Hrvatska je izgubila od Francuske 27-22 na startu rukometnog Eura u Szegedu. Držali smo se do 47. minute kad su trojica hrvatskih igrača isključena. Na koncu nismo mogli do senzacije protiv jakog rivala koji se u nekim dijelovima utakmice nudio za nešto više.

- Krenuli smo u grču, prelagano smo ih puštali, i napad i brzi centar, primali smo brze golove, bili smo prenervozni. Vratili smo se kako treba, borili smo se, stisnuli obranu. Došli smo na dva gola, ali u drugom nismo mogli. Francuska je odigrala bolju obranu, Gerard je imao dan iako je i Pešić odlično branio. Nije nam se odbila nijedna lopta kako treba. Što je, tu je - rekao je Ivan Martinović, koji je zabio tri gola, i nastavio:

- Zabijali smo lagane golove, a i primali na prazan gol. Svaka čast mojoj momčadi, borili smo se i idemo dalje. Glavu gore.

Ivan Čupić vukao je kapetanski, zabio šest komada.

- Stavili smo pred sebe jasan cilj, igrati bez respekta, znamo tko su i što su Francuzi, ali na otvaranju prvog i drugog poluvremena odvajali su se. Koliko smo se god trudili, imali i Peška, nismo se uspjeli spustiti, dovest utakmicu u neku ludu završnicu, neriješeno. Ali treba skupiti glave, pripremiti se za Srbiju i to je to - kazao je Čupko za RTL.

Marin Šipić s crte je zabio tri gola.

- U prvih 10 minuta odlučilo je što dosta igrača nema ovakve utakmice u nogama. Žao mi je, odvojili su se na početku, cijelu utakmicu smo ih hvatali. Nismo primili gol u polukontri, vraćali smo se... Možemo biti zadovoljni, ovo je momčad koja ide na prvo mjesto, dali smo zadnju kap snage - rekao je Šipić i dodao:

- Suđenje ne smijemo komentirati. Siguran sam da Mandi nije bilo u cilju dobiti crveni karton. Ni nakon toga nismo odustajali.

Što reći o igri sedam na šest koja je dobrim dijelom funkcionirala?

- Ja sam tip koji brani sedam na šest. Ne cijelu utakmicu, ali to je taktički dobra stvar, pogotovo ako znaš u milimetar tko i kad se mijenja. Primili smo samo dva gola kad smo napravili tehničku.

Ivan Pešić imao je sedam obrana.

- Dečki su dali maksimum, pogotovo ovi koji su prvi put igrali. Možda smo izgledali prestrašeno u prvih 10-15 minuta, a onda smo vidjeli da možemo igrati dobar rukomet. Možda nam je par lopti uzeto, ali dali smo sve od sebe - kazao je golman Hrvatske i dodao:

- Imamo talentiranih dečki, srčanost i borba mogu nas dovesti do dobrog rezultata i to je izbornik naglašavao. Još neke nijanse moramo popraviti, pogotovo u obrani i bit će sve OK.

Ante Gadža debitirao je na velikom natjecanju, zabio je i jedan gol.

- Borili smo se zbog ovih navijača i stvarno im hvala. Borili smo se do 50. minute, ali onda se utakmica prelomila. Šteta zbog kojeg propuštenog zicera i koncentracije u obrani - kazao je Gadža i nastavio:

- Nisam tu da komentiram suđenje. Nije do nas. Trudili smo se, da smo ušli malo sigurnije možda bi to od početka bolje izgledalo.

Tin Lučin također je jedan od novih u ovoj generaciji hrvatskih reprezentativaca.

- Ne znam što bih rekao. Nismo imali rješenja, prelako su nam zabijali i teško se bilo vratiti. Koliko god pričali da nije utjecao izostanak Duvnjaka i Cindrića, ali možda smo ušli s prevelikim respektom. Nismo dobro ušli u utakmicu - kazao je Lučin.

Nije htio previše o češkim sucima.

- Previše smo se počeli baviti sucima, a ne našom igrom i tu smo se malo pogubili. Francuzi su na kraju zasluženo pobijedili.

HRVATSKA - FRANCUSKA 22-27 (11-13)

HRVATSKA: Pešić (7 obrana), Šunjić (0); Mihić, Gadža 1, Mandić, Ivić, Čupić 6 (5), Mamić, Mandić 2, Lučin 4, Grahovac, Jaganjac, Martinović 3, Šušnja 2, Šipić 3, Glavaš, Srna 1

FRANCUSKA: Gerard (12 obrana), Pardin (0); Lenne 1, Minne 1, Lagarde, Richardson, Mem 6, Tournat, Karabatić 1, Mahe 3, Fabregas 5, Descat 7 (4), Porte 1, Kounkoud 1, Nahi 1, Konan

Isključenja: Hrvatska 6 minuta; Francuska - 2 minute, Realizacija 7m: Hrvatska 5 / 5, Francuska 4 / 4