Smatra da imaju kvalitetu za pobjedu nad Hrvatskom jer su odigrali neriješeno s Engleskom
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Igrač Gane optimističan: Pobijedit ćemo Hrvatsku
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Ganski veznjak Kwasi Sibo gaji veliki optimizam protiv Hrvatske te najavljuje sva tri boda za afričku državu.
- Sada slijedi Hrvatska i jednostavno vjerujem da ćemo uzeti tri boda jer želimo biti prvi u skupini. Ne osvrćemo se. Protiv Engleske smo se puno branili, ali smatram da smo imali jednu priliku kojom smo možda mogli osigurati i sva tri boda - rekao je i dodao da je momčad jako monolitna i predana pobjedi u zadnjoj utakmici grupne faze.
Smatra da imaju kvalitetu za pobjedu nad Hrvatskom jer su odigrali neriješeno s Engleskom.
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