ODBOJKAŠICE SREBRNE

Hrvatski odbojkaši osvojili prvo Mevza prvenstvo reprezentacija

Piše Davor Kovačević,
Hrvatski odbojkaši osvojili prvo Mevza prvenstvo reprezentacija
Bila je to jednosmjerna utakmica u kojoj su se domaćini najviše približili u drugom setu. Gabrijel Cvanciger, europski prvak s Perugiom, predvodio je naš napad s 13 poena

Hrvatski odbojkaški osvojili su inauguralni trofej Mevza prvenstva reprezentacija. Nakon startnog i iznenađujućeg poraza od Cipra na turniru u Mađarskoj, Hrvatska je pobijedila Luksemburg, Austriju te u završnoj utakmici Mađarsku 3-0 (25-16, 25-23, 25-19). Bila je to jednosmjerna utakmica u kojoj su se domaćini najviše približili u drugom setu. Gabrijel Cvanciger, europski prvak s Perugiom, predvodio je naš napad s 13 poena.

Kod odbojkašica domaćin turnira bio je Maribor, a hrvatske je odbojkašice nakon tri pobjede zlatne medalje stajao poraz od Mađarske 2-3 (25-19, 23-25, 18-25, 32-30, 12-15) u posljednjoj utakmici. Mika Grbavica još je jednom potvrdila sjajnu formu s 28 poena. 

Obje naše reprezentacije u prvom vikendu lipnja očekuje početak Europske lige, Osijek će u obje konkurencije od 5. do 7. lipnja biti domaćin prvog turnira.

