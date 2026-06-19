Hrvatskoj dovoljno tri boda za prolazak dalje? Ovo je računica

Hrvatska je svoj put na Svjetskom prvenstvu otvorila porazom od Engleske (4:2). Slijede Panama, pa Gana, a kako to često biva, već se pojavljuju prve kalkulacije. Football Meets Data objavio je studiju po kojoj reprezentacije koje u skupini osvoje četiri boda i pritom imaju gol-razliku -2 imaju čak 99,2 posto izgleda završiti među osam najboljih trećeplasiranih momčadi, a moguć je prolaz i sa samo tri boda.

🚥 The needle on what will be needed to qualify as one of the 8 best thirds has not moved too much since the start of the tournament.



3⃣ pts and a goal difference in low negatives is still expected to be enough.



👉 Team-specific probabilities and scenarios for 3rd place… pic.twitter.com/1XtsG0Hq7n — Football Meets Data (@fmeetsdata) June 19, 2026

Kvaka je u proširenju SP-a na 48 država. Po novom modelu, dalje idu dvije najbolje reprezentacije iz svake skupine, ali i osam najboljih trećeplasiranih. Prema analizi, reprezentacije koje skupinu završe s četiri boda i gol-razlikom 0 ima 99,99 posto izgleda za prolazak. Četiri boda uz gol-razliku -1 donose 99,8 posto, a četiri boda uz gol-razliku -2 donose 99,2 posto izgleda za prolazak dalje.

Ovo je bitno za Hrvatsku koja trenutačno ima gol razliku -2. Jedna pobjeda i remi u sljedeće dvije utakmice vode 'Vatrene' dalje. Čak i tri boda s pozitivnom gol-razlikom donose vrlo visoke izglede: tri boda uz +2 imaju 97,6 posto, uz +1 imaju 96,2 posto, a uz gol-razliku 0 čak 93,8 posto šanse za prolazak.