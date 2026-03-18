Victor Sanchez ostao je bez kartoniranog Ante Majstorovića i ozlijeđenog Tea Barišića, ali konačno se vraća opasni Talijan Samuele Vignato
Idemo po čudo! Ovo je sastav Rijeke za ključnu utakmicu, vraća se važan Sanchezov adut
Nitko ne može igračima i navijačima Rijeke zabraniti sanjati, a utakmica prije tjedan dana pokazala je da taj san nije nimalo nerealan. Riječani su izgubili od Strasbourga (2-1) u prvoj utakmici osmine finala Konferencijske lige, ali su većinu utakmice sjajno parirali pa slobodno možemo reći i dominirali. Da su Toni Fruk i Adu-Adjei bili precizniji u završnici, lako je na semaforu mogao stajati pozitivan rezultat. No, bez obzira na poraz, nada postoji. Danas od 21 sat igra se uzvrat u Francuskoj, a Kvarner, Rijeka pa i cijela Hrvatska vjeruju u nogometno čudo protiv kluba vrijednog 300 milijuna eura. Ova momčad već je nekoliko puta pokazala da su čuda moguća, zašto ne bi napravila još jedno?
Pokretanje videa...
Hrvatski prvak je za vikend izgubio od Istre (2-0), što je malo poljuljalo samopouzdanje uoči europskog uzvrata, ali Victor Sanchez svjesno je sve podredio Strasbourgu i u tu svrhu žrtvovao je HNL. Odmorio je najbolje igrače i udarne snage koji će večeras od prve minute istrčati na Stade de la Meinau koji može primiti 28.000 gledatelja.
Najvažnije od svega, predahnuo je najbolji igrač Toni Fruk, koji se u prvoj utakmici poigravao s Francuzima i pokazao da je zreo i spreman za ligu 'petice'. Nedostajao je samo gol da začini sjajnu partiju, no morao je nešto ostaviti i za Strasbourg. Nažalost, strijelca jedinog gola s Rujevice Ante Majstorovića neće biti zbog suspenzije, kao niti sjajnog Tea Barišića koji je ozlijeđen pa će Emir Husić praviti društvo Stjepanu Radeljiću u obrani. Bokove bi trebali pokriti Ante Oreč i Mladen Devetak.
Što se tiče veznog reda, Rijeci će ovaj put trebati nešto ofenzivnija postavka pa bi od prve minute, umjesto Alfonsa Barca, trebao krenuti Dejan Petrovič, zajedno s Tiagom Dantasom i Amerom Gojakom, koji će na papiru biti na lijevom krilu, no jasno je kako će pomagati sredini, kao i u prvoj utakmici, što je poprilično odlično funkcioniralo.
Puno je izostanaka u posljednjoj liniji, ali barem je Sanchez dobio pozitivne vijesti što se tiče ofenzivnog dijela momčadi. Vraća se oporavljeni Samuele Vignato, kojeg nije bilo na posljednje dvije utakmice.
I itekako se osjetio njegov izostanak, igrač je to koji ima vic, brzinu i kreativnost, koji može rasteretiti Fruka i dovoljna mu je sekunda da napravi probleme pred protivničkim golom. Naravno, pitanje je u kakvoj je formi, očekuje se da će krenuti od prve minute, ali ako bude spreman i za pola sata, bit će to velika stvar za Riječane.
U špici će biti dvojac koji je ove sezone u Konferencijskoj ligi zabio osam golova. Toni Fruk i Daniel Adu-Adjei. Mnogima su ove sezone zagorčali život, a nadamo se da će i Strasbourgu večeras...
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+