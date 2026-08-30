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NIZOZEMSKA - HRVATSKA (14:30)

IDEMO PO MUNDIJAL Uz pomoć iz Latvije, Hrvatska bi odmah mogla proslaviti plasman na SP

Piše Davor Kovačević,
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IDEMO PO MUNDIJAL Uz pomoć iz Latvije, Hrvatska bi odmah mogla proslaviti plasman na SP
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Zadar: Kvalifikacije za FIBA Svjetsko prvenstvo, Hrvatska - Latvija | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
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Hrvatska je najefikasnija reprezentacija kvalifikacija (708 koševa u sedam utakmica) te ima najbolju obranu (515 primljenih koševa)...

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Od Zadra do Amsterdama. Poklope li se stvari tako, a nije nimalo nerealno, hrvatski košarkaši već bi u nedjelju u Nizozemskoj mogli imati vizu u rukama za Svjetsko prvenstvo dogodine u Kataru. Idealan je scenarij sljedeći: Hrvatska pobijedi u Nizozemskoj, a Izrael u Latviji. Hrvatska bi u tom slučaju četiri kola prije kraja kvalifikacija imala četiri pobjede više od konkurencije, s +35 nad Latvijom u prvoj utakmici i s obje pobjede nad Izraelom iz prvoga kruga. Da je netko to rekao...

I da Izrael ne pomogne, Hrvatskoj bi samo i današnja pobjeda u Almereu bila dovoljna da ostavi samo matematičke šanse pratiteljima. Hrvatska je, kao i u četvrtak u Zadru protiv Latvije, i danas tamo iza nedjeljnog ručka (14.30, ArenaSport) u takvoj situaciji da je u gotovo svakom segmentu košarkaške igre dimenzija više od protivnika. Nizozemci su nam znanci iz kvalifikacija za velika natjecanja u zadnjih desetak godina, dvaput su nas u istima i pobijedili, a iako smo godinama naučili puhati i na hladno, sve ide u smjeru još jedne mirne hrvatske egzekucije.

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Nizozemci su prije tri dana ostali čak i na prihvatljivih -16 u Njemačkoj, Yannick Franke, nekadašnji igrač Zadra, i dalje ordinira kao prva napadačka violina, uz Keyea van der Vuursta, prvog asistenta turske lige, odnosno Yannicka Kraaga, fizički vjerojatno i najpotentnijeg njihovog košarkaša, ali koji u Njemačkoj nije igrao. Tu je i dalje iskusni Charlon Kloof, koji donosi iskustvo, ima tu i ponešto kvalitete, atleticizma, no sveukupno ni savršena utakmica Nizozemcima ne garantira da će biti u šansi protiv Hezonje, Zupca i društva. Iako, doduše, djeluju kompaktnije nego što je to bila Latvija.

Opet, imponira lakoća kojom Hrvatska odrađuje protivnike u ovim kvalifikacijama - i to je novost - izuzev, dakako Njemačke, koju smo mogli i trebali srediti u Njemačkoj uz ponešto racionalnijih odluka s klupe. No, da je netko napisao da će Hrvatska biti najefikasnija reprezentacija kvalifikacija (708 koševa u sedam utakmica), da će imati najbolju obranu (515 primljenih koševa)...

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