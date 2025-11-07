VIDEO Štimac: Raspali smo se...

Nakon obećavajućeg prvog poluvremena u poljskom Lublinu, malo tko je mogao predvidjeti potop koji će uslijediti. Hrvatski športski klub Zrinjski je protiv Dinamo Kijeva doživio najteži europski poraz u klupskoj povijesti. Konačnih 6-0 bolan je podsjetnik na surovost europskog nogometa, a trener Igor Štimac nakon susreta nije tražio alibije. Otvoreno je priznao pogreške, preuzeo odgovornost i najavio hitan psihološki oporavak momčadi.

Prividna ravnopravnost i kobni drugi gol

Sve do odmora, činilo se da mostarski prvak može parirati ukrajinskom velikanu. Iako su gubili 1-0 golom Denisa Popova nakon kornera u 21. minuti, "plemići" su bili opasni i stvorili nekoliko izglednih prilika. Štimčeva momčad djelovala je hrabro i organizirano.

- Mislim da smo u prvom poluvremenu bili poprilično dobri. Kreirali smo fine pozicije i trebali prijeći u vodstvo, a nismo dali previše prostora protivniku - analizirao je Štimac uvodni dio utakmice.

No ključni trenutak, koji je prelomio susret, dogodio se u 56. minuti.

- Drugi gol došao je točno kad smo htjeli mijenjati jer smo počeli pucati na određenim prostorima - objasnio je trener Zrinjskog.

Brzo izveden prekid uhvatio je obranu Mostaraca na spavanju, a Eduardo Guerrero je udvostručio prednost. Bio je to početak kraja.

- Poslije smo se raspali kao momčad, više to nije bilo to - priznao je Štimac.

"Kalkulirao sam i moram preuzeti odgovornost"

Nakon drugog primljenog gola, uslijedio je potpuni raspad sustava. Golovi su se redali kao na traci: Kabaev, Bujalski, Jarmolenko i Blanuta dovršili su posao za konačnih 6-0. Štimac je bio brutalno iskren oko razloga za takav ishod, preuzimajući krivnju na sebe.

- Primili smo puno naivnih golova, pogotovo za momčad koja je imala odličan defenzivni učinak i primala je malo golova. Moram preuzeti odgovornost jer sam kalkulirao. Stavio sam puno mladih igrača jer nas prati ubitačan ritam i jer nas čeka važna utakmica u prvenstvu za vikend - izjavio je strateg Zrinjskog.

Foto: Kacper Pempel

Osvrnuo se i na specifične pogreške koje su dovele do potopa, ističući da su one bile nedopustive na ovoj razini natjecanja.

- Potpuno neprihvatljivo. Primili smo i nekoliko golova iz kornera na prvu stativu, za što smo znali da je snaga Dinamo Kijeva. Nismo reagirali dobro, okrenuli smo leđa kod slobodnog udarca i nismo bili spremni na njegovo brzo izvođenje. Kada toliko toga poklonite kvalitetnom protivniku, ne možete se ni nadati nečemu boljemu.

Brisanje tuge i fokus na Željezničar

Unatoč teškom i poražavajućem rezultatu, u taboru Zrinjskog nema vremena za žaljenje. Već u nedjelju ih čeka derbi domaćeg prvenstva protiv Željezničara, a Štimac je svjestan da je njegov primarni zadatak sada vratiti samopouzdanje u svlačionicu.

- Rezultat je poražavajući, neugodan, ali moramo biti jaki i dignuti se iz te tuge koja nas je sada uhvatila. Moj posao je da se glave oporave i samopouzdanje vrati, a to se najbolje radi odmah u idućoj utakmici - poručio je.

Foto: Kacper Pempel

Za Zrinjski, europska priča se nastavlja, a cilj je jasan.

- Što je, tu je. Nemamo vremena za žaljenje, okrećemo se novoj utakmici i želimo uhvatiti bodove u domaćim utakmicama u Konferencijskoj ligi - zaključio je Štimac.

Prva prilika za iskupljenje pred domaćim navijačima bit će upravo protiv Željezničara, gdje će se vidjeti je li momčad uspjela preboljeti bolnu lekciju iz Lublina. Do kraja Konferencijske lige Zrinjski će igrati protiv švedskog Häckena kod kuće (27. studenog), poljskog Rakowa u gostima (11. prosinca) i gostovati kod Rapida u Beču (18. studenog). S tri boda iz tri utakmice trenutačno su izvan mjesta koja vode u drugu fazu natjecanja.