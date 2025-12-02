Hrvatski plivači uzeli broncu u štafeti na Europskom prvenstvu

Hrvatska muška plivačka štafeta na 4x50 metara slobodno u sastavu Jere Hribar, Nikola Miljenić, Božo Puhalović i Luka Cvetko osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu u 25-metarskim bazenima u Lublinu.

Hrvatska je štafeta u finalu ostvarila vrijeme od 1:23.79 minuta što je za 28 stotinki sporije od hrvatskog rekorda ostvarenog u kvalifikacijama, ali je bilo dovoljno da za 13 stotinki bude brža od četvrte Ukrajine, a 15 od pete Španjolske. Zlato je osvojila Italija sa 1:22.90, a srebro domaćin Poljska sa 1:23.63.

Hrvatska je već u jutarnjim kvalifikacijama ostvarila najbolje vrijeme (1:23.51), čime je potvrdila visoku razinu spremnosti i kandidaturu za medalju. Ostvareni rezultat bio je vrlo blizu nacionalnog rekorda postavljenog 2009. godine.

- Štafeta Hrvatske na 4 × 50 metara slobodno nakon dugog niza godina osvojila je medalju, što je pokazatelj da odlično radimo i da smo izvrsni. Nakon tolikih godina u kojima smo više puta bili četvrti i nastupali u finalima, napokon se isplatilo i došli smo do zaslužene medalje. Presretni smo i mislim da je ovo prva medalja za hrvatsko plivanje nakon 2009. godine, što pokazuje koliko je ona zapravo značajna. Hvala svima koji su nas pratili i podržavali. Čeka nas nastavak natjecanja, svi smo u odličnoj formi i bit će uzbudljivo - rekao je Nikola Miljenić.

REZULTATI: 1. Italija 1:22.90 2. Poljska 1:23.63 3. HRVATSKA 1:23.79 4. Ukrajina 1:23.92 5. Španjolska 1:23.94 6. Nizozemska 1:24.30 7. Švedska 1:24.84 8. Estonija 1:25.09