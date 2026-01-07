Obavijesti

Sport

Komentari 4
POVRATAK KUĆI

Hajdukov kapetan potpisao za drugoligaša, zajedno žele u HNL

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 1 min
Hajdukov kapetan potpisao za drugoligaša, zajedno žele u HNL
Foto: NK Dugopolje

Mijo Caktaš se vraća u Dugopolje kako bi pomogao klubu u borbi za prvoligaški status! Predsjednik osigurao pojačanja, a Caktaš dolazi besplatno. Ambiciozni planovi za proljeće

Admiral

Baš kao što smo najavljivali prethodnih dana, u srijedu je stigla i službena potvrda, Mijo Caktaš (33) potpisao je ugovor sa svojim matičnim klubom Dugopoljem. Caktaš se tako nakon dugog izbivanja vraća kući kako bi pomogao Dugopolju izboriti prvoligaški status.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Predstavljanje Mije Caktaša u Dugopolju 00:25
Predstavljanje Mije Caktaša u Dugopolju | Video: NK Dugopolje

 
Dugopoljci ne kriju ambicije, a predsjednik Mario Smodlaka treneru Hariju Vukasu osigurao je kvalitetnu momčad s nekoliko iskusnih prvoligaških igrača kao što su Andrija Balić, Zoran Nižić, Mijo Caktaš…

Dugopolje je prvi dio okončalo na drugom mjestu, s dva boda zaostatka iza vodećeg Rudeša i bodom prednosti nad trećeplasiranom Cibalijom…

Foto: NK Dugopolje

Smodlaka je nedavno osigurao financijsku injekciju kako bi osigurao normalno funkcioniranje kluba u nastavku sezone, a Caktaš dolazi besplatno. Zanimljivo je kako su njih dvojica igrali skupa, Smodlaka je bio kapetan momčadi koja je bila prvak Druge lige u sezoni 2011./‘12, a Mijo je prije odlaska u Hajduk debitirao i odigrao prvi dio sezone.

- Ovo je poseban, veliki dan za NK Dugopolje. Povratak Mije Caktaša ima ogromno sportsko i simbolično značenje za naš klub. Riječ je o igraču koji je ponikao u Dugopolju, ostvario vrhunsku karijeru i sada se vraća kući. Ovaj potpis potvrda je našeg smjera, ambicija i vjere u zajedništvo - kazao je predsjednik Smodlaka a Caktaš dodao: 

- Dugopolje je moj prvi klub i ovdje sam napravio prve nogometne korake. Povratak mi puno znači, emotivan je i poseban. Veselim se novom poglavlju, radu s momčadi i nadam se da ću svojim iskustvom pomoći klubu na terenu i izvan njega.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
UŽIVO Transferi: Rijeka pustila veznjaka, stiže novo pojačanje
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Rijeka pustila veznjaka, stiže novo pojačanje

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Američka gimnastičarka k'o od majke rođena. Nasred terena
FOTO: KAKVA PROVOKACIJA

Američka gimnastičarka k'o od majke rođena. Nasred terena

Olivia Dunne (22) umirovljena je američka gimnastičarka poznata po uspjesima i izvan sporta. S tri godine počela se baviti gimnastikom, a velikim uspjehom na društvenim mrežama postala je simbol za studente-sportaše koji žele zarađivati i izvan stipendijskih ugovora
Legendarni liječnik 'vatrenih' za 24sata o Joškovoj ozljedi: Nije dobro, nekoliko je problema
EKSKLUZIVNO

Legendarni liječnik 'vatrenih' za 24sata o Joškovoj ozljedi: Nije dobro, nekoliko je problema

Za neke je prijelome dovoljno i dva mjeseca da kost zacijeli, ali problem je ako su oštećeni i ligamenti, objašnjava cijenjeni ortoped

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026