Igor Štimac najavio derbi protiv Želje: Idemo kod nogometnih romantičara u Sarajevo

Zrinjski iz Mostara u nedjelju od 21 sat igra u gostima kod Željezničara u derbiju 5. kola bosanskohercegovačkog prvenstva. Igor Štimac najavio je dvoboj.

- Imali smo iscrpljujuću utakmicu u Europa ligi. Moramo vidjeti kakvi smo sa svježinom i s kojim kadrom ćemo krenuti u vrlo ozbiljnu utakmicu na jednom predivnom gostovanju kod nogometnih romantičara u Sarajevu. Bit će sjajna atmosfera i radujemo se tom susretu - rekao je bivši izbornik "vatrenih" i dodao:

- Pratio sam i ranije važnije utakmice u bh. ligi. Znam većinu igrača i tu nemam problema. Na nama je da ispravimo realizaciju i igru u zadnjoj trećini. Vidljivo je da energije ima, da je disciplina prisutna, u svim elementima igre dobivamo pljesak, ali nedostaje završnica i golovi.

Popularni Štico pohvalio je i nogometni ambijent na Grbavici.

- Uvijek sam s radošću dolazio tamo igrati jer znam da me čeka publika koja razumije nogomet, ugodno okruženje i dobar teren - kaže i dodaje:

- Vjerujem da će tako biti i ovaj put, a dva kluba koja su među najboljima u BiH pokazat će gdje trenutačno stoje. Otvoreno idemo po tri boda jer imamo veći broj zaostalih utakmica i želja nam je što prije priključiti se vrhu.

Zrinjski je odigrao samo jedan prvenstveni dvoboj dosad i to je remizirao. Željezničar je na vrhu tablice s dvije pobjede i dva remija u četiri utakmice.