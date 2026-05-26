Igrao je protiv Luke Modrića, a sad bi mu mogao biti trener...

Milan je ostao bez Lige prvaka, a otkaz je dobio trener Max Allegri. Xavi Hernández (46) prva je želja za Allegrijeva nasljednika, piše Corriere dello Sport. Bez posla je dvije godine, kad je dobio otkaz u Barceloni.

Xavi, nekoć vrsni španjolski veznjak, svojevremeno je, u igračkim danima, bio na korak do Milana. Nakon što je Xavi odigrao fantastično na SP-u do 20 godina 1999. godine, čelnici talijanskoga kluba došli su do njegova oca i rekli:

- Želimo vašeg sina odmah! Nudimo petogodišnji ugovor vrijedan milijun eura, vilu u Milanu i posao za vas i suprugu.

Otac je pristao na spomenute uvjete, ali majka se nije složila.

- Pustiš li sina da potpiše za Milan i odvedeš ga iz Barcelone, isti tren se rastajemo - otkrila je gospođa Hernandez.

Otac je htio spasiti brak, pa je sin ostao u Barcinoj B momčadi, a ostalo je povijest.

Xavi bi, ako preuzme Milan, mogao voditi našeg Luku Modrića (40). Hrvatski veznjak, međutim, još nije produljio ugovor s talijanskim gigantom.