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Ibrahimović odmah zapalio hrvatske navijače: Navijam za Hrvatsku na ovom Mundijalu

Piše Domagoj Vugrinović,
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Ibrahimović odmah zapalio hrvatske navijače: Navijam za Hrvatsku na ovom Mundijalu
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Zlatan Ibrahimović očekuje da će se Engleska i Hrvatska boriti za prvo mjesto u skupini, no nije potpuno otpisao ni Ganu

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Zlatan Ibrahimović na Svjetskom prvenstvu 2026. debitirao je u novoj ulozi, kao stručni analitičar FOX Sportsa, ali već se u prvoj emisiji pobrinuo da njegova pojava ne prođe nezapaženo. Legendarni napadač odmah je, u svom prepoznatljivom stilu, izdvojio skupinu L kao jednu od najzanimljivijih na turniru, a posebno je privukao pozornost izjavom da će navijati za Hrvatsku.

- Tu je Engleska. Vraća li se nogomet kući? Vidjet ćemo. Zatim Hrvatska. Imam korijene u Hrvatskoj, tako da navijam za nju na ovom prvenstvu. Imamo i Ganu, koja ima puno talenta, vidjet ćemo što mogu pokazati. I na kraju Panama. Nažalost po njih, mislim da će u ovoj skupini biti vreća za udaranj -, rekao je Ibrahimović u uvodnoj emisiji FOX Sportsa.

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Zlatan očekuje da će se Engleska i Hrvatska boriti za prvo mjesto u skupini, no nije potpuno otpisao ni Ganu. Smatra da afrička reprezentacija ima dovoljno talenta da favoritima zakomplicira posao i uzme pokoji bod. Panamu, s druge strane, ne vidi kao reprezentaciju koja može ozbiljnije zaprijetiti u ovoj konkurenciji.

Njegova izjava brzo se proširila društvenim mrežama, osobito među hrvatskim navijačima. Ibrahimović je rođen u Švedskoj i stekao je status jedne od najvećih legendi tamošnje reprezentacije, ali njegova obiteljska priča dobro je poznata. Otac mu je Bošnjak, a majka Hrvatica, pa njegova podrška Hrvatskoj ne iznenađuje.

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Ipak, način na koji je to izrekao ponovno je pokazao zašto Zlatan i nakon igračke karijere ostaje magnet za pažnju. Bez kalkulacija i diplomatskih formulacija, otvoreno je rekao koga će posebno pratiti na prvenstvu i dodatno zagrijao atmosferu uoči hrvatskih nastupa.

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