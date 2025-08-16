Obavijesti

UVJERLJIVA POBJEDA

Hrvatski košarkaši s gotovo 50 razlike razbili su Norvežane

Piše HINA,
Susret Hrvatske i Danske u pretkvalifikacijama za Svjetsko košarkaško prvenstvo | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Mario Hezonja je i u ovoj utakmici s 21 košem bio najbolji strijelac. David Škara je ubacio 13 poena, Karlo Matković 11, a mladi Michael Ružić je završio dvoboj s 10 koševa

Hrvatska muška košarkaška reprezentacija ostvarila je u subotu jednu od najuvjerljivijih pobjeda u svojoj povijesti svladavši Norvešku sa 102-53 (28-14, 34-8, 22-13, 18-18) u dvoboju pretkvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. odigranom u dvorani Marino Cvetković u Opatiji. Izabranicima Tomislava Mijatovića ostaje još samo pobjedom u zadnjem kolu na gostovanju u Danskoj potvrditi potpunu nadmoć u ovoj konkurenciji.

Norvežani su se uspijevali do 9. minuti zadržati na jednoznamenkatom zaostatku. Prvu četvrtinu su hrvatski košarkaši završili s dvostruko više koševa od suparnika (28-14), da bi u drugoj pravom kanonadom zasuli Norvežane (34-8) pa je na poluvremenu njihova prednost već narasla na 40 koševa (62-22).

Tijekom drugog poluvremena je Hrvatska u više navrata otišla i preko +50, a Hrvatska je zadnju četvrtinu odigrala s pričuvnom postavom.

Mario Hezonja je i u ovoj utakmici s 21 košem bio najbolji strijelac. David Škara je ubacio 13 poena, Karlo Matković 11, a mladi Michael Ružić je završio dvoboj s 10 koševa, šest skokova i četiri blokade. Mateo Drežnjak je uz devet poena imao šest asistencija. Kod Norvežana su po 11 koševa postigli Milovan Savić i Sivert Nordheim.

Hrvatska je u tri utakmice ostvarila tri uvjerljive pobjede s prosječnom razlikom od 37 koševa. Danska se također plasirala u kvalifikacije s učinkom 2-1, a Norvežani su s 0-4 završili na zadnjem mjestu u skupini.

Posljednja utakmica na rasporedu je u srijedu, 20. kolovoza (19 sati), kad će hrvatski košarkaši gostovati u danskom Farumu, mjestu u predgrađu Kopenhagena. Sve osim još jedne uvjerljive pobjede Hrvatske, bilo bi veliko iznenađenje.

