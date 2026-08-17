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KRITIKA SPLIĆANIMA

Hrvoje Vejić: Nogomet pratim cijeli život i ovo još nisam vidio

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 3 min
Hrvoje Vejić: Nogomet pratim cijeli život i ovo još nisam vidio
Foto: MAXSport/screenshot
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Hajduk je dramatično srušio Goricu 2-1, a Livaja je u završnici donio pobjedu. Kritike na igru Splićana stigle su iz studija: Vejiću je neshvatljiva jedna situacija s Marešićem

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Hajduk je u nedjelju u Turopolju slavio protiv Gorice 2-1 u trećem kolu HNL-a. Splićani su poveli već u ranoj fazi utakmice kada je Michele Šego pogodio za vodstvo. Gorica se uspjela vratiti u susret preko Brune Bogojevića koji je u nastavku zabio za izjednačenje. Ipak, kada se činilo da će momčadi podijeliti bodove, Marko Livaja je u završnici pronašao put do mreže i donio Hajduku sva tri boda. Hajduk nakon prva tri kola ima četiri boda i trenutačno drži šesto mjesto na ljestvici.

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Gorica i Hajduk sastali se u 3. kolu SuperSport HNL-a Gorica i Hajduk sastali se u 3. kolu SuperSport HNL-a Gorica i Hajduk sastali se u 3. kolu SuperSport HNL-a
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL

O susretu se govorilo i u emisiji Studio HNL na MAXSportu, gdje je situaciju iz utakmice posebno izdvojio Hrvoje Vejić. Nekadašnji Hajdukov nogometaš danas radi kao stručni analitičar, a jedna mu je scena iz utakmice ostala potpuno nejasna.

Vejić je tijekom analize pokušao objasniti što mu je zasmetalo u specifičnoj situaciji s Marešićem. Prema njegovom mišljenju, igrač je nepotrebno usporio akciju i dugo čekao, dok je ostatak momčadi gotovo potpuno stajao.

VIDEOSAŽETAK GORICA - HAJDUK 1-2 Pogledajte sve sporne situacije i golove iz Turopolja. Sudac pod povećalom
GORICA - HAJDUK 1-2 Pogledajte sve sporne situacije i golove iz Turopolja. Sudac pod povećalom

Situaciju pogledajte OVDJE.

- Pratim nogomet cijeli život, igrao sam ga i moram reći da nešto ovakvo stvarno nisam vidio. Ne znam je li moj kolega (op. a. Gordon Schildenfeld) ikad naišao na takvu situaciju. Pogledajte Marešića, on praktički stoji i čeka dok pokušava 'osvojiti prostor'. Prošlo je 17 sekundi, a 20 igrača gotovo se uopće nije pomaknulo. Možda sam staromodan i nisam dovoljno progresivan, ali jednostavno ne razumijem što se ovdje događa. Ako ćemo na ovakav način analizirati svaku situaciju, utakmicu možemo gledati cijelu noć, rekao je Vejić.

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