Igrači koji su često zabijali van terena, a bilo je i 'hat-trickova'

Seks skandali u nogometu češći su nego golovi kod nekih momčadi, a glavni glumci najčešće su i oni nogometaši u koje su se do tada najžešće kleli njihovi navijači. Od mlađih bi se, tako kažu, čak i mogle očekivati takve stvari no u nekoliko navrata bili smo svjedoci kako su posrnule i velike zvijezde, nacionalne ikone...

Neymar

Brazilska starleta Najila Trindade Mendes de Souza prijavila je PSG-ovog Brazilca za silovanje. Sve je preraslo u pravu sagu u kojoj je Neymar objavio njezine golišave fotografije na Instagramu, a onda ga je tužila i zbog toga mu prijeti pet godina zatvora. Najila je objavila video na kojem se vidi da je ošamarila Neymara, a on je vikao da ga ne udara i pokušavao ju je odgurnuti nogama.

Foto: REUTERS/Instagram

'Da, bila je to intimna stvar, ali moram se otvoriti da bih dokazao da se ništa neobično nije dogodilo. Dogodio se odnos između muškarca i žene unutar četiri zida, kao i sa svakim parom. Ni sljedeći dan ništa se nije promijenilo. Nastavili smo razmjenjivati poruke. Tražila me i suvenir za svoje dijete', govorio je Neymar koji je na kraju mučne sage oslobođen svih optužbi jer nije bilo dovoljno dokaza o spomenutom silovanju, a Najilu je brazilska policija: optužila da je sa bivšim partnerom Estivensom Alvesom pokušala iznuditi novac od Neymara.

Cristiano Ronaldo

Cristiano je optužen za silovanje u Las Vegasu, a prijetio mu je i doživotni zatvor. Kathryn Mayorga tada se nagodila, uzela za šutnju 375.000 dolara, ali na kraju je ipak odlučila posegnuti za tužbom. Nekadašnja studentica i model optužila ga je da ju je brutalno napastovao 13. lipnja 2009. godine u svom apartmanu u hotelu u Las Vegasu u kojem je radila kao hostesa. U međuvremenu je diplomirala novinarstvo, a isticala je kako je godinama šutjela jer je bila "prestravljena zbog nogometaševe slave i popularnosti", a često su joj kolale i suicidalne misli. C.Ronaldo nije krio da je spavao sa Kathryn Mayorga pa je bez oklijevanja dao DNK uzorak na analizu. Na kraju su sve optužbe odbačene.

Foto: David Klein/Press Association/PIXSELL

Olivier Giroud

Francuz je 2011. godine, u vrijeme dok je još igrao za Montpellier , oženio djevojku Jennifer, a godinu dana kasnije prešao je u Arsenal . Sljedeće godine par je dobio kćer Jade, no život u Londonu napravio je od Oliviera zvijezdu te je u veljači 2014. godine prevario suprugu s manekenkom Celiom Kay. Bio je to veliki skandal na Otoku jer je Giroud tamo često proglašavan najpoželjnijim muškarcem. Nakon javne isprike, Jennifer je odlučila ostati s njim. Olivier je danas 29-godišnjak s bogatim ugovorom u jednom od najbogatijih klubova na svijetu. Pred njim je još nekoliko godina vrhunskog nogometa s isto tako vrhunskim ugovorima. Jennifer to naravno jako dobro zna, a što sad ljubav ima s tim...

Ronaldo Lima

Ronaldo Luís Nazário de Lima , danas 39-godišnjak, po mnogima jedan od najboljih napadača, ali i općenito nogometaša svih vremena. U svojoj je bogatoj karijeri osvojio šest individualnih trofeja. Dvije Zlatne lopte, jedna Zlatna kopačka i tri Fifine nagrade za najboljeg igrača svijeta . Od njega su po tome bolji samo prezimenjak Cristiano te Leo Messi. Da nije bilo toliko ozljeda u njegovoj karijeri Brazilac bi vjerojatno bio i na vrhu. Kao i velika većina Brazilaca, Ronaldo je volio svoj dio zabave i ludog provoda pa je tako u travnju 2008. godine, u vrijeme kada je odlazio iz Milana i zapravo završavao svoju karijeru, odlučio zabiti hat-trick pa je doveo tri prostitutke u svoju hotelsku sobu u Rio de Janeiru, a onda shvatio da su to zapravo muškarci.

Foto: Matthew Ashton/Press Association/PIXSELL

Ronaldo je transvestitima ponudio 300 funti da napuste njegovu sobu, no jedna/jedan od njih, Andréia Albertini, tražila/tražio je 15.000 funti za odlazak i za šutnju prema medijima. Priča je ipak izašla u javnost, a dio medija tvrdio je i kako je Ronaldo od prostitutki tražio i drogu. No, to su ipak druge/druga dvije/dvojica demantirale/demantirala kada su priznale/priznali kako su taj dio priče izmislile/izmislili zbog toga što im Ronaldo nije dao visoku svotu novaca koji su tražile/tražili. Ronaldova tadašnja zaručnica Maria Beatriz Antony prekinula je zaruke i ostavila ga čim je saznala za skandal , no par se kasnije ipak ponovno spojio i ubrzo nakon toga dobio dvije kćerke. Ronaldo je u svojoj karijeri puno puta zabijao pa se tako testovima na očinstvo saznalo i da je otac malog Alexandra, koji je rođen 2005. godine, kada je Brazilac igrao za Real Madrid. Majka je brazilska konobarica koju je Ronaldo upoznao u Tokiju. Kako je Ronaldo imao i sina Rolanda iz prvog braka 1999. godine s brazilskom nogometašicom, a zatrudnio je i brazilsku manekenku 2005. godine koja je pobacila, odlučio je napraviti vazektomiju. Četiri 'gola' su sasvim dovoljna...

Ashley Cole

Po mnogima jedan od boljih igrača na, u cijelom svijetu deficitarnoj, poziciji lijevog beka imao je onaj stav i izraz lica koji ili volite, ili mrzite. Cole se na Otoku 'proslavio' 'biserima' iz svoje autobiografije pa je tako ispričao i da je umalo razbio svoj auto od bijesa što mu je Arsenal ponudio plaću od 'samo 55.000 funti tjedno'. Nekim čudnim trikom Ashley je uspio oženiti englesku pjevačicu i ljepoticu Cheryl 2006. godine nakon skoro dvije godine veze, a već 2008. godine krenule su prve priče o njegovim preljubima .

Foto: News Syndication/Pixsell

Ashley je bio u 'mutnim kombinacijama' s čak tri djevojke u kratkom vremenu, a 22-godišnja Aimee Walton čak je i ispričala što se sve dogodilo u stanu njezine prijateljice. Nove dvije godine kasnije još četiri djevojke su se pojavile. U svibnju 2010. Cheryl više nije htjela praštati i poslala je zahtjev za razvodom. Brak je i službeno završio u rujnu 2010. godine. Budući da je Cheryl izrazito popularna u Engleskoj, ova veza dobivala je puno medijske pažnje, a zašto bi netko uopće htio varati ovakvu ljepoticu, nikome nije jasno. Cole je često kažnjavan zbog prebrze vožnje, a u ožujku 2009. je i priveden nakon što se unio u lice policajcu i psovao mu 'sve po spisku'. Kao igrač Chelseaja i jedan od stožernih igrača engleske reprezentacije prošao je samo s novčanom kaznom. U veljači 2011. godine upucao je zračnom puškom 21- godišnjeg studenta s metar i pol udaljenosti, a onda se branio kako nije znao da mu je puška napunjena. Ta mu obrana nije prošla ni kod Cheryl...

Stan Collymore

Nekadašnji igrač Liverpoola , Aston Ville i Fulhama našao se u jednom od bizarnijih i najneobičnijih seks skandala. Nakon što je 1998. godine za vrijeme Svjetskog prvenstva u Francuskoj udario svoju tadašnju djevojku Ulriku Jonnson u jednom od kafića u Parizu, 2004. godine uhvaćen je u tzv. 'doggingu', seksu u javnosti koji je često u parku ili na nekoj javnoj površini s potpunim strancima. Bilo je to u vrijeme kada je bio oženjen, a kasnije je sve javno priznao i otkrio kako je za dogging čuo na internetu te kako je sudjelovao u njemu otprilike 15 puta. Javno je poručio: 'Ono što sam radio je odvratno i jako se sramim, ali i ja sam samo čovjek'. Dobio je otkaz na radiju BBC-a, a u svojoj je autobiografiji otkrio i kako ima granični poremećaj osobnosti . Ako je suditi po nekim svađama i reakcijama na nogometnim travnjacima, taj poremećaj i nije na nekoj granici...

Rio Ferdinand

Jedan od najpoznatijih i najboljih engleskih stopera svih vremena nikako nije stranac kada su u pitanju kontroverze. Uz Franka Lamparda i Kerona Dyera 'glumio' je 2000. godine, kada je iz West Hama prelazio u Leeds, u seks videu snimljenom na Cipru, a dvije godine kasnije, kada je iz Leedsa prelazio u Manchester United , prijetio je i umalo pretukao djevojku u jednom noćnom klubu. Bilo je to u vrijeme kada je njegovom suigraču iz Leedsa suđeno za silovanje. Godinu dana kasnije odbio je otići na doping kontrolu i zbog toga dobio osam mjeseci suspenzije.

Djevojka Rebecca Ellison 2006. rodila mu je sina, a par je kasnije kao bračni par imao još dvoje djece. Međutim, Rio je bio sve samo ne dobar i pošten partner. Pokušao je tužiti britanski Sunday Mirror 2010. godine da u javnost ne izađe priča o njegovoj aferi s Carley Storey, no nije mu pošlo za rukom. Ne samo da je izašlo u javnost kako je Rio varao Rebeccu i to cijelo vrijeme, punih 13 godina, već se saznalo i kako je Rio tu istu Carley pokušavao 'prošvercati' u hotel svaki put kada bi igrala engleska reprezentacija. Sunday Mirror objavio je kako je uz Carley, Rio varao suprugu i s čak deset ostalih djevojaka. Rebecca je umrla u svibnju 2015. godine od raka dojke, a što se tiče Ferdinanda, uz sve ovo treba dodati i cijeli niz optužbi za rasizam, homofobiju, ali i prebrzu vožnju te česte probleme s policijom...

Ribery i Benzema

Zvijezde francuske reprezentacije Franck Ribery i Karim Benzema , uz Sidneyja Govua , našli su se u velikom skandalu u travnju 2010. godine, kada su u jednom pariškom noćnom klubu za 2000 funti unajmili prostitutku koja je bila maloljetna. Zahia Deher imala je samo 16 godina, iako je igračima bilo rečeno kako ima 18. Stvar je postala izrazito ozbiljna i nogometašima je prijetio zatvor od čak tri godine. Zahia je tada u medijima poručila kao bi nogometaše trebalo pustiti na miru jer su se prema njoj ponašali primjereno. U siječnju 2014. godine tužitelji su ipak definitivno odustali od daljnjeg progona jer je, kako su tvrdili, bilo nemoguće dokazati kao su Ribery i Benzema uistinu spavali s dotičnom maloljetnicom. Bio je to veliki skandal , a mnogi i dalje sumnjaju kako su igrači krivi, ali su jednostavno uspjeli eskivirati zatvor.

Ryan Giggs

Nogometni svijet bio je šokiran 2011. godine kada je u javnost izbio seks skandal legende Manchester Uniteda , Ryana Giggsa. Čovjek koji je jedan od samo nekoliko igrača na svijetu koji su svu svoju vjernost dali samo jednom klubu, u privatnom životu i nije bio tako vjeran. Prvo je u javnost izašla njegova sedam mjeseci duga afera s engleskom TV zvijezdom Imogen Thomas, no to je čini se bio samo vrh ledenog brijega. Ispostavilo se kako Ryan već dvije godine spava s Natashom Giggs, suprugom svoga brata , Rhodrija Giggsa. Nakon toga još se jedna žena javila i tvrdila kao je i ona imala dvogodišnju aferu s Ryanom. Legendarnog 'crvenog vraga' oštro je u javnosti osudio i njegov otac, kada je Ryan privremeno vodio Manchester United, a nakon svega supruga Stacey Giggs i dalje je ostala u braku s njim.

Sven-Göran Eriksson

Legendarni švedski nogometni stručnjak u karijeri je vodio svu silu velikih klubova, a bio je i izbornik engleske reprezentacije . Sve vrijeme uz njega su se lijepili razni skandali, a posebno je velik bio onaj iz 2004. godine kada je Sven imao aferu s Fariom Alam, tajnicom Engleskog nogometnog saveza za vrijeme dok je on bio izbornik. Faria je prvotno sve negirala, ali kada je svejedno dobila otkaz, odlučila je cijelu priču prodati medijima te je priznala i kako je bila i s još nekoliko zaposlenika Engleskog nogometnog saveza. Izjavila je kako bi ju Sven zvao svaki dan po pet ili šest puta te ju čak znao i voditi sa sobom na imanje u Švedsku. Sven je i za vrijeme svoje duge veze s Talijankom Nancy Dell'Ollio imao aferu s Ulrikom Jonnson. Igrači su mu nekada zamjerali kako je (pre)često znao mijenjati sustave igre, a čini se kako Sven nije mijenjao samo to...

Wayne Rooney

Još kao 18-godišnjak, u vrijeme dok je igrao za Everton, Rooney je uhvaćen u posjećivanju prostitutki. Seksao se s 48-godišnjom ženom koja je tada već bila baka, i koja je u vrijeme odnosa nosila kostim mačke te sa još jednom ženom, majkom šestero djece. Kako je često dolazio do svojih omiljenih prostitutki u Liverpoolu , a u međuvremenu i postao jako poznat u engleskoj javnosti, jednom se pročulo da je unutra te se vrlo brzo ispred kuće okupilo skoro 50 navijača koji su skandirali njegovo ime i pjevali navijačke pjesme dok je on unutra - zabijao... Dugogodišnja djevojka Colleen preko svega je odlučila prijeći, pa čak i optužbe kako ju je Wayne varao dok je nosila njihovo zajedničko dijete, a u međuvremenu se saznalo da je Wayne bio i 2010. s još jednom prostitutkom. Helen Woods je izjavila kako je Rooneyju naplatila 1000 funti, a seks s prvom špicom Engleske donio joj je i 'nastup' na Celebrity Big Brotheru , gdje je naravno zaradila veliki novac.

John Terry

'Gospodin Chelsea ' kako mu tepaju na Otoku, omiljen je valjda jedino na Stamford Bridgeu. Vrijeđao je 2012. godine na rasnoj osnovi brata svog stoperskog kolege iz reprezentacije Rija Ferdinanda, no dvije godine prije toga bio je upleten u seks skandal s djevojkom imena Vanessa Perroncel. Vanessa je naime u vrijeme afere bila djevojka njegovog suigrača Waynea Bridgea. Terry, međutim, nije samo spavao s njom već joj je i napravio dijete, a kasnije platio za abortus. Stoper je zbog te afere ostao bez kapetanske trake uoči Svjetskog prvenstva, no nije izbačen iz momčadi. Bridge je nakon afere otišao u Manchester City, a iščekivanje rukovanja prije utakmice Cityja i Chelseaja jedan je od trenutaka kojeg se valjda svi koji prate nogomet sjećaju. Wayne se rukovao sa svim igračima Chelsea, no Terryjevu je ruku zaobišao. Također, nije putovao na SP kao član reprezentacije jer, kako kaže, nije bilo nikakve šanse da igra s Terryjem.

Ne treba biti Sherlock Holmes da bi se vidjelo kako u skandalima prednjače engleski igrači. Uz gore navedene treba izdvojiti i aferu u kojoj su Leicesterova tri igrača orgijala i rasno vrijeđala Tajlanđanku, zatim onu kada je Adam Johnson uhićen zbog seksa s 15-godišnjakinjom, ali i onu u kojoj je nogometaš engleskog niželigaša Clitheroea, Jay Hart , snimljen mobitelom usred seksa s navijačicom nedugo nakon 1-4 poraza kod Mossleyja. Video se naravno viralno proširio po društvenim mrežama njegovih suigrača, a prije no što su ga uklonili, vidjeli su ga i čelnici kluba koji su zbog toga nesretnom Jayu odlučili uručiti otkaz. Hart je u to vrijeme bio suprug i otac dvoje djece, a žena ga je nakon objavljenog skandala istjerala iz kuće pa je nesretni Jay živio kod mame...