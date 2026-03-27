Obavijesti

Sport

Komentari 0
NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Hrvatski navijači: 'Stabilni kao Kineski zid' 'Nepravda da Musi ne uđe' 'Ovako i protiv Brazila'

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
2
Foto: JC Ruiz/Sipa USA

HRVATSKA - KOLUMBIJA 2-1 'Vatreni' su slavili u prijateljskoj utakmici protiv Kolumbije u Orlandu. Za Hrvatsku su golove zabili Luka Vušković i Igor Matanović

Hrvatska nogometna reprezentacija došla je do pobjede u pripremnoj utakmici uoči odlaska na Svjetsko prvenstvo. 'Vatreni' su pobijedili Kolumbiju 2-1. Kolumbijci su bolje otvorili susret i poveli već u 2. minuti golom Jhona Ariasa. Hrvatska je izjednačila četiri minute kasnije golom Luke Vuškovića, a u 43. minuti rezultat je okrenuo Igor Matanović. To je inače bila prva međusobna utakmica Hrvatske i Kolumbije.

Sve golove s utakmice možete pogledati OVDJE.

Hrvatski navijači s oduševljenjem su dočekali novu pobjedu izabranika Zlatka Dalića i puni optimizma gledaju na sljedeću utakmicu protiv Brazila.

  • Solidna utakmica, vidi se da Kolumbijci nisu na našoj razini.
  • Livaković boksa kao da je Maywheter. Pandur i Letica najjači golmani.
  • Nepravda da Musi ovo ne uđe, stvarno pa neće i neće, a odličan je, odmah šutira na gol bez razmišljanja. Luka Vušković je odličan i još kad se vrati Joško Gvardiol, slatke brige.
Soccer: International Men's Friendly-Croatia at Colombia
Foto: Travis Register/REUTERS
  • Ovako i protiv Brazila
  • Stabilni kao Kineski zid!
  • Bit će dobro na SP. Trebali bi momci proći grupu, pa onda što bude
  • Meni s trojicom iza to izgleda skroz dobro a bit će i bolje! Bilo je grešaka što je i očekivano. Bravo momci! Žao mi Muse... dva odlična udarca! Iskombinirana postava ne zaboravimo. Živjeli!
  • Nek su oni bili favoriti...
  • Loše krenulo sa 3 iza i malo po malo su se adaptirali, preokrenuli i amen. Svakako odlično da se dodatno uvježba sustav sa 3 iza ako bude potrebe za tim ubuduće, da to malo uđe u noge. Imamo dobru širinu klupe na svim pozicijama tako da nema zime
OD 1 DO 5 Ocijenite igrače 'vatrenih' u pobjedi nad Kolumbijom 2-1
Hrvatsku reprezentaciju u noći s utorka na srijedu čeka susret protiv Brazila. Utakmica se igra u 2 ujutro po našem vremenu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026