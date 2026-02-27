Wright tvrdi da su Spursi već otpisali Tudora: Ignoriraju ga

Nakon samo jedne utakmice na klupi Tottenhama, Igor Tudor našao se usred medijske oluje, a povod nije bio samo težak poraz 4-1 od ljutog rivala Arsenala. U popularnom podcastu "The Overlap's Stick To Football", legenda "topnika" Ian Wright iznijela je teške optužbe, ustvrdivši da su igrači Spursa već okrenuli leđa hrvatskom treneru.

Incident koji je sve pokrenuo

Tudor je preuzeo momčad u iznimno teškom trenutku. Nakon otkaza Thomasu Franku, klub se našao na 16. mjestu Premier lige, sa samo četiri boda više od zone ispadanja. Debitantska utakmica protiv gradskog suparnika bila je vatreno krštenje koje je završilo katastrofalno, no Wright tvrdi da je vidio nešto puno gore od lošeg rezultata.

Usmjerio je pažnju na trenutak u kojem je Tudor s aut-linije pokušavao dati upute braniču Mickyju van de Venu.

​- Vidio sam Igora Tudora kako pokušava razgovarati s Van de Venom, a on ga je potpuno ignorirao. Totalno ga je ignorirao. To mi govori da su ga igrači već otpisali - izjavio je Wright, ne odstupajući od svog stava.

​- Ovaj tip je tek stigao, želi da mu igrač priđe, a Van de Ven ga samo pogleda i ostane stajati. Pomisliš si, ovo ne izgleda dobro. Ovo uopće ne izgleda dobro.

Neville i Keane nisu uvjereni

Wrightovoj oštroj procjeni suprotstavili su se bivši suigrači iz Manchester Uniteda, Gary Neville i Roy Keane. Neville je takav zaključak ocijenio "strogim", dok je Keane cinično primijetio da su se igrači na sličan način ponašali i prema prethodnom treneru.

​- Pa to su radili i Thomasu Franku kad je pokušavao hodati po terenu - dobacio je Keane.

Suočen s optužbama na konferenciji za medije uoči utakmice s Fulhamom, Igor Tudor odlučno je demantirao bilo kakav sukob.

​- Ako pažljivo pogledate snimku, vidjet ćete da mu se u tom trenutku nisam izravno obraćao. Nakon toga sam mu rekao da priđe bliže, i on je prišao. Nismo ni razgovarali o tome jer se ništa nije dogodilo. On je fantastičan profesionalac i sjajan dečko, nikada ne bi napravio tako nešto - pojasnio je Tudor.

Foto: Peter Cziborra/REUTERS

Gost u podcastu, izbornik Portugala Roberto Martinez, ponudio je savjet iz vlastitog iskustva borbe za ostanak s Wiganom. Naglasio je kako se klubovi koji nisu mentalno spremni za borbu za goli život nalaze u najvećoj opasnosti.

​- Problem nastaje kada u zadnju trećinu sezone ulazite nadajući se da nećete biti uvučeni u borbu za ostanak. Tada postaje jako opasno. Igračima trebaju jasne i mjerljive upute: "moraš pretrčati 12 kilometara, imati šest sprintova u šesnaesterac". Sve se svodi na pobjedu u sljedećoj utakmici.