Hrvatski rukometaš otpao za Euro, ali pronašao je novi klub: Odlazi kod Čupića u Makedoniju

Leon Ljevar (24), lijevi vanjski koji se u zadnji trenutak ozlijedio i otpao za Europsko rukometno prvenstvo, od sljedeće sezone igrat će za Vardar, čiji je trener Ivan Čupić.

Ljevar, igrač ljubljanskog Slovana, potpisao je dvogodišnji ugovor s Makedoncima. Htio ga je i Zagreb, bilo je i još ponuda, ali Vardarova očito najbolja. Novi iskorak u karijeri u svakom slučaju.

- Čast je potpisati za klub poput Vardara s velikom poviješću. Veselim se izazovima i vjerujm da ću pomoći ekipi da ostvari ciljeve - diplomatski je poručio riječki šuter, koji je ostavio sjajan dojam u dosadašnje tri utakmice u hrvatskom dresu.

Foto: Sasa Miljevic

- Bio sam opušten, osjetio sam da mi izbornik vjeruje i kad bih pogriješio. Igrao sam kako znam, to mi je, uostalom, i Sigurdsson rekao. Nisam ga znao prije, rekao bih da je dobio tog balkanskog žara. Čini se potpuno normalan tip i, kažem, kad osjetiš povjerenje s klupe, dobru atmosferu u ekipi, onda je lakše igrati - govorio nam je nakon debija u Švicarskoj.

- Prve korake napravio sam u Matuljima, zatim u Trsatu, pa sam sa 16 godina prešao u Kozalu, a onda u Zamet s kojim sam igrao prvu ligu. Od pete do sedme godine trenirao sam košarku, ali s prvim razredom škole odlučio sam se za rukomet, bratovim putem.