Hrvoje Vejić: Nogomet pratim cijeli život i ovo još nisam vidio

Hajduk je u nedjelju u Turopolju slavio protiv Gorice 2-1 u trećem kolu HNL-a. Splićani su poveli već u ranoj fazi utakmice kada je Michele Šego pogodio za vodstvo. Gorica se uspjela vratiti u susret preko Brune Bogojevića koji je u nastavku zabio za izjednačenje. Ipak, kada se činilo da će momčadi podijeliti bodove, Marko Livaja je u završnici pronašao put do mreže i donio Hajduku sva tri boda. Hajduk nakon prva tri kola ima četiri boda i trenutačno drži šesto mjesto na ljestvici.

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O susretu se govorilo i u emisiji Studio HNL na MAXSportu, gdje je situaciju iz utakmice posebno izdvojio Hrvoje Vejić. Nekadašnji Hajdukov nogometaš danas radi kao stručni analitičar, a jedna mu je scena iz utakmice ostala potpuno nejasna.

Vejić je tijekom analize pokušao objasniti što mu je zasmetalo u specifičnoj situaciji s Marešićem. Prema njegovom mišljenju, igrač je nepotrebno usporio akciju i dugo čekao, dok je ostatak momčadi gotovo potpuno stajao.

Situaciju pogledajte OVDJE.

- Pratim nogomet cijeli život, igrao sam ga i moram reći da nešto ovakvo stvarno nisam vidio. Ne znam je li moj kolega (op. a. Gordon Schildenfeld) ikad naišao na takvu situaciju. Pogledajte Marešića, on praktički stoji i čeka dok pokušava 'osvojiti prostor'. Prošlo je 17 sekundi, a 20 igrača gotovo se uopće nije pomaknulo. Možda sam staromodan i nisam dovoljno progresivan, ali jednostavno ne razumijem što se ovdje događa. Ako ćemo na ovakav način analizirati svaku situaciju, utakmicu možemo gledati cijelu noć, rekao je Vejić.