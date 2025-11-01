Igrač Rijeke krvava dresa stao pred kamere: 'Bili smo bolji od Dinama po svim aspektima igre'

Ante Majstorović razočarano je komentirao poraz Rijeke kod Dinama 2-1 u 12. kolu HNL-a.

- Jako smo razočarani rezultatom. Po svim aspektima igre bili smo bolji protivnik i zaslužili smo pobijediti, apsolutno. Veseli me naša igra i mislim da će u sljedećim kolima to biti bolje, da ćemo krenuti pobjeđivati - rekao je stoper Riječana za MAXSport.

- Na početku smo bili malo zbunjeni, nismo prepoznali to što oni igraju. Sa strane nam je trener rekao kako da ih počnemo preuzimati u fazi obrane i kako da se dignemo malo više. Kad smo to krenuli raditi, bili smo apsolutno bolji protivnik. Jako mi je žao što nismo uzeli sva tri.

Presvlačio je dres tijekom utakmice, izjavu je davao u drugome, ali je i on bio krvav.

- Sve je u redu, to je derbi, to su normalne stvari. Nema zle krvi. Gužva pred kraj utakmice? Nemam komentar, to je derbi, velika utakmica, velika očekivanja s obje strane. To su normalne stvari koje se događaju.

Rijeka će u četvrtak imati nešto lakšu utakmicu na gostovanju kod prvaka Gibraltara Lincoln Red Impsa u Konferencijskoj ligi, a prije pauze čeka je gostovanje kod Varaždina u HNL-u.

- Još dvije utakmice imamo, dva teška protivnika. Idemo se odmoriti. Već sutra pripremati za iduću utakmicu, pa još jednu prije reprezentativne stanke - zaključio je Majstorović.