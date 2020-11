Prije eventualnoga me\u0111usobnog sudara obojicu \u010dekaju drugi me\u010devi. Hrgovi\u0107 \u0107e vjerojatno u ring 19. prosinca u Zagrebu protiv jo\u0161 nepoznatog protivnika, a Huntera, koji ima jedan poraz u 20 profesionalnih me\u010deva (onaj od Ukrajinca Oleksandra Usika 2017. suda\u010dkom odlukom), isti dan \u010deka Chauncy Welliver (37) u Teksasu.

<p>Želim mu poslati poruku. Idemo odraditi tu borbu. Ništa nećeš osjećati, samo ćeš zaspati i probuditi se u bolnici. Neće boljeti, poručio je hrvatski boksač <strong>Filip Hrgović</strong> (28) Amerikancu <strong>Michaelu Hunteru</strong> (32) i tako, čini se, suzio popis protivnika koje želi s druge strane na sedmog teškaša svijeta prema BoxRecu.</p><p>I promotor Matchrooma <strong>Eddie Hearn</strong> rekao je prije nekoliko dana kako radi na toj borbi koja bi se mogla dogoditi u veljaču ili ožujku iduće godine. Složio se s njim i suvlasnik Sauerlanda <strong>Nisse Sauerland</strong>, koji također vodi brigu o Filipovoj karijeri.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hrga kao Rocky, trenirao na Maksimiru</strong></p><p>- Borba protiv Huntera bila bi sjajna, samo dajte. Hunter je dobro ime. Cijenim ga kao borca jer želi na bilo koga i ne posustaje. S naše strane nema nikakvog razmišljanja o tom meču. Spremni smo, kad god - rekao je Sauerland.</p><p>A sad se javio i sam Hunter, čovjek koji je prije godinu dana remizirao s <strong>Aleksandrom Povjetkinom</strong> u Saudijskoj Arabiji, gdje je Filip nokautirao <strong>Erica Molinu</strong>. Ni on nema ništa protiv. Ali više od javnih prozivki, kako se čini, nisu otišli s Hrgovićeve strane.</p><p>- Nisu me nazvali, a mi znaju broj mobitela. Govore o meni kao o čovjeku s kojim se teško dogovoriti. Ali želim im poručiti da nikad sa mnom nisu razgovarali o meču protiv Hrgovića - rekao je Hunter za <a href="https://www.boxingscene.com/michael-hunter-wants-filip-hrgovic-three-fight-plan-works-waiting--153366" target="_blank">BoxingScene</a>.</p><p>- Filip i ja borili smo se na dvije iste priredbe prošle godine. Ja sam oba puta imao teže protivnike i svaki put pitao bih kad će mi dati da se borim s Hrgovićem. Rekli su mi da je prezelen i da treba napredovati da dođe na taj nivo. Ali ako je spreman, apsolutno, borit ću se s njim. Već sam to nekoliko puta tražio - jasan je Amerikanac.</p><p>Prije eventualnoga međusobnog sudara obojicu čekaju drugi mečevi. Hrgović će vjerojatno u ring 19. prosinca u Zagrebu protiv još nepoznatog protivnika, a Huntera, koji ima jedan poraz u 20 profesionalnih mečeva (onaj od Ukrajinca <strong>Oleksandra Usika</strong> 2017. sudačkom odlukom), isti dan čeka <strong>Chauncy Welliver</strong> (37) u Teksasu.</p><p>Hunter se javio i neposretno nakon što ga je Hrgović, poslije pobjede nad <strong>Rydellom Bookerom</strong> na Floridi, naveo među nekolicinom jakih imena s kojima se uskoro htio boriti.</p><p>- Jesu li mi upravo izrezali ime? DAZN je izbrisao moje iz prozivke. Dobro znaju da će se pojaviti babaroga ako triput izgovori moje ime - rekao je Hunter i dodao kako poštuje Hrgovića jer je jedini teškaš koji njegovo ime uopće izgovara.</p><p>Čini se kako imamo sve preduvjete za taj dugoočekivani Hrgovićev veliki meč koji bi ga mogao gurnuti u sam vrh ljestvice teškaša. Gospodo, samo se dogovorite...</p><p><strong>POGLEDAJTE INTERVJU S HRGOVIĆEM:</strong></p>