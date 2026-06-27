Obavijesti

Sport

Komentari 0
LES BLUES

Ibrahimović ima favorita prvenstva: Oni su drugi svijet

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
24sata placeholder

Francuska je drugi svijet, nešto sasvim drugo. Kad igraju,ne vidim nikoga tko im može parirati

Admiral

Zlatan Ibrahimović koji za Fox News komentira SP, smatra da je Francuska bez premca i glavni favorit turnira. 

KRITIZIRAO ODLUKU Ibrahimović nije bio oduševljen rezervnim sastavom Norveške: To nije mentalitet za Mundijal
Ibrahimović nije bio oduševljen rezervnim sastavom Norveške: To nije mentalitet za Mundijal

 - Francuska je drugi svijet, nešto sasvim drugo. Kad igraju,ne vidim nikoga tko im može parirati. Jedina šansa protivnicima protiv njih je da se Francuzi možda opuste i malo odlutaju. Oni su glavni favoriti - rekao je najbolji strijelac Švedske u povijesti.

 - Sve se može promijeniti kada krene nokaut faza, ali nitko nema takvu širinu kao oni. Kompletna su momčad i mislim da sve ovisi o njima. Ako žele osvojiti i ako će tako igrati, onda će biti prvaci - rekao je Ibra i dodao da su po kvaliteti i širini klupe zastrašujući.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?

SP 2026. ulazi u najuzbudljiviju fazu, a Hrvatska lovi novu medalju u proširenom Mundijalu s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
UŽIVO Transferi: U Hajduk stiže Brazilac Dalisson, a s uz njega dolazi i španjolski veznjak...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: U Hajduk stiže Brazilac Dalisson, a s uz njega dolazi i španjolski veznjak...

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
FOTO Ona nije kao ostale! Ljubi Dembelea i skriva lice svaki put kada je u javnosti...
RIJETKO JE U JAVNOSTI

FOTO Ona nije kao ostale! Ljubi Dembelea i skriva lice svaki put kada je u javnosti...

Rima Edbouche, tajanstvena supruga Ousmanea Dembéléa, preobrazila je njegovu karijeru! Ova modna poduzetnica i TikTok zvijezda drži svoj život daleko od svjetla reflektora

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026