Ibrahimović nije bio oduševljen rezervnim sastavom Norveške: To nije mentalitet za Mundijal

Francuska je uvjerljivom pobjedom nad Norveškom 4-1 osigurala prvo mjesto u skupini I te prolazak u daljnju fazu. Međutim, ono što je većinu iznenadilo bio je sastav Norvežana. Izbornik Solbakken na teren je poslao rezervnu momčad protiv jedne od najjačih reprezentacija svijeta, a tu odluku komentirao je i legendarni Zlatan Ibrahimović.

Ibrahimović na Svjetskom prvenstvu radi kao komentator za Fox Sports, a odluku norveškog izbornika protumačio je kao predaju i prije odigranog susreta.

- Norveška ima priliku završiti prva u skupini i dobiti lakšeg protivnika u nokaut-fazi, a oni su se uplašili prije utakmice. To nije mentalitet kakav ti je potreban kada igraš za svoju zemlju na Svjetskom prvenstvu - rekao je Ibra.

Norvežani su na kraju unatoč porazu izborili prolazak dalje kao drugoplasirana reprezentacija u njihovoj skupini sa šest bodova. Senegal je pobijedio Irak 5-0 i tako kao trećeplasirana momčad također prolazi dalje.