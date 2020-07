- Vodio sam dvije runde, a onda sam primio te\u017eak udarac koji me nokautirao. I tu smo prelomili ili \u0107emo raditi kako spada. Ali on je pao doping test, on je prihvatio odluku dvije godine suspenzije. A to sam saznao slu\u010dajno, meni je to rekao King Mo (op. a. Muhamed Lawal) kad sam bio u pripremama na Americi. Pri\u010dali smo i rekao sam mu da sam izgubio me\u010d od njegovog prijatelja jer su si komentirali stvari na Instagramu, a on se \u010dudio kako jer smatra da sam bolji borac od Branka (op. a. Branko Busick). Malo kasnije King Mo je do\u0161ao do mene i pitao me jesam li \u010duo da je Branko pao na doping testu - tako Ivan u skoru nema jedan poraz ve\u0107 jedan 'no contest'.

'Igrao sam 4. HNL sa 16 godina, u drugoj borbi skoro sam umro'

Ispala mi je baza zgloba nakon krivog udarca na meču, palac se nije mogao vratiti, rekla nam je najveća hrvatska MMA nada poluteške kategorije Ivan Erslan (28). Sparirao je s Andrejem Arlovskim

<p>Jedan od najupečatljivijih završetaka <strong>KSW</strong>-ove priredbe u Zagrebu bio je onaj <strong>Ivana Erslana</strong> (28) protiv <strong>Darwina Rodrigueza </strong>(27). Odlično se Ivan predstavio pred domaćom publikom, ali i pred vlasnicima KSW-a, a nakon skoro devet mjeseci će opet u kavez.</p><p>Dobro raspoloženi Ivan sad priprema ubojitu desnicu za nove izazove ovaj petak iza 19 sati na FNC-u 3 u Zagrebu, u izravnom prijenosu na <strong>YouTube kanalu 24sata</strong>. No, nešto ispod šake nazire se crveni ožiljak. </p><p>- Bila je jako zeznuta operacija, radio je to najbolji doktor u Hrvatskoj, a kažu da je općenito šaka za operirati 'ajme majko' jer ima mnogo sitnih koščica i svega. Rekao je da je izvukao maksimum i da je zadovoljan, kao i ja. Ispala mi je baza zgloba nakon krivog udarca na meču, ništa nije puklo, nego je palac ispao iz baze i nije se mogao vratiti. Prilagodio sam se da mi više ne smeta kod udaraca i sve je OK - objašnjava nam Ivan što je razlog ožiljka na ruci.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja Ivana Erslana</strong></p><p>Tu je 'ozljedu' prebrodio, a ispred njega su novi izazovi. Borac koji u svojoj karijeri još službeno nije poražen (8-0-1) nastupit će na FNC-ovoj priredbi u dvorani zagrebačkog American Top Teama, a korona kriza nije mu poremetila pripreme.</p><p>- Sigurno nikad nisam bio bolji. Forgy, Panči (op. a,. <strong>Francisco 'Croata' Barrio</strong>) i ja smo trenirali minimalno jednom dnevno, većinom dva puta. Osjećam se odlično, nikad jači i izdržljiviji, izvukao sam maksimum iz svega toga. Mali je, izgleda nikako, nema izraženog mišica, ali je toliko jak za hrvanje kao sparing partner od 90 kila pa mi je bilo vrhunski s njim. Super je da smo zajedno radili, uvijek se malo natjecali pa nam nije dosadilo kao dok si sam.</p><h2>U svijet slobodne borbe krenuo zbog brata</h2><p>Danas najveći hrvatski potencijal u poluteškoj kategoriji, a nekad o borilačkim vještinama nije ni pomišljao. Lopta ga je više privlačila od fokusera i rukavica. </p><p>- Brat je trenirao taekwondo u Obrovcu i ja sam ga gledao, ali ja sam bio solidan u nogometu. U srednjoj školi sam igrao 4. HNL za seniore <strong>Zrmanje </strong>i primao plaću sa 16 godina koja je bila dosta dobra. Nisam ja mislio ništa ozbiljno u nogometu napraviti, ali sam igrao. Tad nisam razmišljao što bih htio raditi, bio sam prva generacija državne mature, a nisam ni gledao rezultate kad sam istu napisao - priča nam Erslan pa nastavlja o tome kako je ipak došao na fakultet u Zagreb:</p><p>- Bez veze sam stavio KIF, Prometni fakultet i još nekoliko izbora. Prometni sam stavio jer mi je tamo išlo nekoliko prijatelja i kao 'ajde da to stavim. Kad su došli rezultati zvala me mama i rekla da sam upao na Promet te upitala što ću dalje. Rekao sam da idem na fakultet. I riješio sam ja prvu godinu bez problema, na drugoj sam malo 'zaštekao' pa sam na trećoj riješio cijelu drugu.</p><p>Živio je Ivan studentskim životom, ali nije ni slutio kako bi se njegov životni put mogao preusmjeriti upravo zbog dolaska na fakultet u Zagreb. No, to nije bio fakultetski, već sportski put.</p><p>- Prvu godinu sam pumpao samo teretanu, živio sam s bratom i pazilo se na prehranu i sve, ali i izlazio dva-tri puta tjedno, kaos je to bio. Onda me brat pozvao da dođem s njim kod Željka Klarića na Trešnjevku u UFK na treninge, ja sam otišao i svidjelo mi se. Tad su mi se prijatelji rugali jer sam svaki tjedan dolazio na kavu sa šljivama. Dobivao sam batine na početku, ali sam vidio da imam nekog smisla za to i ekipa je bio super. Bio sam najgori, nisam ništa znao - govori Ivan pa dodaje:</p><p>- Ali malo po malo sam došao do toga da sam osvojio amatersko prvenstvo Hrvatske u poluteškoj (93kg). Ta ekipa u Trešnjevci se pomalo osula, počeli su ljudi raditi i ja nisam imao s kim sparirati jer nije bio veliki ljudi. Tako sam se spojio sa Sabom (op. a. Sabit Handanagić) i s njim odradio taj prvi meč, a onda se on priključio American Top Teamu i pozvao me da idem s njim pa je tako sve počelo. Ostala su mi četiri ispita da završim tri godine da budem bacc., ali baš mi se više nije dalo. Imao sam i par nesreća, učio, ali nisam uspio dati neke ispite i rekao sam da nije to za mene. Daleko je to bilo od razine na kojoj sam danas, poslije drugog meča sam skoro umro, završio sam u bolnici, ali eto me ovdje. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: FNC 3 OTVORENI TRENING</strong></p><h2>'Sine, završi faks, nađi neki normalan posao'</h2><p>Na fakultetu je uvijek imao podršku roditelja, ali na sportskom je putu bilo nešto drugačije. Je, lijepo je to da se Ivan bavi sportom, amaterski je prvak Hrvatske, ali, tako sigurno neće zarađivati za sebe, a kasnije i za obitelj.</p><p>- Roditelji su mi sve do KSW-a govorili da si nađem normalan posao, završim faks k'o svi normalni ljudi. 'Ostavi se borbe, nema od tog ništa', a sad me podržavaju. Mama čeka rezultat, ne gleda borbe. Kad je bio KSW ona je bila u drugoj sobi, tek je došla pogledati kad je čula veselje - govori Ivan kroz smijeh.</p><p>Isprva je i on išao korak po korak, ali jednom je morao prelomiti i odlučiti. Sve se to dogodilo nakon meča u Las Vegasu kojeg je izgubio nokautom. </p><p>- Vodio sam dvije runde, a onda sam primio težak udarac koji me nokautirao. I tu smo prelomili ili ćemo raditi kako spada. Ali on je pao doping test, on je prihvatio odluku dvije godine suspenzije. A to sam saznao slučajno, meni je to rekao <strong>King Mo</strong> (op. a. Muhamed Lawal) kad sam bio u pripremama na Americi. Pričali smo i rekao sam mu da sam izgubio meč od njegovog prijatelja jer su si komentirali stvari na Instagramu, a on se čudio kako jer smatra da sam bolji borac od Branka (op. a. Branko Busick). Malo kasnije King Mo je došao do mene i pitao me jesam li čuo da je Branko pao na doping testu - tako Ivan u skoru nema jedan poraz već jedan 'no contest'.</p><p>Od tog meča se za Ivana sve promijenilo nabolje te je počeo još više raditi. Kondiciju je krenuo brusiti u dvorani Marina Bašica i mjesec dana prije svake borbe prestao je redariti kako bi se u potpunosti mogao posvetiti kampu.</p><p>- Na poslu nije bilo problema, Zagreb je miran što se toga tiče. Dovoljno sam sposoban nekoga iznijeti van bez da ga udarim i radio sam to maksimalno korektno. Ali jedva sam se sačekao toga riješiti jer sam postajao sve umorniji, imao sam tri noćne i deset treninga tjedno. Spavao sam ja po šest, sedam sati, ali noć ne može ništa zamijeniti jer se u tijelu sve poremeti</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: FNC 3 VAGANJE</strong></p><p>Vratio se u Vegas i pobijedio borbu, a tad je došla ponuda KSW-a s ugovorom na četiri borbe te je Erslan u potpunosti prionuo na posao. </p><p>- Odradio sam dobru psihološku pripremu prije meča. Bio sam spreman i svjestan da sam bolji od protivnika i da ću pobijediti. Nema tu previše sumnje jer kad dođe to nije dobro. U svlačionici sam ostao jedno vrijeme sam, malo popričao sa sobom i rekao 'idem to razvaliti'. Puno mi je teži bio povratnički meč nakon poraza u Vegasu nego ovaj, publika mi nije stvarala pritisak, pokazao sam najbolje od sebe. Ovo je ono čime se želim baviti cijeli život, sedam dana u tjednu sam apsolutno posvećen MMA-u, od odmora, prehrane, suplementacije, masaža itd. </p><p>Tu su uz njega i 'hrvatski Dana White' <strong>Dražen Forgač</strong> koji uz <strong>Narcisa Mujkića</strong> i<strong> Boba Bermana</strong> vode njegovu karijeru. A svojevrsna prekretnica je bila prije dvije godine kad ga je bivši UFC-ov teškaški prvak <strong>Andrej 'Pit Bull' Arlovski</strong> pozvao u svoj kamp i platio mu da bude njegov sparing partner.</p><p>- Zadnju borbu je pobijedio osvajača PFL-a<strong> Phillipa Linsa</strong>, on je i dalje kompetitivan. Kakav je to sportaš, to je nešto. On minimum dva puta dnevno trenira sa 40 godina, i po tri treninga dnevno odrađujem. Ima toliko usađen radni mentalitet, to je strašno, tamo sam vidio kako se treba odnositi prema sportu i kakav je put do vrha. Kad pričaš s njim on nije oštećen čovjek, on je bistar kao i <strong>Overeem </strong>i <strong>Pokrajac </strong>koji su imali ratove</p><p>Osim sa Arlovskim, sparirao je i sa spomenutim King Moom kojeg je naš <strong>Mirko 'Cro Cop' Filipović </strong>pobijedio 2016. godine na Rizinovom Grand Prixu kojeg je kasnije osvojio. </p><h2>Prvo FNC, a onda...</h2><p>A sad je ispred njega nastup na FNC-ovu eventu u Zagrebu. Protivnik je iskusni borac iz Srbije, a Ivan od uloge favorita ne bježi. Zna da bi mu to mogla biti još jedna odskočna daska. </p><p>- Dolazi jedan od vlasnika KSW-a i matchmaker, ako dobro odradim borbu lako je moguće da odmah dobijem priliku za napad na titulu i to u Zagrebu, ali to sve ako dopusti korona. Protivnik je trebao biti Poljak, ali nije prihvatio borbu. Na kraju je <strong>Jusuf Hajrović</strong> prihvatio meč. Iskusan je borac, ali vjerujem da nije na mojoj razini, ali je tvrd. Borio se s dobrim borcima u dobrim organizacijama te sigurno nije netko tko će doći tamo i predati se olako. Shvaćam ga maksimalno ozbiljno, ali nadam se da će ljudi dobit atraktivan meč koji će završiti mojim nokautom - govori Ivan i čvrsto ostaje na zemlji s velikim najavama:</p><p>- Ne gledam dalje od Jusufa Hajrovića, a nakon toga ćemo razmišljati dalje. Tad možemo pričati o napadu na titulu, o Narkunu (op.a. prvaku poluteške kategorije KSW-a). Moram odraditi tu borbu, a onda ćemo dalje vidjeti. Kad to odradim onda sam spreman za sve ostalo.</p><p>Ovaj simpatični udarač iz Obrovca dobro je poznat na društvenim mrežama kao aktivni član grupe 'Podcast Inkubator Reptili', a njegova vojska pratitelja uvijek stoji iza njega.</p><p>- Vojska reptila ovaj put ne može napasti jer Jusuf ima zaključani profil, ali neka budu u 'stanju pripravnosti'. Kad riješim Hajrovića onda vojska može napadati sljedećeg protivnika, samo neka budu spremni - našalio se Erslan.</p><p><strong>Stipe Miočić</strong> (37) uzeo je teškašku titulu UFC-a s 33 godine, a branit će ju s nepunih 38 godina. Njegov protivnik <strong>Daniel Cormier </strong>ima 41 godinu, dok je u prvi 'rat' s Jonom Jonesom ušao s 35 godina. Tako da Ivan još ima vremena za napraviti veliki iskorak.</p><p>- Tek sam zagazio u karijeru i mislim da imam još 10 godina karijere ispred sebe. Ja sam krenuo s 20 godina, nikad nije kasno. Ako svoje imaš želju i volju za rad te se tome predaš, isplatit će se sigurno. Život će te odvesti u pravom smjeru, vjerujem da sam dobro odlučio - zaključio je Erslan.</p>