Igrači iz unutarnjih rezervi postali su velika snaga Dinama! A Boban ih se htio riješiti...

Dinamo će nakon dvije godine opet brati visibabe u Europi, a to je postalo gotovo pa sigurno nakon što su "modri" na Maksimiru u 7. kolu Europske lige demolirali rumunjski FCSB (4-1). Ostalo je još jedno kolo, koje će hrvatski klub odraditi za šest dana kod Midtjyllanda, ali trebalo bi se čudo dogoditi da ga ne vidimo u eliminacijskoj fazi drugorazrednog europskog natjecanja.

Pokretanje videa... 00:42 Dinamo - FCSB 4-1: Jako važna pobjeda plavih! Sada je već lakše i proljeće je na vidiku | Video: 24sata/pixsell

Uz onu pobjedu protiv Fenerbahčea, bila je to možda najkompletnija predstava Dinama ove sezone, pravi Kovačevićev masterclass. No, činjenica je to i moraju je priznati svi na Maksimiru, pogotovo oni u uredima, europsku sezonu spasili su igrači koji su na početku sezone bili u drugom planu i nadomak odlaska. Nisu bili po guštu novog trenera Zvonimira Bobana i dok je istovremeno praznio klupski račun i krcao svlačionicu igračima, njih se htio riješiti.

Prije svega, tu mislimo na Arbera Hoxhu, pa složit će se mnogi, prvo ime Dinama ove sezone. Ljetos je na pripremama trebao biti samo prolaznik, netko tko će prvi otići iz kluba. Htio ga je Sergej Jakirović u Hull Cityju, htjeli su ga i turski klubovi, no on je inzistirao na ostanku. Vjerovao je da ima kvalitetu za "modre", ali mnogi nisu. Ispred njega su vidjeli Gabriela Vidovića kao neprikosnovenog.

Susret Dinama i FCSBa u 7. kolu Europske lige | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U početku je ulazio s klupe, a trenutak njegove eksplozije dogodio se u rujnu kada je zabio Hajduku na Poljudu. Kovačević ga je lansirao u najboljeg, najopasnijeg i najkonstantnijeg igrača Dinama. U 24 utakmice u svim natjecanjima zabio je šest golova i pet puta asistirao.

Protiv FCSB-a je asistirao i bio konstantna napast po njihov gol. Nije to nikakvo iznenađenje, štoviše, od albanskog nogometaša se to i očekuje, ova partija samo je potvrdila njegovu sjajnu formu.

Ova utakmica pokazala je i da Dinamo itekako ima širinu i unutarnje rezerve, igrače koji mogu iznijeti puno toga, a koji su u ranijem dijelu sezone služili kao radijatori na klupi. Nema potrebe trošiti milijune na pojačanja, samo im treba dati priliku i više im vjerovati. Jedan od njih je Niko Galešić, stoper koji je prije godinu dana plaćen tri milijuna eura. Nije puno igrao kod Cannavara i Perkovića, a ni kod Kovačevića. Ipak, silom prilika upao je u momčad i to na poziciju desnog beka.

Susret Dinama i FCSBa u 7. kolu Europske lige | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Ozljeda Morisa Valinčića stvorila je Dinamu najveće probleme ove sezone jer pravu zamjenu Kovačević nije imao. Pierre-Gabriela su otpisali u klubu, Noa Mikić igrao je u početku pa na koncu opet ispao iz prve momčadi, da bi se Galešić na kraju pokazao najboljom alternativom. Njegove obrambene sposobnosti upoznali smo dok je dominirao u Rijeci, a itekako ima i napadačke sklonosti koje su došle do izražaja protiv FCSB-a kada je sjajno prošao po desnoj strani i asistirao Bakraru za 1-0. Taj potez probio je rumunjski bedem i otvorio Dinamu put do pobjede.

Ne zaboravimo niti Frana Topića (21), igrača koji je donedavno bio samo popuna u kadru, a u završnici prvog dijela sezone se, u izostanku Lisice, nametnuo Kovačeviću kao alternativa za Bakrara na desnoj strani. Sada je na terenu gotovo svaku utakmicu, kao i Marko Soldo (22), čija minutaža je sve veća.

Susret Dinama i FCSBa u 7. kolu Europske lige | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

A što tek reći za Sandra Kulenovića, velikog dinamovca i killera u šesnaestercu, vječito osporavanog i kritiziranog. Kovačević ga je posebno nahvalio nakon utakmice, tek tri minute bile su mu dovoljne za gol, već deseti u sezoni. Igrač koji je Dinamu donosio titule prethodnih sezona je bez ikakvog prigovora prihvatio ulogu rezervnog napadača. I njegov pristup trebao bi biti primjer mnogim igračima koji sjede na klupi i vape za prilikom.

Ovakav ulazak u nastavak sezone razveselio je trenera Kovačevića. Dinamo ima širok i kvalitetan roster, tome nema spora, ali dojam je da to do sada nije najbolje koristio. Oni iz prvog sastava kao da su se uljuljkali i često su oscilirali u formi, a oni s klupe nisu im davali povod za brigu.

Ipak, sada je drugačije. Konkurencija je sve veća i žešća, mnogi se s razlogom nadaju prilici i to međusobno nadmetanje i guranje je ono što garantira da će se forma pojedinih igrača samo dizati. I nije to sve, još ima puno rezervi u igračima poput Villara, Mudražije, Vidovića, Stojkovića, za koje se samo čeka da konačno pokažu svoje pravo lice...

