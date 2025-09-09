Hrvatski olimpijci do LA 2028. dobivat će 900 dolara mjesečno

Olimpijska solidarnost Međunarodnog olimpijskog odbora odobrila je dodjelu olimpijskih stipendija za desetero hrvatskih sportaša u projektu OI Los Angeles 2028., u svrhu pomoći u njihovim pripremama za kvalifikacije i nastup na Igrama u LA-u.

Petero korisnika stipendije su osvajači olimpijskih medalja s Igara u Parizu: Barbara Matić, Valent i Martin Sinković, Sandra Elkasević i Miran Maričić, uz pridodanu kopljašicu Saru Kolak, olimpijsku pobjednicu iz Rija 2016., te gimnastičara Tina Srbića, olimpijskog doprvaka na preči iz Tokija 2021.

U njihovom društvu su i gimnastičar Aurel Benović te džudašica Katarina Krišto, koji su lani u Parizu ostali nadomak olimpijskih odličja, a kao olimpijski potencijal za LA 2028. prepoznata je i ponajveća hrvatska sportska nada, atletičarka Jana Koščak (19).

Iznos kojim će svaki sportaš raspolagati je 900 američkih dolara mjesečno u razdoblju od 1. rujna 2025. do 31. kolovoza 2028., odnosno do datuma zadnjeg mogućeg kvalifikacijskog natjecanja, a za one koji se ne kvalificiraju ranije, što je ukupno 32.400 dolara po sportašu, odnosno 324.000 dolara za svih deset stipendista u trogodišnjem razdoblju. Sredstva će se isplaćivati četveromjesečno na račun HOO-a.

