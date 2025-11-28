Hezonja i Božić se uigravaju za Izrael: Hrvatska ima šansu koju konkurenti vjerojatno neće...

Hrvatski košarkaši večeras iz Osijeka (19:00) kreću na dugačko i izazovno putovanje prema Katru. Uostalom, takvo je zadnjih godina za Hrvatsku bilo svako prema velikom natjecanju i često se pretvaralo u neuspješno, pogotovo kad je u pitanju svjetsko prvenstvo, na kojem smo zadnji put igrali 2014. godine.

Uglavnom, slavonska metropola prva je stanica ka košarkaškom Mundijalu u Aziji 2027. godine, a Cipar prvi i svakako najmanje kvalitetan protivnik, idealan za miran i uvjerljiv početak kvalifikacija. Cipar nam je znanac iz zadnjih kvalifikacija za EuroBasket, na koji nismo otišli, a Ciprani jesu jer su bili domaćini, na žalost ostatka košarkaške Europe.

A košarkašku Europu, odnosno utakmicu reprezentacije, osječki Gradski vrt zadnji je put ugostio prije sedam godina, kad je 29. studenog 2018. Hrvatska pobijedila Mađarsku u kvalifikacijama za SP u Kini, na koje nismo otišli jer smo na istome mjestu dva mjeseca ranije šansu bacili u vjetar kad su Bogdanović, Šarić i Zubac izgubili od Litve.

Izbornik je tad bio Dražen Anzulović, a iz reprezentacije koja je ugostila Sabonisa, Valančiunasa i društvo danas je u momčadi Tomislava Mijatovića tek igrač sekundarne uloge Mate Kalajžić. Međutim, ono što je tad za Hrvatsku bila Litva, odnosno puno važnija utakmica, nakon Cipra, u ponedjeljak će u Rigi biti Izrael. Ta bi nam pobjeda, prije nego što nas u veljači dočeka Njemačka, aktualni svjetski i europski prvak, širom otvorila vrata u drugom krugu, u kojem ćemo put prema Katru tražiti još preko tri reprezentacije iz kvarteta Latvija, Poljska, Nizozemska i Austrija. Netko od njih neće imati šansu kakvu sad ima Hrvatska, odnosno tad bi već trebao gostovati u Tel-Avivu, a ne na neutralnom terenu. A vjerojatno i s Izraelom u puno jačem sastavu, s Avdijom, kad termin to dopusti, odnosno trenutno ozlijeđenima Madarom, Ginatom...

Susret Bosne i Hrvatske u kvalifikacijama za Eurobasket 2025. | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Stoga bi slabašni Cipar, s kojim u dvije zadnje utakmice imamo +66, Hrvatskoj primarno trebao poslužiti kao uigravanje tandema Hezonja - Božić, koji je dosad u hrvatskom dresu odigrao jednu zajedničku utakmicu, one koje se bolje i ne sjećati jer nas je stajala EuroBasketa, protiv BiH u Sarajevu. Hezonja je tad jedini trening odradio dan prije utakmice, kao što je i sad slučaj, pa Josip Sesar nije mogao dobiti ono što bi, nadamo se, od ovog dueta u kvalifikacijama mogao i trebao dobiti Sesarov nasljednik Mijatović. Dakako, sve pod uvjetom da je Božić, koji se borio s virozom od okupljanja, dovoljno prizdravio. Kao što su prizdravila leđa Jaleena Smitha, koji će se ipak priključiti reprezentaciji u nedjelju u Rigi...