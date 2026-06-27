Ibrahimović ima favorita prvenstva: Oni su drugi svijet

Zlatan Ibrahimović koji za Fox News komentira SP, smatra da je Francuska bez premca i glavni favorit turnira.

- Francuska je drugi svijet, nešto sasvim drugo. Kad igraju,ne vidim nikoga tko im može parirati. Jedina šansa protivnicima protiv njih je da se Francuzi možda opuste i malo odlutaju. Oni su glavni favoriti - rekao je najbolji strijelac Švedske u povijesti.

Even Zlatan Ibrahimovic thinks France 🇫🇷 is unbeatable. pic.twitter.com/qpf4mgYvMJ — Michelle (@Chefdoo95) June 26, 2026

- Sve se može promijeniti kada krene nokaut faza, ali nitko nema takvu širinu kao oni. Kompletna su momčad i mislim da sve ovisi o njima. Ako žele osvojiti i ako će tako igrati, onda će biti prvaci - rekao je Ibra i dodao da su po kvaliteti i širini klupe zastrašujući.