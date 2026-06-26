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KRITIZIRAO ODLUKU

Ibrahimović nije bio oduševljen rezervnim sastavom Norveške: To nije mentalitet za Mundijal

Piše Issa Kralj,
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Ibrahimović nije bio oduševljen rezervnim sastavom Norveške: To nije mentalitet za Mundijal
Foto: FOX Sports/X

Norveška ima priliku završiti prva u skupini i dobiti lakšeg protivnika u nokaut-fazi, a oni su se uplašili prije utakmice - rekao je Ibrahimović

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Francuska je uvjerljivom pobjedom nad Norveškom 4-1 osigurala prvo mjesto u skupini I te prolazak u daljnju fazu. Međutim, ono što je većinu iznenadilo bio je sastav Norvežana. Izbornik Solbakken na teren je poslao rezervnu momčad protiv jedne od najjačih reprezentacija svijeta, a tu odluku komentirao je i legendarni Zlatan Ibrahimović.

Ibrahimović na Svjetskom prvenstvu radi kao komentator za Fox Sports, a odluku norveškog izbornika protumačio je kao predaju i prije odigranog susreta. 

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- Norveška ima priliku završiti prva u skupini i dobiti lakšeg protivnika u nokaut-fazi, a oni su se uplašili prije utakmice. To nije mentalitet kakav ti je potreban kada igraš za svoju zemlju na Svjetskom prvenstvu - rekao je Ibra. 

Norvežani su na kraju unatoč porazu izborili prolazak dalje kao drugoplasirana reprezentacija u njihovoj skupini sa šest bodova. Senegal je pobijedio Irak 5-0 i tako kao trećeplasirana momčad također prolazi dalje.

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