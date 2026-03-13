Obavijesti

Sport

Komentari 0
NA KOŠARKAŠKOJ UTAKMICI

VIDEO Umalo tragedija u Rijeci: Konstrukcija koša pala po igraču Splita! Pogledajte ružne scene

Piše Tomislav Gabelić, Petar Božičević
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Umalo tragedija u Rijeci: Konstrukcija koša pala po igraču Splita! Pogledajte ružne scene
5
Foto: screenshot/Youtube

Nezgoda se dogodila u dvorani Zamet u Rijeci i to u 18. minuti utakmice Kvarnera i Splita. Zanimljivo, Wiggins je do trenutka prekida bio najbolji pojedinac utakmice s 14 poena i pet skokova te četiri asistencije

Admiral

Za dlaku je izbjegnuta katastrofa na utakmici košarkaša Kvarnera i Splita u Rijeci. Pri rezultatu 48-47 za domaću momčad centar Splita Demajeo Wiggins snažno je zakucao loptu i nakon toga se objesio o obruč, nakon čega je cijela konstrukcija koša pala po njemu. Srećom, poklopio ga je samo obruč, ne i ploča jer bi ozljeda u tom slučaju bila ozbiljnija. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Pad konstrukcije koša
Konstukcija koša pala na igrača KK Splita

Wigins se, ležeći na podu, u posljednji trenutak pomakao time izbjegao težu ozljedu jer ga je konstrukcija samo okrznula. Odmah su mu u pomoć priskočili suigrači i igrači Kvrenera, treneri i službene osobe, nasreću sve je prošlo bez ozljede. Zbog čega se to dogodilo za sada je nepoznato, ali očito je da konstrukcija nije bila dovoljno dobro pričvršćena. Utakmica je nakratko prekinuta, igrači se zagrijavaju dok se konstrukcija ne vrati na mjesto....

Nezgoda se dogodila u dvorani Zamet u Rijeci i to u 18. minuti utakmice Kvarnera i Splita. Zanimljivo, Wiggins je do trenutka prekida bio najbolji pojedinac utakmice s 14 poena i pet skokova te četiri asistencije.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
Prije točno 19 godina ovaj je mladić ljudima punio tankove. Te cijene danas su nezamislive
POGLEDAJTE GALERIJU

Prije točno 19 godina ovaj je mladić ljudima punio tankove. Te cijene danas su nezamislive

Nogometaši Dinama sudjelovali su u promotivnoj kampanji nacionalne naftne kompanije na današnji dan 2007. na jednoj pumpi u Zagrebu. Građanima su gorivo točili Modrić, Eduardo, Pokrivač, Chago...
FOTO One su njihove najvjernije navijačice i vječna podrška. Evo koga ljube nogometaši Rijeke
KVARNERSKE WAGSICE

FOTO One su njihove najvjernije navijačice i vječna podrška. Evo koga ljube nogometaši Rijeke

Toni Fruk vraća se nakon suspenzije i igrat će protiv Osijeka. Najboljeg igrača 'bijelih' bodrit će zaručnica Karla Bobić, a na tribinama Opus Arene naći će se i ljepše polovice drugih Riječana. Evo tko su

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026