I Ćorluka i Modrić bili su za to da se Kalinića pošalje - kući...

Zlatko Dalić čekao je Nikolu da se ispriča, da mu se požali, bilo što da kaže... I pomilovao bi ga. Kalinić to nije htio učiniti. Vidjevši takav stav, izborniku su prišli Luka Modrić i Vedran Ćorluka i rekli: “Šefe, nemate izbora. Otjerajte ga”.

Tako su izgledali sati uoči protjerivanja Kalinića iz kampa reprezentacije. No ajmo redom. Prvi simptomi “kalinićitisa” pojavili su se nakon prijateljske utakmice s Brazilom u Londonu. Nakon susreta Kalinić je došao do izbornika i požalio se.

- Zašto Kramarić, a ne ja?

Dalićevo objašnjenje nije ga previše zanimalo. I tu je sve počelo. Zlatko Dalić uoči Svjetskog prvenstva napravio je tri sastanka, prvi u Rovinju, drugi u Opatiji i treći nakon dolaska u Rusiju. Na sva tri sastanka rekao je istu stvar.

- Dečki, ako netko ima bilo što reći, ako mu nešto smeta, ako se netko osjeća nespremno, ako imate bilo kakve probleme s leđima, vratom, mišićima... Molim vas, recite mi, radije ću ići na put s 18 igrača nego voditi nekoga tko nije spreman - rekao im je Dalić.

Svi su samo šutke gledali. Nitko nije podigao ruku i prijavio bilo kakav problem. Iako, problem je već tad postojao i tu je Kalinić umalo bio otjeran. Bilo je vrlo blizu da uopće ne doputuje u Opatiju.

No nekako se to riješilo. I tako su krenuli na put za Rusiju. Prvi problemi pojavili su se kad je Kalinić saznao kako će Dalić početi s Kramarićem, a da će on, kao napadač Milana, ostati na klupi. Tu se, tako kažu svjedoci, mogla osjetiti erupcija nezadovoljstva. A ono je kulminiralo pet minuta prije kraja utakmice. Hrvatska je vodila 2-0, a Dalić se okrenuo prema klupi.

- Kale, ulaziš.

- Ne mogu, bole me leđa - odgovorio mu je Kalinić.

U tom trenutku u priču se umiješao i Dalićev pomoćnik Dražen Ladić.

- Uđi, molim te, nemoj stvarati probleme - pokušavao je ljubaznim tonom reagirati i Ladić.

No Kalinić je u glavi imao zacrtan cilj. Ne ulaziti posljednjih pet minuta jer je to, tako valjda smatra, poniženje. Iz tog razloga u igru je morao ući Marko Pjaca, koji je bio potpuno nezagrijan.

I tu je Kalinić pokazao koliko mu nije stalo do reprezentacije. Vedran Ćorluka, primjerice, ima 99 nastupa za Hrvatsku. Dalić ga nije stavio, ali Ćorluka nije rekao niti riječ. Stao je uz izbornika. I na tome mu svaka čast.

No vratimo se Kaliniću. Po povratku u hotel Zlatko Dalić očekivao je da će mu se Nikola Kalinić ispričati, požaliti ili reći što mu smeta, no nije bilo nikakve reakcije. Baš nikakve. I to je bila kap koja je prelila čašu. Izbornik je pozvao dvojicu najiskusnijih, dvojicu veterana čija se riječ u reprezentaciji itekako sluša - Ćorluku i Modrića. A njih dvojica govore ono što većina misli. Kod slučaja Kalinić obojica su bila složna - otjerajte ga!

I Kale je morao otići. Više nije bilo vremena ni za kakve isprike i slično. I gadno je pogriješio jer koga god smo od hrvatskih navijača u Rusiji pitali za mišljenje, svi su na strani Dalića. Bez ikakve dvojbe. Jer nitko nije iznad Hrvatske i, ako nije poniženje Dybali ili Higuaínu sjediti na klupi, onda ne bi trebalo ni Kaliniću.

I točka. Dalje ne bi smjelo biti priče. I umjesto da pomogne reprezentaciji protiv Argentine, on je sletio u splitsku zračnu luku, gdje ga je dočekao zastupnik Tomo Erceg. Neki od taksista pokušali su saznati što je bilo, pitali su Kalinića koji je razlog njegova bijesa, no ovaj je samo kimnuo glavom i prošao pored njih. Nije htio ništa govoriti.

