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Igrač Gane optimističan: Pobijedit ćemo Hrvatsku

Piše Filip Sulimanec,
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Igrač Gane optimističan: Pobijedit ćemo Hrvatsku
Foto: Piroschka Van De Wouw

Smatra da imaju kvalitetu za pobjedu nad Hrvatskom jer su odigrali neriješeno s Engleskom

Admiral

Ganski veznjak Kwasi Sibo gaji veliki optimizam protiv Hrvatske te najavljuje sva tri boda za afričku državu. 

 - Sada slijedi Hrvatska i jednostavno vjerujem da ćemo uzeti tri boda jer želimo biti prvi u skupini. Ne osvrćemo se. Protiv Engleske smo se puno branili, ali smatram da smo imali jednu priliku kojom smo možda mogli osigurati i sva tri boda - rekao je i dodao da je momčad jako monolitna i predana pobjedi u zadnjoj utakmici grupne faze.

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Smatra da imaju kvalitetu za pobjedu nad Hrvatskom jer su odigrali neriješeno s Engleskom. 

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