HRVATSKA - KOLUMBIJA 2-1 'Vatreni' su slavili u prijateljskoj utakmici protiv Kolumbije u Orlandu. Za Hrvatsku su golove zabili Luka Vušković i Igor Matanović
Hrvatski navijači: 'Stabilni kao Kineski zid' 'Nepravda da Musi ne uđe' 'Ovako i protiv Brazila'
Hrvatska nogometna reprezentacija došla je do pobjede u pripremnoj utakmici uoči odlaska na Svjetsko prvenstvo. 'Vatreni' su pobijedili Kolumbiju 2-1. Kolumbijci su bolje otvorili susret i poveli već u 2. minuti golom Jhona Ariasa. Hrvatska je izjednačila četiri minute kasnije golom Luke Vuškovića, a u 43. minuti rezultat je okrenuo Igor Matanović. To je inače bila prva međusobna utakmica Hrvatske i Kolumbije.
Hrvatski navijači s oduševljenjem su dočekali novu pobjedu izabranika Zlatka Dalića i puni optimizma gledaju na sljedeću utakmicu protiv Brazila.
- Solidna utakmica, vidi se da Kolumbijci nisu na našoj razini.
- Livaković boksa kao da je Maywheter. Pandur i Letica najjači golmani.
- Nepravda da Musi ovo ne uđe, stvarno pa neće i neće, a odličan je, odmah šutira na gol bez razmišljanja. Luka Vušković je odličan i još kad se vrati Joško Gvardiol, slatke brige.
- Ovako i protiv Brazila
- Stabilni kao Kineski zid!
- Bit će dobro na SP. Trebali bi momci proći grupu, pa onda što bude
- Meni s trojicom iza to izgleda skroz dobro a bit će i bolje! Bilo je grešaka što je i očekivano. Bravo momci! Žao mi Muse... dva odlična udarca! Iskombinirana postava ne zaboravimo. Živjeli!
- Nek su oni bili favoriti...
- Loše krenulo sa 3 iza i malo po malo su se adaptirali, preokrenuli i amen. Svakako odlično da se dodatno uvježba sustav sa 3 iza ako bude potrebe za tim ubuduće, da to malo uđe u noge. Imamo dobru širinu klupe na svim pozicijama tako da nema zime
Hrvatsku reprezentaciju u noći s utorka na srijedu čeka susret protiv Brazila. Utakmica se igra u 2 ujutro po našem vremenu.
