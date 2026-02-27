Igor Tudor uoči novog dvoboja: Trenutačno je sve pitanje života ili smrti, u sportskom smislu...

Igor Tudor je sredinom veljače preuzeo klupu Tottenhama, a već u debiju je upisao visoki poraz (4-1) od vodećeg Arsenala. Ovog vikenda čeka ih gostovanje kod gradskog rivala Fulhama, desete momčadi Premier lige. Hrvat je najavio sljedeću utakmicu koja se igra u nedjelju, a Tottenham i dalje čeka prvu pobjedu u engleskoj ligi ove kalendarske godine.

- S obzirom na sve probleme i prepreke koje ovdje imam, da, rekao bih da je ovo najveći izazov moje karijere. No, zato imam i još veću motivaciju za rad. Nemamo sad previše vremena za razmišljanje o našim dosadašnjim izvedbama i o stilu igre. Za svaku se utakmicu moramo pripremati tako da razmišljamo kako će osvojiti bodove, na ovaj ili onaj način. To mi je sad posve jasno. Ja sam trener koji želi utjecati na momčad i implementirati svoj stil igre, ali u ovom trenutku to nije moguće. Stil igre nam je sad sekundaran, trenutačno je sve pitanje života ili smrti, ako se mogu tako izraziti, ali naravno u sportskom smislu - započeo je Tudor i nastavio:

- Mentalitet se mijenja na treninzima. Ako tamo dobro radimo i ako ćemo imati dovoljan broj treninga na kojima ćemo uspjeti prenijeti momčadi sve zamisli, onda ćemo se u nedjelju moći navijačima predstaviti u najboljem svjetlu. Samo naporan rad, nema nam druge - zaključio je Tudor.

Foto: Peter Cziborra

Tottenham je i dalje na 16. mjestu Premier lige. Inače, Tottenham je Tudorov deseti klub u trenerskoj karijeri. Splićanin je do sada vodio Hajduk, PAOK, Karabukspor, Galatasaray, Udinese, Veronu, Marseille i Lazio i Juventus.