Obavijesti

Sport

Komentari 6
KALKULACIJE

Hrvatskoj dovoljno tri boda za prolazak dalje? Ovo je računica

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Hrvatskoj dovoljno tri boda za prolazak dalje? Ovo je računica
Foto: Hannah McKay

Kvaka je u proširenju SP-a na 48 država. Po novom modelu, dalje idu dvije najbolje reprezentacije iz svake skupine, ali i osam najboljih trećeplasiranih

Admiral

Hrvatska je svoj put na Svjetskom prvenstvu otvorila porazom od Engleske (4:2). Slijede Panama, pa Gana, a kako to često biva, već se pojavljuju prve kalkulacije. Football Meets Data objavio je studiju po kojoj reprezentacije koje u skupini osvoje četiri boda i pritom imaju gol-razliku -2 imaju čak 99,2 posto izgleda završiti među osam najboljih trećeplasiranih momčadi, a moguć je prolaz i sa samo tri boda.

Kvaka je u proširenju SP-a na 48 država. Po novom modelu, dalje idu dvije najbolje reprezentacije iz svake skupine, ali i osam najboljih trećeplasiranih. Prema analizi, reprezentacije koje skupinu završe s četiri boda i gol-razlikom 0 ima 99,99 posto izgleda za prolazak. Četiri boda uz gol-razliku -1 donose 99,8 posto, a četiri boda uz gol-razliku -2 donose 99,2 posto izgleda za prolazak dalje.

IZBORNIK MIJEŠA KARTE Dalić priprema tri promjene za Panamu: Iz prvih 11 ispada strijelac protiv Engleske?!
Dalić priprema tri promjene za Panamu: Iz prvih 11 ispada strijelac protiv Engleske?!

Ovo je bitno za Hrvatsku koja trenutačno ima gol razliku -2. Jedna pobjeda i remi u sljedeće dvije utakmice vode 'Vatrene' dalje. Čak i tri boda s pozitivnom gol-razlikom donose vrlo visoke izglede: tri boda uz +2 imaju 97,6 posto, uz +1 imaju 96,2 posto, a uz gol-razliku 0 čak 93,8 posto šanse za prolazak.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve je počelo 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
UŽIVO Transferi: Osijek puni blagajnu zbog 19-godišnjaka!?
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Osijek puni blagajnu zbog 19-godišnjaka!?

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
FOTO Brutalan start slomio je Konéu nogu. Stadion ga ispratio pljeskom, a on im mahnuo
ISPRAĆEN NA NOSILIMA

FOTO Brutalan start slomio je Konéu nogu. Stadion ga ispratio pljeskom, a on im mahnuo

Liječnici su Konéu tijekom pružanja pomoći dali i masku za kisik, a zatim su ga na nosilima iznijeli s terena. Kanadski veznjak mahnuo je publici i podignuo palac, na što su mu navijači u Vancouveru odgovorili pljeskom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026