan je u ligi, a Daliću nije 'na mapi'. Ove sezone ima 12 čistih mreža

Piše Fabijan Hrnčić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Profimedia

Kristijan Kahlina (33) u 12 utakmica ove sezone nije primio gol i ima 125 obranjenih udaraca. Već je jednom dobio nagradu za najboljeg golmana MLS-a, a zasigurno će ponovno biti u konkurenciji

Od 2022. je u redovima Charlottea i sad je nezamislivo da momčad iz Sjeverne Karoline igra bez sigurnih ruku između vratnica. Kristijan Kahlina (33) i ove bi godine mogao odnijeti nagradu za najboljega golmana MLS-a, a play-off još nije ni počeo. Njegova je momčad ušla u nokaut fazu velikim dijelom zahvaljujući njemu, a tamo ih u dvomeču osmine finala očekuje New York City.

Ove je sezone obranio penal Lionelu Messiju, ali to je samo točka na i odličnih utakmica u dresu Charlottea. Konstantno je već dvije sezone među najboljima u ligi, predvodi momčad.

- U najboljim sam golmanskim godinama, a reprezentacija ima odlične rezultate i izbornik odlučuje o tome koga će pozvati. Nikad neću prestati nadati se - rekao nam je nedavno Kristijan Kahlina.

Foto: Sofascore za 24sata

Sudeći prema pretpozivima za zadnje okupljanje, nije blizu pozivu među “vatrene”. No Kahlina i dalje šuti i radi, a brojevi govore sami za sebe. Još je mnogo izazova pred njim, a tko zna, možda jednom stigne taj poziv. 

OSTALO

