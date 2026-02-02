Obavijesti

OTVORENO PRIZNAO

Ibra: Između BiH i Hrvatske, birao bi igrati za 'vatrene'

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Foto: (Ne)Uspjeh prvaka/Slaven Bilić

Imao sam putovnicu Bosne i Hercegovine i Švedske, ali sam izabrao Švedsku. Nitko me konkretno nije tražio. Bilo je priča, ali ništa konkretno, rekao je Zlatan

Admiral

U trećem dijelu razgovora sa Zlatanom Ibrahimovićem u emisiji "(Ne)uspjeh prvaka: Specijal sa Slavenom Bilićem", koja se emitira na kanalima Arena Sporta, legendarni švedski napadač osvrnuo se na pitanje reprezentativnog izbora i moguće kontakte s nogometnim savezom Hrvatske te Bosne i Hercegovine.

Ibrahimović je mogao birati između više reprezentacija. Njegov otac Šefik potječe iz Bijeljine, majka Jurka iz Zadra, a osim švedskog posjedovao je i državljanstvo Bosne i Hercegovine. Unatoč tome, nikada nije došlo do ozbiljnih razgovora o nastupu za neku drugu reprezentaciju osim Švedske.

- Imao sam putovnicu Bosne i Hercegovine i Švedske, ali sam izabrao Švedsku. Nitko me konkretno nije tražio. Bilo je priča, ali ništa konkretno - rekao je Ibrahimović.

Na dodatno pitanje Bilića bi li zaigrao za Bosnu i Hercegovinu ili Hrvatsku da je imao priliku, Ibrahimović je odgovorio da bi odluka ovisila isključivo o sportskim ambicijama.

- Igrao bih za BiH ili Hrvatsku kad bi postojala šansa da osvojimo Europsko ili Svjetsko prvenstvo. Ako bi izbor bio između Bosne i Hrvatske, više izgleda imala je Hrvatska. Hrvatskoj je nedostajao pravi napadač, ali nikada nije bilo konkretnih kontakata - zaključio je Ibrahimović.

Za švedsku reprezentaciju Ibrahimović je upisao 122 nastupa i postigao 66 golova, čime je postao jedan od najznačajnijih igrača u povijesti nacionalne vrste. Profesionalnu karijeru započeo je u Malmöu, odakle je 2001. godine prešao u Ajax. Tri godine kasnije potpisao je za Juventus, a potom je nosio dresove Intera, Barcelone i Milana.

Godine 2012. preselio se u Paris Saint-Germain, nakon čega je nastupao za Manchester United. Okušao se i u MLS-u igrajući za LA Galaxy, a bogatu igračku karijeru završio je povratkom u Milan.

