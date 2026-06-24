Izbornik Gane: Da VAR nije išao popiti kavu, mi bismo pobijedili

Sljedeći protivnik Hrvatske je Gana koja je zadala probleme Englezima i remijem izvukla bod (0-0). Međutim, izbornik Gane Carlos Queiroz nije bio zadovoljan rezultatom, a ni sudačkim odlukama te smatra kako je njegova momčad ostala zakinuta za penal i crveni karton golmana Jordana Pickforda. Queiroz se na ironičan način osvrnuo na korištenje VAR-a i poručio kako su Englezi imali sreće što su osvojili jedan bod.

Izbornika Gane mučile su dvije sudačke odluke u drugom poluvremenu koje je kritizirao nakon utakmice. Prva je bio nedosuđeni kazneni udarac na napadaču Issahaku Aduu, a druga start golmana Jordana Pickforda na istom igraču izvan šesnaesterca, za koji je ganski izbornik tražio izravno isključenje.

Foto: Peter Cziborra

- Radi li taj VAR uopće? Imamo li mi VAR na utakmici? Postojao je čist jedanaesterac koji su nam trebali suditi. A tu je i očit prekršaj kojim je zaustavljen naš napadač. To je bio crveni karton. Čisto kao suza, nema tu nikakve dvojbe - ljutito je poručio nakon utakmice.

Kroz sarkazam je objasnio kako su Englezi izbjegli poraz zahvaljujući kaosu sudaca u VAR sobi.

- Engleska nije izgubila samo zato što je VAR bio na godišnjem odmoru. Da VAR nije otišao popiti kavu, sudili bi jedanaesterac i mi bismo pobijedili. Imali su sreće. Volim i ja popiti kavu, ali ovo je bio očit jedanaesterac. Pickford je trebao dobiti crveni karton. Oprostite mi na sarkazmu, ali kad govorim ozbiljno, onda me kazne. Šalim se, naravno - zaključio je Queiroz.

Gana je posljednji protivnik Hrvatske u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva, a utakmica je na rasporedu u subotu u 23 sata.