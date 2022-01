Novak Đoković novu odluku suda čeka pritvoren u imigracijskom hotelu, a sljedeće ročište zakazano je za subotu u 23.30 po hrvatskom vremenu, odnosno 9.30 po australskom. Srbin se i dalje bori kako bi nastupio 18. put na Australian Openu, a zanimljivo, sličnu je dramu u Melbourneu proživljavao i jedan Hrvat - Filip Serdarušić, koji se, doduše, predao bez borbe.

Filip je brat i trener našeg tenisača Nine Serdarušića, a u Australiju je stigao sa istim medicinskim izuzećem kao i prvi reket svijeta. No, za razliku od Novaka, a kao i u slučaju tenisačice Renate Voračove, Serdarušić je ušao u Australiju bez većih problema.

- Otvorila se mogućnost da dođemo sa izuzećem. Ja nisam cijepljen, a u listopadu sam preležao koronu. Moj agent je pozitivan nalaz i nalaz antitijela poslao Australskom teniskom savezu, koji je to proslijedio doktorima, tj. instituciji koja se time bavi. Dobio sam zeleno svijetlo za dolazak, stigao mi je e-mail mislim 10. prosinca - izjavio je Serdarušić za Sport Klub i kazao kako je imao tek manjih neugodnost na granici:

- Predao sam putovnicu, a potom je gospođa iz granične službe došla do mene i pitala me da li sam cijepljen. Rekao sam da nisam i da imam izuzeće. Stavila me sa strane i tražila da skupim dokumente. Rekla mi je da postoji mogućnost da idem u karantenu na 14 dana, a odgovorio sam da ne bih ni dolazio da sam znao da ću biti u karanteni. Zatim je pozvala svog šefa, on je pregledao papire, fotografirao ih i rekao mi da mogu ući u državu slobodno.

Sve je bilo u redu, dok u Australiju nije sletio Novak Đoković. Tada su ga pozvali na razgovor u imigracijski centar.

- Otišao sam do hotela u Melbourneu, popričao s igračima i imao sam dvije mogućnosti: da odem legalnim putem kući ili da se ponovo prijavim za vizu. Budući da bi je 99 posto odbili jer su odlučili da više ne vrijedi to što si preležao koronu, odlučio sam se pokupiti, jer nisam toliko velik kao Novak da se borim. Ako su zaustavili njega, morali su i nas. Ako su pustili Čehinju i mene, zašto nisu i njega? Mislim da su se u Australskom teniskom savezu nadali da će on ući kao što smo i mi, ali njega svi znaju. Da Novaka nije bilo, nama se ne bi ovo dogodilo - zaključio je Serdarušić.

Inače, devetoro ljudi u vezi sa Australian Openom dobilo je medicinsko izuzeće, ali samo su Đoković, Voračova i Serdarušić iz kategorije igrači/treneri, tvrdi Sport Klub.

Podsjetimo, njegov brat Nino Serdarušić bio je član hrvatske Davis Cup reprezentacije koja se okitila srebrom na završnici turnira u Španjolskoj krajem prošle godine. Nino je, u Australiji, odigrao kvalifikacije, no, nažalost, ispao u prvom kolu.