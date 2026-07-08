Hrvatski navijači: 'Plakat ćemo mi za Zlatkom', 'Pogledajte svi njegovu fotku i zaplješćite mu'

Zlatko Dalić više nije izbornik Hrvatske. Vijest koja je odjeknula u hrvatskom, ali i svjetskom nogometu. Nakon skoro devet godina, tri medalje i nebrojeno puno prekrasnih uspomena, najbolji izbornik "vatrenih" odlučio je da je kraj. Svjetsko prvenstvo nije završilo na najbolji način i nitko nije očekivao takav završetak, ali njegovu ostavštinu teško će netko nadmašiti.

Reakcije na Dalićev odlazak su svakakve. Ima navijača koji žele da ostane, drugi zazivaju novog izbornika već duže vrijeme. Kako god bilo, vrijeme je da Hrvatska otvori novo poglavlje bez Zlatka Dalića. HNS se na društvenim mrežama oprostio od izbornika, a ovo su neke od reakcija na odluku da Dalić odlazi.

"Plakat ćemo za Zlatkom, hvala izborniče za sve"

"Najbitniji je mir u životu, a već dugo mu nisu dali mira. Nažalost, previše u društvu imamo onih koji mrze sve što je dobro. Daliću sve najbolje u životu"

"Njegov period u reprezentaciji nitko neće nadmašiti"

"Tužan dan za hrvatski nogomet"

"Pogledajte dobru ovu fotografiju Hrvati. Pogledajte i zaplješćite. Bravo maestro Zlatko, ušao i ispisao si našu povijest kao najbolji izbornik, koju nitko neće moći nadmašiti. Sretno i hvala za sve trenutke ponosa i slave. Tek znamo nekog cijeniti kada ode, nažalost to je tako kod nas. A ovi skeptici i negativci neka pate. Pogledajte još dobro ovu fotografiju"

"E sad nam jadna majka"

"Tako to radi častan i pošten ČOVJEK!!! Neka ti je sretno i blagoslovljeno svako tvoje dobro djelo!!"

"Bio je više od izbornika, što niti jedan prije niti sljedeći neće imati"

"Hvala vam izborniče! Bilo je svega, raznih krivih i dobrih odluka, poziva, ali sve se svodi na jedno. Donijeli ste ovoj zemlji uspjehe kakve nisu imali i puno veće zemlje svijeta u ovih 8 godina...."

"Na vrijeme se povukao, dostojanstven kao i uvijek. Hvala ti što si Hrvatsku vratio na mapu, u sami vrh svjetskog nogometa... Pamtit će se puno velikih utakmica... Nitko nikada te neće nadmašiti..."

"Hvala Bogu dragom, možda promjenimo formaciju nakon 9 godina"