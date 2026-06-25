Legende o Alajbegoviću: 'On je nova zvijezda. Igra bez pritiska kao da je cijeli stadion njegov!'

Nakon utakmice s BiH Kerim Alajbegović je pokupio pohvale od etabliranih zvijezda najvažnije sporedne stvari na svijetu. Alajbegović je postigao spektakularan gol u pobjedi Bosne i Hercegovine nad Katarom rezultatom 3:1, a tim pogotkom postavio je i rekord Svjetskog prvenstva.

Postao je najmlađi igrač koji je na SP-u zabio gol van kaznenog prostora. Srušio je dosadašnji rekord koji je držao Kylian Mbappé, koji je takav gol postigao s 19 godina i 207 dana u dresu Francuske.

Foto: Eloisa Lopez

Posebne riječi hvale imao je Zlatan Ibrahimović.

- Svi pričaju o golu, ali za mene gol nije najvažnija stvar. Najvažnija stvar je hrabrost. Osamnaestogodišnjak na Svjetskom prvenstvu, pod pritiskom, pred milijunima gledatelja, a on igra kao da je cijeli stadion njegov. To je rijetkost. Mnogi mladi igrači imaju talent. Talent je svuda. Ali talent bez osobnosti ne znači ništa. Kada sam gledao Kerima, nisam vidio mladog igrača koji se nada dobroj utakmici. Vidio sam igrača koji vjeruje da je najbolji na terenu - neprestano ga je hvalio Ibrahimović.

Na istom tragu je i Olivier Giroud koji je zapanjen kako je mladi Bošnjak kontrolirao utakmicu i dodao da je zaslužio titulu najboljeg igrača utakmice.

- Mislim da zaslužuje ovu nagradu. Bio je izvanredan danas. Kontrolirao je i osvajao vezni red kao da je to njegovo igralište. Stvarao je prilike i preuzimao odgovornost za svoju momčad. Vrlo je kreativan s loptom. Njegov utjecaj na igru donio je Bosni i Hercegovini pobjedu protiv Katara - rekao je Giroud.