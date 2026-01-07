Hajdukov kapetan potpisao za drugoligaša, zajedno žele u HNL

Baš kao što smo najavljivali prethodnih dana, u srijedu je stigla i službena potvrda, Mijo Caktaš (33) potpisao je ugovor sa svojim matičnim klubom Dugopoljem. Caktaš se tako nakon dugog izbivanja vraća kući kako bi pomogao Dugopolju izboriti prvoligaški status.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:25 Predstavljanje Mije Caktaša u Dugopolju | Video: NK Dugopolje



Dugopoljci ne kriju ambicije, a predsjednik Mario Smodlaka treneru Hariju Vukasu osigurao je kvalitetnu momčad s nekoliko iskusnih prvoligaških igrača kao što su Andrija Balić, Zoran Nižić, Mijo Caktaš…

Dugopolje je prvi dio okončalo na drugom mjestu, s dva boda zaostatka iza vodećeg Rudeša i bodom prednosti nad trećeplasiranom Cibalijom…

Foto: NK Dugopolje

Smodlaka je nedavno osigurao financijsku injekciju kako bi osigurao normalno funkcioniranje kluba u nastavku sezone, a Caktaš dolazi besplatno. Zanimljivo je kako su njih dvojica igrali skupa, Smodlaka je bio kapetan momčadi koja je bila prvak Druge lige u sezoni 2011./‘12, a Mijo je prije odlaska u Hajduk debitirao i odigrao prvi dio sezone.

- Ovo je poseban, veliki dan za NK Dugopolje. Povratak Mije Caktaša ima ogromno sportsko i simbolično značenje za naš klub. Riječ je o igraču koji je ponikao u Dugopolju, ostvario vrhunsku karijeru i sada se vraća kući. Ovaj potpis potvrda je našeg smjera, ambicija i vjere u zajedništvo - kazao je predsjednik Smodlaka a Caktaš dodao:

- Dugopolje je moj prvi klub i ovdje sam napravio prve nogometne korake. Povratak mi puno znači, emotivan je i poseban. Veselim se novom poglavlju, radu s momčadi i nadam se da ću svojim iskustvom pomoći klubu na terenu i izvan njega.