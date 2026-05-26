Obavijesti

Sport

Komentari 0
BEZ POSLA JE DVIJE GODINE

Igrao je protiv Luke Modrića, a sad bi mu mogao biti trener...

Piše Mato Galić,
Čitanje članka: < 1 min
Igrao je protiv Luke Modrića, a sad bi mu mogao biti trener...
Foto: JC Ruiz/Sipa USA

Španjolac Xavi bez posla je dvije godine, nakon što je dobio otkaz u Barceloni. Svojevremeno je, kao igrač, bio na korak do potpisa za Milan

Admiral

Milan je ostao bez Lige prvaka, a otkaz je dobio trener Max Allegri. Xavi Hernández (46) prva je želja za Allegrijeva nasljednika, piše Corriere dello Sport. Bez posla je dvije godine, kad je dobio otkaz u Barceloni.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo su najplaćeniji hrvatski sportaši

Pokretanje videa...

Evo tko su najplaćeniji hrvatski sportaši. U samom vrhu je ime za koje neko vrijeme nismo čuli 01:12
Evo tko su najplaćeniji hrvatski sportaši. U samom vrhu je ime za koje neko vrijeme nismo čuli | Video: 24sata/Instagram

Xavi, nekoć vrsni španjolski veznjak, svojevremeno je, u igračkim danima, bio na korak do Milana.  Nakon što je Xavi odigrao fantastično na SP-u do 20 godina 1999. godine, čelnici talijanskoga kluba došli su do njegova oca i rekli:

- Želimo vašeg sina odmah! Nudimo petogodišnji ugovor vrijedan milijun eura, vilu u Milanu i posao za vas i suprugu.

Otac je pristao na spomenute uvjete, ali majka se nije složila. 

- Pustiš li sina da potpiše za Milan i odvedeš ga iz Barcelone, isti tren se rastajemo - otkrila je gospođa Hernandez.

Otac je htio spasiti brak, pa je sin ostao u Barcinoj B momčadi, a ostalo je povijest.

Xavi bi, ako preuzme Milan, mogao voditi našeg Luku Modrića (40). Hrvatski veznjak, međutim, još nije produljio ugovor s talijanskim gigantom.

GORAK OKUS Velika svađa s predsjednikom za kraj! Conte odlazi iz Napolija
Velika svađa s predsjednikom za kraj! Conte odlazi iz Napolija
NAKON KRAHA U PRVENSTVU Nastavlja li se priča Modrića i Milana? Njegova budućnost ovisit će o jednom čovjeku...
Nastavlja li se priča Modrića i Milana? Njegova budućnost ovisit će o jednom čovjeku...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Što voze 'vatreni'? Modrić i Perišić vole Bentley, Dalić u garaži ima poklon iz Emirata
VOZNI PARK NOGOMETAŠA

FOTO Što voze 'vatreni'? Modrić i Perišić vole Bentley, Dalić u garaži ima poklon iz Emirata

Ni hrvatski nogometaši nisu imuni na luksuzne automobile, a mi smo zavirili kakve se 'zvijeri' kriju u njihovim garažama. Zlatko Dalić i dalje je vjeran svom BMW-u kojeg je dobio prije deset godina
FOTO Hrvatskoj reprezentativki ozljeda uništila karijeru, sad je zasjala na izboru Miss Universe
BIVŠA GLASNOGOVORNICA

FOTO Hrvatskoj reprezentativki ozljeda uništila karijeru, sad je zasjala na izboru Miss Universe

Monika Vojvodić (25), bivša košarkašica, Miss turizma, prva pratilja na Miss Universe i uspješna poslovna žena: "Što god mi život pruži, ja ću to uzeti. Za mene je izlazak iz zone komfora svakodnevica", kaže
Pogledajte tetovaže 'vatrenog': Jedna ima duboko značenje...
LJUBITELJ TINTE

Pogledajte tetovaže 'vatrenog': Jedna ima duboko značenje...

Golman Kopenhagena Dominik Kotarski (26) je poznat i po brojnim tetovažama, a od ožujka 2025. ove godine jednu ima i na vratu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026