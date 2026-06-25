Igrač Gane optimističan: Pobijedit ćemo Hrvatsku

Ganski veznjak Kwasi Sibo gaji veliki optimizam protiv Hrvatske te najavljuje sva tri boda za afričku državu.

- Sada slijedi Hrvatska i jednostavno vjerujem da ćemo uzeti tri boda jer želimo biti prvi u skupini. Ne osvrćemo se. Protiv Engleske smo se puno branili, ali smatram da smo imali jednu priliku kojom smo možda mogli osigurati i sva tri boda - rekao je i dodao da je momčad jako monolitna i predana pobjedi u zadnjoj utakmici grupne faze.

Smatra da imaju kvalitetu za pobjedu nad Hrvatskom jer su odigrali neriješeno s Engleskom.