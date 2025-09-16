Kahlina za 24sata: Messiju sam obranio penal! Nisam mu ništa htio reći da se ne zainati...

Obraniti penal poseban je osjećaj, a pogotovo kad to napraviš Lionelu Messiju (38), po mnogima najboljem nogometašu svih vremena. Upravo je to napravio Kristijan Kahlina (33), hrvatski golman u dresu Charlottea koji je pobijedio zvjezdani Inter Miami (3-0).

- Gledao sam penale koje je izvodio, pratim Inter Miami i znam da čeka golmane kod svakog penala. Puca u jednu stranu ako ga čekaš ili gađa kontra ako kreneš. Odlučio sam se da ću ga skroz čekati pa ako ću imati sreće, mogu reagirati jer postoji mogućnost da malo lošije puca, a ja vjerujem u svoje reflekse. Nije mi bilo u primisli da će potkopavati loptu, a kako se zaletio sam mislio da će je samo ispucati. Baš se potrefilo, imala je loptu brzinu i jačinu, da sam se bilo gdje bacio, to bi bio gol. Ili da sam krenuo gađati ili ostao u poskoku, završila bi pod prečkom jer je imala brzinu. Ostao sam miran i nisam je odmah uhvatio nego sam si je kao u odbojci smirio i uhvatio - ispričao nam je dobro raspoloženi Kahlina.

- Prije samog penala znaš tko ti puca i da takav igrač ima uvijek nešto u rukavu, razmišlja drugačije od tebe. Ako misliš da trebaš ići u kut, on će potkopati ili slično. Posložilo se da smo isto razmislili, stvarno je bio prekrasan osjećaj pred oko 35.000 navijača, to je za sve bilo nešto posebno ili biti na utakmici u kojoj mu je obranjen penal. To mu je prvi promašeni penal u Americi, stvarno je to, kako se kaže, priča koja će se prepričavati unucima - rekao je Kristijan pa se osvrnuo na kontakt sa samim Messijem.

- Nakon utakmice nismo ništa pričali jer je njihov tunel bio skroz na drugoj strani, a za vrijeme utakmice mu ne želiš ništa reći jer znaš da je to najveći igrač svih vremena i taman ti treba da se zainati pa pronađe dodatni motiv za zabiti golove.

Da se ovako nešto dogodilo u Hrvatskoj, zasigurno bi se dobro profeštalo, provlačile bi se karakteristične riječi poput 'gajba', 'janjac', 'odojak' ili nešto slično.

- Sigurno ću nešto donijeti do srijede da počastim dečke, nema tu takvih običaja kao u Hrvatskoj. Da sam doma sigurno bi bilo drugačije - nasmijao se Kristijan.

Njegov je Charlotte u vrhunskoj formi i imaju devet ligaških pobjeda u nizu u kojima Kristijan ima šest clean sheetova, a s klubom je osigurao ulazak u play-off. Sad tu postoje finese koje im mogu uvelike olakšati put u završnici sezone. Trenutačno se nalaze na trećem mjestu Istočne Konferencije.

- Izjednačili smo rekord Seattlea koji ima devet pobjeda u nizu iz 1999. godine. To je nevjerojatno za klub koji od starta sezone nije bio u samom vrhu, već smo krenuli s desetog mjesta i podigli se u formi kad je to bilo najpotrebnije za nas. Kaskali smo za dobrim rezultatom i play-offom, a sad smo u takvoj situaciji da bi bilo najbolje da smo u četiri najbolje momčadi lige kako bi nam se olakšale stvari u play-offu jer onda imamo prednost domaćeg terena u dvije utakmice što puno pomaže u mogućnosti prolaska s obzirom na to da se igra na dvije dobivene - rekao je Kristijan pa nastavio o rekordu i samom play-offu:

Foto: Profimedia

- Nema pritiska što se rekorda tiče jer i sami nismo vjerovali da to možemo kad smo krenuli pa je sve to došlo prirodno. Trebamo ići dalje bez prevelikog razmišljanja jer se onda dogodi neka greška, mi smo svoje napravili i sad uživamo i idemo dalje koliko je god moguće.

- Play-off je poseban jer možeš završiti prvi u ligaškom dijelu pa ti se poklopi da u play-offu igraš s Interom. Najbolji smo domaćini u MLS-u, pokazali smo da možemo svakog pobijediti, ali i taj se put mora posložiti da dođe netko tko nije u takvoj formi. Miami je osvojio istočni dio prošle godine pa igrao protiv Atlante, a oni su bili u jako dobroj formi i izbacili ih kao deveta momčad - pojasnio je.

Dok su u Hrvatskoj uobičajenija putovanja autobusom, u SAD-u po tom pitanju nema nikakvog razmišljanja - putuje se avionom, čarter letom i zapravo je mnogo udobnije i komotnije.

- Na početku sezone smo tri put letjeli na zapad i svaki let je bio četiri i pol sata, mijenjaš vremensku zonu pa je to malo zeznuto. Prosječno letimo sat i 20 pa nije ništa strašno jer letimo čarterom. Dođeš, uđeš, kontrole i sve ostalo potrebno se odradi brzo i to je to. Čeka te autobus kad sletiš i ideš u hotel, to se ni ne osjeti. Čak je to puno lakše nego kad smo putovali autobusom u Bugarskoj ili Hrvatskoj, ne možeš se ni ispružit. U avionu imam tri slobodna mjesta, ispružim se, spavam. Samo po kilometraži i letenju je dalje i drugačije.

'Izbornik odlučuje, a nada o reprezentaciji tinja u meni'

Kristijan je u vrhunskoj formi, brani u jakoj ligi iako se to u Hrvatskoj iz nekog razloga i dalje tako ne percipira, a u posljednje je vrijeme bilo govora o golmanskim pozicijama u reprezentaciji. Trenutačno se na popisu izbornika Zlatka Dalića nalaze Dominik Livaković (Girona), Ivica Ivušić (Hajduk), Dominik Kotarski (Kopenhagen) uz pretpoziv Karlu Letici (Lausanne-Sport), a odlični hrvatski golman još nije bio pozvan.

- I dalje mogu samo reći da nada tinja u meni, nikad se neću prestati nadati. To mi je san da jedan dan dođem na okupljanje i da budem s najboljim igračima Hrvatske u tom razdoblju. Branim najbolje što mogu, a stvarno se nadam da će doći trenutak kad će biti i moje vrijeme. U najboljim sam golmanskim godinama, a reprezentacija ima odlične rezultate i izbornik odlučuje o tome koga će pozvati. Nikad se neću prestati nadati - jasan je Kristijan.

Trenutačno su u MLS-u uz Kahlinu još trojica hrvatskih nogometaša. Petar Musa (27) igra u Dallasu, Marko Pašalić (25) u Orlandu, a Dario Župarić (33) u Portlandu. Ali daleko je to od očiju Hrvatske javnosti pa se neke stvari 'probiju' tek kad su velike poput ovog obranjenog penala Messiju.

- Što ćemo više igrača imati ovdje, pogotovo ako su neki kvalitetniji poput Muse i Pašalića, bit će bolje jer će više moći reći o kvaliteti i organizaciji lige. Tu svaka momčad ima nekoliko strašnih individualaca. Jako teško je da se nađemo jer je Musa u Dallasu, Župarić u Portlandu. Pašalić je u Orlandu na sat vremena leta, ali nismo se nalazili. Svaki put kad igramo ostanemo popričati poslije utakmice, čujemo se preko Instagrama. S Kreilachom sam bio jako dobar kad je bio u Vancouveru i Salt Lakeu što je jako daleko, a s Musom i Župarićem se ove godine nisam ni vidio jer nismo igrali jedan protiv drugog.

Kahlina je u redovima Charlottea bio suigrač s hitom HNL-a, Iurijem Tavaresom (24) koji je statistički drugi najbolji dribler lige nakon Naila Omerovića. Budući reprezentativac Zelenortskih otoka zabio je gol i asistirao u pobjedi protiv Hajduka (2-1), a upravo je Kahlina 'imao prste' u tome da popularni 'Jura' ode u Varaždin.

- Kad je bio tu dvije godine, nisam mogao vjerovati da takav igrač ne može igrati kod nas. Da se ovdje isforsirao, ne bi bio blizu HNL-a. Trener ga nije vidio, a on je na treningu bio fantastičan. Kad sam dobio poziv od par ljudi iz HNL-a da ga Charlotte želi tamo pustiti, rekao sam mu da je on za Varaždin top igrač. Sređena su momčad i dobit će priliku, a on ima takav dribling u trku i lakoću pokreta, glavom igra odlično, vrhunski je u duelu i u obrambenom dijelu, rekao sam mu da može samo eksplodirati i da ne podcijeni ligu - objasnio je golman Charlottea pa nastavio:

- Čujemo se redovno da vidim kako je. Oduševljen je gradom i klubom, a kad se vratim sigurno ću otići pogledati koju utakmicu, baš mi je drago zbog njega. Treba imati svoju slobodu jer ako ćeš ga ograničiti, onda ga možeš izgubiti. Na jednoj utakmici će izgubiti pet, šest, lopti, a na ostalima će raditi višak. Ja pratim HNL i ne ocjenjujem nešto u tri, četiri kola. Nema boljeg driblera u trku u ligi od njega. Livaja ima nešto svoje što napravi u metar, ali ovo što on radi kao krilo, nema boljeg od njega. Naravno da može napredovati u odlukama, mlad je igrač - jasan je Kahlina.

Foto: Scott Kinser

Trenutačno mu je suigrač Baye Coulibaly (19) koji je za dva milijuna eura stigao iz hrvatskog trećeligaša Kustošije.

- Ne prodaju se random igrači iz treće lige, nego to radi Andy Bara jer ima mogućnost dovesti kvalitetnog igrača i od tamo ga prodati. Naravno da je svima čudno što se dogodi takav transfer, ali Coulibaly se pokazao na zadnjem veznom, puno trči, radi, solidan je u tehnici i priključen prvoj momčadi. Dokazuje se, trener voli radnike i takve igrače, znamo igrati s tri zadnja vezna jer smo više obrambeno nastrojeni, a on je čisti zadnji vezni - objasnio nam je Kahlina.

U Americi ima ugovor do zime iduće godine, a klub ga može produžiti na još godinu dana. Brani odlično, a što se tiče budućnosti...

- Imao sam jako dobru sezonu, volio bih da se može dogoditi neki transfer u Europu, bilo bi mi jako drago. Ako ne, tu mi je lijepo, ide dalje nova borba, vidjet ćemo hoću li produžiti ugovor - objasnio je.

'Dinamu će biti jako teško kad krene Europa'

Prvi put ikad je Gorica pobijedila Dinamo (2-1) na Maksimiru, a Kahlina je prema Transfermarktu odigrao 157 utakmica u dresu Turopoljaca, s njima osvojio 2. HNL i igrao elitni rang hrvatskog nogometa, ali i bio kapetan kluba.

- I dalje sam navijač Gorice, to je moj klub kroz koji sam napravio sve da mogu biti gdje jesam. Bilo mi je drago zbog njih. S druge sam strane dinamovac pa mi nije bilo drago gledati da ovako izgube utakmicu. Trener Carević ih je dobro pripremio, i dalje se čujem s nekim ljudima iz kluba. Imaju dovoljno bodova da sad oplode situaciju na domaćem terenu, ali neće to doći samo od sebe - rekao je Kahlina pa zaključio o Dinamu i borbi za naslov prvaka:

- Nije još sve sjelo na mjesto kad dovedeš 10-12 igrača. Imali su cijele pripreme, ali nije lagano jer će neka pojačanja proraditi tek za 3-4 mjeseca, nekom treba još duže da se prilagodi, a netko to odradi brže. Sezona neće biti lagana, vidjelo se već protiv Varaždina što ne bih rekao da je kiks, ali protiv Gorice je to veliki kiks i šamar. I to još sve bez Europe. Što će tad sve biti jer će biti jako teško... Treba im dati vremena, ali eto između Hajduka i njih će se voditi borba. Oni imaju dobrog trenera i momčad - zaključio je.