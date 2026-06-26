Što pobjeda Senegala znači za šanse Hrvatske na Mundijalu?

Prema hrvatskom vremenu završen je 16. dan Svjetskog nogometnog prvenstva, a donio je i neke loše vijesti za Hrvatsku. "Vatreni" u subotu u 23 sata igraju protiv Gane, a ta bi utakmica mogla odrediti kako će izgledati njihov put u nastavku natjecanja. Gana je već osigurala prolazak nakon što je u prvom kolu minimalno slavila protiv Paname, a u drugom u utakmici bez pogodaka remizirala s Engleskom.

Što se Hrvatske tiče, ona i dalje može završiti kao prva, druga ili treća u skupini. Prvo mjesto donijelo bi joj najlakši ždrijeb jer bi u tom slučaju igrala protiv trećeplasirane momčadi iz skupine K, J, H, I ili E. Za to nam je potrebna pobjeda Paname protiv Engleske i vlastita protiv Gane.

Hrvatska može završiti druga pobijedi li Ganu, a Engleska svlada Panamu. Englezi bi tada imali sedam bodova, a "vatreni" šest te bi u šesnaestini finala igrali protiv drugoplasirane momčadi skupine K.

Remi s Ganom osigurao bi Hrvatskoj prolazak jer bi imala četiri boda, što će biti dovoljno za ulazak među osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija. Loša je vijest da bi nas poraz mogao izbaciti iz tog kruga, iako trenutačno imamo tri boda. Senegal je pobjedom protiv Iraka 4-0 skočio na peto mjesto ljestvice najboljih trećeplasiranih momčadi i izgurao Hrvatsku na šesto.

Foto: EDUARDO LIMA

Senegal je zabio osam golova, a primio ih je šest, zbog čega se nalazi ispred Hrvatske s gol razlikom +2. Točnije, trenutačno je najbolja trećeplasirana momčad s tri boda. Paragvaj, BiH, Ekvador i Švedska, koji su ispred njega, imaju po četiri boda.

"Vatreni" su i dalje bolji od Alžira i Južne Koreje. Alžir trenutačno drži posljednje mjesto među najboljim trećeplasiranim reprezentacijama, no još mora odigrati posljednju utakmicu u skupini. Južna Koreja završila je natjecanje u skupini, a nakon triju utakmica ima gol-razliku minus jedan, s golom manje zabijenim, ali i primljenim od nas.

Računica je jasna. Pobjeda i remi vode Hrvatsku dalje, dok bi je poraz s jednim pogotkom razlike gurnuo na rub prolaska ili čak preko njega. To ćemo vjerojatno znati već u subotu, s obzirom na to da se prije hrvatske utakmice igraju susreti skupina G i H.