I futsalaši u siječanskoj groznici! S Francuzima otvaraju Euro na mjestu sreće, evo gdje ih gledati

Siječanjskoj sportskoj groznici, nakon rukometaša i vaterpolista, priključuju se i futsalaši. Od 21. siječnja do 7. veljače Hrvatska nastupa na Europskom prvenstvu, kojem su domaćin Litva, Latvija i Slovenija. Naša reprezentacija uvodnu će skupinu igrati u Rigi, gdje ju je dočekala temperatura od -15 stupnjeva Celzija, počevši od današnje utakmice protiv Francuske (16:00, Voyo), favorita skupine. Hrvatska i Francuska na papiru su najkvalitetnije momčadi u skupini, ali ambicije ima i domaćin, Latvija, odnosno Gruzija.

- Ova će utakmica uvelike odrediti naše ambicije na turniru. Francuska je jako dobar protivnik, ali spremili smo se za njih, analizirali kao i oni nas. Nema tu prevelikih tajni. Francuzi su bili s nama u kvalifikacijskoj skupini za Svjetsko prvenstvo, riječ je o reprezentaciji iz prve jakosne skupine i favoritu ove skupine u Rigi. Sve ćemo napraviti kako bismo ostavili odličan dojam i ostvarili odličan rezultat i pokušali osvojiti prvo mjesto u skupini - rekao je izbornik Marinko Mavrović.

Susret Hrvatske i Francuske u okviru Elitnog kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2024 | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Raspored nije prezahtjevan jer protiv Gruzije igramo tek u nedjelju, s Latvijom u sljedeću srijedu. Inače, prije sedam godina upravo u Riga Areni Mavrović je s hrvatskom U-19 reprezentacijom bio viceprvak Europe, danas su tu Josip Jurlina, Nikola Čizmić i Jakov Hrstić.

- Naravno da nosim lijepe uspomene iz Rige, baš kao i sadašnji A reprezentativci Jurlina, Hrstić i Čizmić. To je za sve nas lijep trenutak u našim karijerama, osvojili smo srebro i bilo nam se lijepo vratiti u Rigu. Naravno da nas sad čeka puno teži posao, ali naša je velika želja otići daleko, a da bismo to ostvarili, moramo najprije pobijediti Gruziju i Latviju. Latvija je domaćin i to im daje samopouzdanje, a gruzijska momčad ima dobar spoj mladosti i iskustva. Govorim to u kontekstu da ih ne smijemo podcijeniti, ali osjećamo se da smo bolji od Gruzije i Latvije i vjerujem da ćemo se s Francuskom boriti za prvo mjesto u skupini.

Kapetan Franco Jelovčić najavio je da će mu ovo biti zadnje veliko natjecanje s reprezentacijom.

- Istina je, najavio sam oproštaj od reprezentacije poslije nastupa na Europskom prvenstvu, osobno mogu biti ponosan na reprezentativnu karijeru, ovo mi je peto europsko prvenstvo, nastupio sam na jednom Svjetskom prvenstvu, bilo je puno lijepih trenutaka za pamćenje. Međutim, još sam tu, još sam živ, ha, ha, ha... Čeka nas Europsko prvenstvo, sanjam o nečem velikom da mogu mirne duše u reprezentativnu mirovinu - rekao je Franco.

- Ozračje među igračima je fenomenalno, atmosfera je odlična. Dvorana u Rigi je super, odradili smo dva dobra treninga, igrači su spremni za ono što nas čeka. Francuska? Ako želimo napraviti dobar rezultat moramo pobjeđivati dobre momčadi, Francuzi su favorit skupine, ali dobro ih poznajemo, igrali smo s njima puno izjednačenih utakmica. U prvom redu moramo odgovoriti na njihovu fizičku moć i brzinu, moramo biti trkački raspoloženi i onda će nam biti puno lakše. Imat ćemo naših prilika, to je sigurno, napad nam nikad nije bio problem, ali moramo biti čvrsti i odgovorni u obrani. Što se tiče Gruzije i Latvije, smatram da smo kvalitetniji od tih ekipa, ali tu kvalitetu moramo potvrditi na terenu. To nam je nedostajalo na proteklim prvenstvima, pobjeđivati reprezentacije od kojih smo bili bolji. Apsolutno vjerujem da ova momčad to može, te dvije pobjede jamče plasman u četvrtfinale, a u nokaut fazi je sve moguće. U tom slučaju vjerujem da možemo napasti nešto više.

Po dvije reprezentacije iz svake od četiri skupine plasirat će se u četvrtfinale, u kojem se hrvatska skupina A križa s B (Litva, Armenija, Češka, Ukrajina). U zadnji je trenutak zbog ozljede otpao prvi golman Rozga, no to ne mijenja hrvatske ambicije na turniru, koje, s obzirom na ždrijeb, sežu barem do četvrtfinala...