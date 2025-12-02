Obavijesti

Sport

Komentari 0
BRAVO!

Hrvatski plivači uzeli broncu u štafeti na Europskom prvenstvu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Hrvatski plivači uzeli broncu u štafeti na Europskom prvenstvu
Zagreb: Konferencija za medije povodom odlaska predstavnika Hrvatske u plivanju na Olimpijske igre u Pariz | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Hrvatski plivači osvojili broncu u Lublinu! Štafeta 4x50 metara slobodno briljirala u finalu, iza Italije i Poljske, ali ispred Ukrajine i Španjolske

Hrvatska muška plivačka štafeta na 4x50 metara slobodno u sastavu Jere Hribar, Nikola Miljenić, Božo Puhalović i Luka Cvetko osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu u 25-metarskim bazenima u Lublinu.

Hrvatska je štafeta u finalu ostvarila vrijeme od 1:23.79 minuta što je za 28 stotinki sporije od hrvatskog rekorda ostvarenog u kvalifikacijama, ali je bilo dovoljno da za 13 stotinki bude brža od četvrte Ukrajine, a 15 od pete Španjolske. Zlato je osvojila Italija sa 1:22.90, a srebro domaćin Poljska sa 1:23.63. 

Hrvatska je već u jutarnjim kvalifikacijama ostvarila najbolje vrijeme (1:23.51), čime je potvrdila visoku razinu spremnosti i kandidaturu za medalju. Ostvareni rezultat bio je vrlo blizu nacionalnog rekorda postavljenog 2009. godine.

- Štafeta Hrvatske na 4 × 50 metara slobodno nakon dugog niza godina osvojila je medalju, što je pokazatelj da odlično radimo i da smo izvrsni. Nakon tolikih godina u kojima smo više puta bili četvrti i nastupali u finalima, napokon se isplatilo i došli smo do zaslužene medalje. Presretni smo i mislim da je ovo prva medalja za hrvatsko plivanje nakon 2009. godine, što pokazuje koliko je ona zapravo značajna. Hvala svima koji su nas pratili i podržavali. Čeka nas nastavak natjecanja, svi smo u odličnoj formi i bit će uzbudljivo - rekao je Nikola Miljenić.

REZULTATI:
1. Italija      1:22.90
2. Poljska      1:23.63
3. HRVATSKA     1:23.79
4. Ukrajina     1:23.92
5. Španjolska   1:23.94
6. Nizozemska   1:24.30
7. Švedska      1:24.84
8. Estonija     1:25.09

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Tursku sutkinju zbog seks skandala izbacili iz nogometa. Pogodite čime se sada bavi...
NOVA KARIJERA

FOTO Tursku sutkinju zbog seks skandala izbacili iz nogometa. Pogodite čime se sada bavi...

Nogometna sutkinja Elif Karaarslan našla se u središtu skandala. Intimna snimka s bivšim sucem Orhanom Erdemirom šokirala javnost. Ona tvrdi kako su joj montirali i krenula je u pravnu bitku
FOTO Zabio je gol za Dinamo pa zaplakao, a osvojila ga je bivša misica s ubojitom ljevicom...
ONA MU JE NAJVEĆA PODRŠKA

FOTO Zabio je gol za Dinamo pa zaplakao, a osvojila ga je bivša misica s ubojitom ljevicom...

Borna Mohač Soldo, bivša miss sporta, supruga je nogometaša Marka Solde koji se vratio u Maksimir. Njezin suprug pustio je suzu nakon gola protiv Gorice, a Borna studira psihologiju i teniska je trenerica nakon što je i sama bila uspješna ljevoruka tenisačica
Garcia je Vučeviću i Rakitiću postao 'kamen u postoli'...
KRIZA UOČI DERBIJA

Garcia je Vučeviću i Rakitiću postao 'kamen u postoli'...

Hajduku u zadnje vrijeme ne ide, ali interesa za njegove igrače itekako ima. Inter Milan već na zimu želi ‘zakapariti’ mladog Branimira Mlačića

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025