Obavijesti

Sport

Komentari 0
VELIKA POMOĆ

Hrvatski olimpijci do LA 2028. dobivat će 900 dolara mjesečno

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Hrvatski olimpijci do LA 2028. dobivat će 900 dolara mjesečno
Barbara Matić na pobjedničkom postolju tijekom dodjele medalja u judu na Olimpijskim igrama u Parizu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Desetero hrvatskih sportaša u projektu OI Los Angeles 2028. ušlo je u program solidarnosti MOO-a svrhu pomoći u njihovim pripremama za kvalifikacije i nastup na Igrama u LA-u

Olimpijska solidarnost Međunarodnog olimpijskog odbora odobrila je dodjelu olimpijskih stipendija za desetero hrvatskih sportaša u projektu OI Los Angeles 2028., u svrhu pomoći u njihovim pripremama za kvalifikacije i nastup na Igrama u LA-u.

Petero korisnika stipendije su osvajači olimpijskih medalja s Igara u Parizu: Barbara Matić, Valent i Martin Sinković, Sandra Elkasević i Miran Maričić, uz pridodanu kopljašicu Saru Kolak, olimpijsku pobjednicu iz Rija 2016., te gimnastičara Tina Srbića, olimpijskog doprvaka na preči iz Tokija 2021.

U njihovom društvu su i gimnastičar Aurel Benović te džudašica Katarina Krišto, koji su lani u Parizu ostali nadomak olimpijskih odličja, a kao olimpijski potencijal za LA 2028. prepoznata je i ponajveća hrvatska sportska nada, atletičarka Jana Koščak (19).

EKSKLUZIVNO Aco Brasileiro: Nova putovnica čini me ponosnim, a obvezuje ugovor do Olimpijskih igara...
Aco Brasileiro: Nova putovnica čini me ponosnim, a obvezuje ugovor do Olimpijskih igara...
NEOBIČAN POTHVAT Projekt zlatnog olimpijca: 'Vino je ležalo u amfori na dnu mora kod Pelješca. Imam i novu ideju'
Projekt zlatnog olimpijca: 'Vino je ležalo u amfori na dnu mora kod Pelješca. Imam i novu ideju'

Iznos kojim će svaki sportaš raspolagati je 900 američkih dolara mjesečno u razdoblju od 1. rujna 2025. do 31. kolovoza 2028., odnosno do datuma zadnjeg mogućeg kvalifikacijskog natjecanja, a za one koji se ne kvalificiraju ranije, što je ukupno 32.400 dolara po sportašu, odnosno 324.000 dolara za svih deset stipendista u trogodišnjem razdoblju. Sredstva će se isplaćivati četveromjesečno na račun HOO-a.

Sredstva će se isplaćivati četveromjesečno na račun HOO-a, a program će se aktivirati po zaprimanju potpisanih ugovora o stipendiranju u MOO-u, koji su upućeni nacionalnim sportskim savezima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Čuvao je ovce na planini, živio s 23 kune dnevno i bio neuhranjen. Prepoznajete li ga?
SLAVI 40. ROĐENDAN

FOTO Čuvao je ovce na planini, živio s 23 kune dnevno i bio neuhranjen. Prepoznajete li ga?

Luka Modrić (40) krenuo je iz malog mjesta Zaton Obrovački do kraljevskih visina Real Madrida i nagrade za najboljeg nogometaša svijeta. Kroz djetinjstvo je proživljavao tragediju i talent brusio u izbjegličkom kampu
FOTO Ovo je rodna kuća Luke Modrića. Okružena je minama
NAPUSTIO JU JE 1991.

FOTO Ovo je rodna kuća Luke Modrića. Okružena je minama

Najveći hrvatski nogometaš u povijesti danas posjeduje luksuzne vile u Zadru, Zagrebu, Madridu, ali njegovo djetinjstvo bilo je skromno. Za njegov osmijeh bila je dovoljna samo jedna kamena kućica u Zatonu Obrovačkom. Ona danas stoji zaboravljena i razrušena u mjestu u kojem je odrastao
Hrvatska - Crna Gora 4-0: Jakić zabio prvijenac, 'vatreni' i dalje bez poraza u kvalifikacijama!
PRIJENOS S MAKSIMIRA

Hrvatska - Crna Gora 4-0: Jakić zabio prvijenac, 'vatreni' i dalje bez poraza u kvalifikacijama!

Crna Gora ostala je s igračem manje u 42. minuti, a u 37. minuti Jakić je zabio prvijenac za 'vatrene'. Kramarić je povisio u 50. minuti pred 21.209 gledatelja na Maksimiru. Strijelac je još bio Perišić, a Kuč je zabio autogol

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025