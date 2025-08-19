Ikona Formule 1 završila je u bolnici nakon pada s motocikla

Svijet automobilizma s velikom je zabrinutošću primio vijest o nesreći koja je zadesila jednog od najomiljenijih vozača današnjice. Daniel Ricciardo (36), australska zvijezda i vozač Formule 1, završio je u bolnici nakon pada s motocikla u svojoj domovini. Nesreća se dogodila u četvrtak u slikovitoj, ali i nepredvidivoj regiji Daintree u sjevernom Queenslandu, a vozač je pretrpio ozljedu ključne kosti.

Unatoč ozbiljnosti situacije, prvi izvještaji donose dašak optimizma, Ricciardo je, u svom prepoznatljivom duhu, dobro raspoložen i oporavlja se pod liječničkim nadzorom.

Detalji nesreće u srcu australske divljine

Prema dostupnim informacijama, nesreća se dogodila dok je Ricciardo uživao u vožnji motociklom kroz Daintree, područje poznato po gustim tropskim šumama, planinskim cestama i spektakularnim krajolicima. Točne okolnosti koje su dovele do pada još uvijek nisu službeno objavljene i predmet su istrage. Regija Daintree, iako turistički dragulj, poznata je po zahtjevnim i zavojitim cestama koje predstavljaju izazov i za najiskusnije vozače.

Foto: Hasan Bratic/DPA

Nakon nesreće, hitne službe brzo su reagirale te je osmostruki pobjednik Velikih nagrada prevezen u obližnju bolnicu Mossman radi daljnje obrade i liječenja.

Ozljeda ključne kosti i optimizam unatoč bolovima

Liječničkim pregledom utvrđena je ozljeda ključne kosti, što je relativno česta ozljeda u motociklističkim nesrećama, ali može biti komplicirana za profesionalne sportaše. Oporavak od takve ozljede obično traje nekoliko tjedana, a ovisno o težini prijeloma, može zahtijevati i kirurški zahvat.

Foto: HOCH ZWEI/DPA

Ipak, ono što ohrabruje jest vijest da je Ricciardo zadržao svoj zarazni osmijeh i pozitivan stav. Izvori bliski vozaču navode da je, unatoč bolovima, dobrog raspoloženja te da je u komunikaciji sa svojim timom i obitelji. Njegova mentalna snaga i otpornost, koje su ga krasile tijekom cijele karijere, bit će ključne i u ovom procesu oporavka.

Strast prema dva kotača i život izvan F1

Osim što je vrhunski vozač automobila, Ricciardo je i veliki zaljubljenik u motocikle i američku kulturu. Često ističe kako mu vožnja motocikla, posebice "dirt bikea", pruža osjećaj slobode i bijeg od pritiska koji nosi Formula 1. Njegova strast prema dva kotača ogleda se i u divljenju prema legendama poput Dalea Earnhardta iz NASCAR-a, čiji je stil i pristup utrkama često navodio kao inspiraciju. Ova nesreća, nažalost, dogodila se upravo tijekom uživanja u jednoj od njegovih najvećih strasti.