Obavijesti

Sport

Komentari 0
NAKON REMIJA S ENGLESKOM

Izbornik Gane: Da VAR nije išao popiti kavu, mi bismo pobijedili

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
Izbornik Gane: Da VAR nije išao popiti kavu, mi bismo pobijedili
5
Foto: Peter Cziborra

Imamo li mi VAR na utakmici? Postojao je čist jedanaesterac koji su nam trebali suditi. A tu je i očit prekršaj kojim je zaustavljen naš napadač - rekao je izbornik Gane Carlos Queiroz nakon remija s Engleskom

Admiral

Sljedeći protivnik Hrvatske je Gana koja je zadala probleme Englezima i remijem izvukla bod (0-0). Međutim, izbornik Gane Carlos Queiroz nije bio zadovoljan rezultatom, a ni sudačkim odlukama te smatra kako je njegova momčad ostala zakinuta za penal i crveni karton golmana Jordana Pickforda. Queiroz se na ironičan način osvrnuo na korištenje VAR-a i poručio kako su Englezi imali sreće što su osvojili jedan bod. 

SAMO RIJEČI POHVALE Legendarni Henry nahvalio Hrvatsku: Što su sve napravili u povijesti nogometa, odlični su
Legendarni Henry nahvalio Hrvatsku: Što su sve napravili u povijesti nogometa, odlični su

Izbornika Gane mučile su dvije sudačke odluke u drugom poluvremenu koje je kritizirao nakon utakmice. Prva je bio nedosuđeni kazneni udarac na napadaču Issahaku Aduu, a druga start golmana Jordana Pickforda na istom igraču izvan šesnaesterca, za koji je ganski izbornik tražio izravno isključenje. 

FIFA World Cup 2026 - Group L - England v Ghana
Foto: Peter Cziborra

- Radi li taj VAR uopće? Imamo li mi VAR na utakmici? Postojao je čist jedanaesterac koji su nam trebali suditi. A tu je i očit prekršaj kojim je zaustavljen naš napadač. To je bio crveni karton. Čisto kao suza, nema tu nikakve dvojbe - ljutito je poručio nakon utakmice. 

Kroz sarkazam je objasnio kako su Englezi izbjegli poraz zahvaljujući kaosu sudaca u VAR sobi.

NOVE KALKULACIJE Hrvatska je živa, može proći i uz poraz, ali i osvojiti skupinu! Evo što nam sad treba uoči raspleta
Hrvatska je živa, može proći i uz poraz, ali i osvojiti skupinu! Evo što nam sad treba uoči raspleta
MOGUĆA SATNICA Ako Hrvatska izbori nokaut-fazu pripremite se na neprospavanu noć! Evo kada bi 'vatreni' igrali
Ako Hrvatska izbori nokaut-fazu pripremite se na neprospavanu noć! Evo kada bi 'vatreni' igrali

- Engleska nije izgubila samo zato što je VAR bio na godišnjem odmoru. Da VAR nije otišao popiti kavu, sudili bi jedanaesterac i mi bismo pobijedili. Imali su sreće. Volim i ja popiti kavu, ali ovo je bio očit jedanaesterac. Pickford je trebao dobiti crveni karton. Oprostite mi na sarkazmu, ali kad govorim ozbiljno, onda me kazne. Šalim se, naravno - zaključio je Queiroz. 

Gana je posljednji protivnik Hrvatske u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva, a utakmica je na rasporedu u subotu u 23 sata. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve je počelo 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
UŽIVO Transferi: Dinamo svim silama vraća Livakovića, Palestra iz Atalante u Chelsea
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dinamo svim silama vraća Livakovića, Palestra iz Atalante u Chelsea

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
Tko je Ante Budimir? Iza njega je teška priča: Tata je poginuo u nesreći. Mama je sve omogućila
ZABIO NA SP-U

Tko je Ante Budimir? Iza njega je teška priča: Tata je poginuo u nesreći. Mama je sve omogućila

Zbog rata smo napustili dom 1992. u Žepču, počeo sam igrati kad je Hrvatska osvojila broncu u Francuskoj, a i žena mi je izbjeglica, iz Vukovara je, kazao je Budimir

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026