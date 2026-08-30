Hrvatska je najefikasnija reprezentacija kvalifikacija (708 koševa u sedam utakmica) te ima najbolju obranu (515 primljenih koševa)...
IDEMO PO MUNDIJAL Uz pomoć iz Latvije, Hrvatska bi odmah mogla proslaviti plasman na SP
Od Zadra do Amsterdama. Poklope li se stvari tako, a nije nimalo nerealno, hrvatski košarkaši već bi u nedjelju u Nizozemskoj mogli imati vizu u rukama za Svjetsko prvenstvo dogodine u Kataru. Idealan je scenarij sljedeći: Hrvatska pobijedi u Nizozemskoj, a Izrael u Latviji. Hrvatska bi u tom slučaju četiri kola prije kraja kvalifikacija imala četiri pobjede više od konkurencije, s +35 nad Latvijom u prvoj utakmici i s obje pobjede nad Izraelom iz prvoga kruga. Da je netko to rekao...
I da Izrael ne pomogne, Hrvatskoj bi samo i današnja pobjeda u Almereu bila dovoljna da ostavi samo matematičke šanse pratiteljima. Hrvatska je, kao i u četvrtak u Zadru protiv Latvije, i danas tamo iza nedjeljnog ručka (14.30, ArenaSport) u takvoj situaciji da je u gotovo svakom segmentu košarkaške igre dimenzija više od protivnika. Nizozemci su nam znanci iz kvalifikacija za velika natjecanja u zadnjih desetak godina, dvaput su nas u istima i pobijedili, a iako smo godinama naučili puhati i na hladno, sve ide u smjeru još jedne mirne hrvatske egzekucije.
Nizozemci su prije tri dana ostali čak i na prihvatljivih -16 u Njemačkoj, Yannick Franke, nekadašnji igrač Zadra, i dalje ordinira kao prva napadačka violina, uz Keyea van der Vuursta, prvog asistenta turske lige, odnosno Yannicka Kraaga, fizički vjerojatno i najpotentnijeg njihovog košarkaša, ali koji u Njemačkoj nije igrao. Tu je i dalje iskusni Charlon Kloof, koji donosi iskustvo, ima tu i ponešto kvalitete, atleticizma, no sveukupno ni savršena utakmica Nizozemcima ne garantira da će biti u šansi protiv Hezonje, Zupca i društva. Iako, doduše, djeluju kompaktnije nego što je to bila Latvija.
Opet, imponira lakoća kojom Hrvatska odrađuje protivnike u ovim kvalifikacijama - i to je novost - izuzev, dakako Njemačke, koju smo mogli i trebali srediti u Njemačkoj uz ponešto racionalnijih odluka s klupe. No, da je netko napisao da će Hrvatska biti najefikasnija reprezentacija kvalifikacija (708 koševa u sedam utakmica), da će imati najbolju obranu (515 primljenih koševa)...
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