Hrvatski izbornik: 'S ovim dečkima ne bojim se suočiti s bilo kojom reprezentacijom'

Dominantno i autoritativno hrvatski su košarkaši, pred 2500 gledatelja u osječkoj dvorani Gradski vrt, demolirali Cipar (100-60) na otvaranju kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Bio je to jači trening za naše reprezentativce i dobra generalka pred ponedjeljak kada nas u Rigi čeka utakmica protiv Izraela, izravnog suparnika za prvo mjesto u skupini kojoj bi se trebalo čudo dogoditi da Njemačka ne osvoji prvo mjesto.

Mario Hezonja potvrdio je status vođe ove reprezentacije sa 25 koševa, 7 skokova i 6 asistencija, 17 je dodao Danko Branković, dok je Filippos Tigkas ubacio 14 za Cipar.

Osijek: Kvalifikacije za FIBA Svjetsko prvenstvo 2027, Hrvatska - Cipar | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Željeli smo utakmicu shvatiti super ozbiljno i u većem dijelu smo to napravili. Obrambeno smo imali situacije koje ćemo morati promijeniti nakon analize, ali su normalne za ovu fazu i pogotovo kad se čovjek opusti više nego što bi trebao. Tri i pol četvrtine pružiči smo igru koja me čini jako sretnim. Sjajna atmosfera, hvala publici na tome - rekao je hrvatski izbornik Tomislav MIjatović.

Je li ozljeda Gorana Filipovića ozbiljnije prirode?

- Sam kaže da nije ozbiljno, vidjet ćemo kad se ohladi. Naša liječnička služba je najbolja u Europi i ne sumnjam da će to savršeno riješiti.

Osijek: Kvalifikacije za FIBA Svjetsko prvenstvo 2027, Hrvatska - Cipar | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Luka Božić nije konkurirao za utakmicu zbog bolesti.

- Ima virozu želučanog trakta, maksimalno ga je isrcpjela. Odradio je danas trening od 75 minuta s profesorom Mandirom i procijenili smo da je bolje to nego da se energetski potroši na utakmici.

A veliko pojačanje pred Izrael bit će dolazak našeg naturaliziranog Amerikanca Jaleena Smitha.

- Imao je problem s leđima, koji je sanirao nakon četiri slobodna dana u klubu. Priključit će se reprezentaciji, a onda ćemo odlučiti o taktičkim rješenjima za Izrael.

Osijek: Kvalifikacije za FIBA Svjetsko prvenstvo 2027, Hrvatska - Cipar. | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Izrael?

- Nema tajni na ovoj razini. S ovim dečkima nemam problema suočiti se s bilo kojom reprezentacijom. Ova ekipa ima rast, potencijal i korak po korak će nas činiti sretnima i ponosnima. Nećemo svaku utakmicu dobivati 40 razlike, ali veseli me ozbiljnost otkad sam ovdje i činjenica da svi igrači imaju kvalitetne minute u klubovima i kad su u takvoj formi, i meni je lakše slagati momčad. I mi želimo da ekipa ima kontiuitet igre zajedno. Drago mi je da svih 11 igrača su igrali kvalitetne minute i dolaze iz klubova u kojima imaju kvalitetnu minutažu i kad su u takvoj formi, onda je lakše i meni slagati momčad - zaključio je izbornik.

Toni Nakić je rekao:

- Od početka smo ušli na 100 posto, uhvatili ritam koji nisu mogli pratiti. Mi se još upoznajemo relativno i kad smo se pohvatali i zatvorili prilaze, lagano smo zatvorili utakmicu.

A izbornik Cipra Christophoros Livadiotis je kazao:

- Bili smo svjesni da ćemo imati puno problema jer nam nedostaju neki igrači. Hrvatska je bila jako motivirana zbog neodlaska na EuroBasket. U skoku smo bili inferiorni, skoro svih 60 koševa koje smo zabili bili su teški koševi.

Hrvatska će u 2. kolu gostovati u Rigi kod Izraela, a potom će se kvalifikacije nastaviti krajem veljače sljedeće godine.

Prve tri momčadi iz skupine plasirat će se u drugi krug europskih kvalifikacija, gdje će im se pridružiti najbolje tri momčadi iz skupine F u kojoj su Latvija, Poljska, Austrija i Nizozemska, a sve će reprezentacije prenositi rezultate iz prvog kruga, čime svaka pojedina utakmica zadržava svoju težinu. U drugom krugu svaka će reprezentacija igrati kod kuće i u gostima protiv tri momčadi koje dolaze iz druge skupine, a nakon dodatnih šest utakmica po reprezentaciji, prve tri momčadi iz svake skupine izborit će plasman na Svjetsko prvenstvo.