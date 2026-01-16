Igor Štimac komentirao ždrijeb: Ovo je nogomet, imamo šansu

Trener Zrinjskog Igor Štimac izjavio je kako će susret playoffa protiv Crystal Palacea biti iznimno težak ispit za njegovu momčad koju će, ističe, biti najvažnije psihički pripremiti da mogu proći i favorizirane Engleze.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:16 Fešta navijača Zrinjskog | Video: 24sata Video

U izvlačenju u švicarskome Nyonu Hrvatski športski klub Zrinjski je danas saznao protivnika – englesku momčad Crystal Palace. koja zauzima 13 mjesto Premiershipa.

- Mi moramo imati vjeru jer ovo je nogomet. Ovo je jedan predivan sport u kojem svatko ima šansu. Tako je i mi imamo u ovim utakmicama. Mi ćemo tu šansu vjerovati i dat ćemo sve od sebe da dođemo do prigoda koje će nam dati neku nadu da možemo nešto napraviti - rekao je Štimac za klupsku TV u Međugorju gdje se momčad priprema za nastavak sezone.

Sarajevo: Hrvatski treneri Igor Štimac i Mario Cvitanović vode HSK Zrinjski i FK Sarajevo | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Hrvatski stručnjak svjestan je snage engleskih klubova, gdje je svojedobno i nastupao kao igrač.

- U engleskoj ligi igra se daleko najjači nogomet. I bit će to jedna iznimno teška zahtjevna utakmica za nas, pogotovo zato što na otvaranju prvenstva već imamo odmjeriti snage sa Borcem. Ali, bit će to veliki dan za Mostar, za navijače Zrinjskog, za sve nas iz obitelji iz Zrinjskog, za bosanskohercegovački nogomet i napravit ćemo sve da što više uživamo u tim utakmicama - dodao je Štimac.

Za njega je najvažnije pokušatio sustići prvoplasiranog Borca iz Banja Luke za kojim zaostaju tri boda nakon prvog dijela sezone.

Govoreći o stanju o rosteru i pojačanjima izrazio je zadovoljstvo dolaskom Tomija Jurića i Dana Lagumdžije, no najvažnijim je ocijenio oporavak ofenzivnih veznih Tomislava Kiša i Marijana Ćavara nakon ozljeda.