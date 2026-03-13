VIDEO Umalo tragedija u Rijeci: Konstrukcija koša pala po igraču Splita! Pogledajte ružne scene

Za dlaku je izbjegnuta katastrofa na utakmici košarkaša Kvarnera i Splita u Rijeci. Pri rezultatu 48-47 za domaću momčad centar Splita Demajeo Wiggins snažno je zakucao loptu i nakon toga se objesio o obruč, nakon čega je cijela konstrukcija koša pala po njemu. Srećom, poklopio ga je samo obruč, ne i ploča jer bi ozljeda u tom slučaju bila ozbiljnija.

Konstukcija koša pala na igrača KK Splita | Video: HKS/YouTube

Wigins se, ležeći na podu, u posljednji trenutak pomakao time izbjegao težu ozljedu jer ga je konstrukcija samo okrznula. Odmah su mu u pomoć priskočili suigrači i igrači Kvrenera, treneri i službene osobe, nasreću sve je prošlo bez ozljede. Zbog čega se to dogodilo za sada je nepoznato, ali očito je da konstrukcija nije bila dovoljno dobro pričvršćena. Utakmica je nakratko prekinuta, igrači se zagrijavaju dok se konstrukcija ne vrati na mjesto....

Nezgoda se dogodila u dvorani Zamet u Rijeci i to u 18. minuti utakmice Kvarnera i Splita. Zanimljivo, Wiggins je do trenutka prekida bio najbolji pojedinac utakmice s 14 poena i pet skokova te četiri asistencije.