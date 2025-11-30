VIDEO Hrvatski reprezentativac u stilu Messija prošao kroz protivničku obranu i asistirao!

Nikola Vlašić (28) odigrao je dobru utakmicu za Torino koji je u Lecceu poražen od istoimenog kluba rezultatom 2-1. Golove za Lecce zabio je Lassana Coulibaly (29) i Lameck Banda (24), dok je Che Adams (29) pogodio na asistenciju kapetana momčadi Vlašića. U sudačkoj nadoknadi penal za izjednačenje promašio je Kristjan Asllani (23).

Hrvatski reprezentativac primio je loptu na svojoj polovici, sjurio se prema protivničkom kaznenom prostoru i odigrao Adamsa koji zabija pogodak uz malo sreće. Bio je to treći pogodak Škota ove sezone u talijanskom prvenstvu.

Asistenciju i sjajan prodor Vlašića pogledajte u VIDEU:

Vlašić na posljednja četiri susreta ima tri zabijena gola i jednu asistenciju. Pogađao je za Hrvatsku na kvalifikacijskim susretima za SP u studenom protiv Farskih Otoka (3-1) i Crne Gore (3-2), a nakon toga i u porazu od Coma (5-1). Torino je nakon poraza 12. na tablici s 14 bodova nakon 13 odigranih kola.