Ikona Liverpoola i osvajač dvije Zlatne lopte vodi borbu s rakom

Svijet nogometa zatekla je tužna vijest. Legendarni engleski nogometaš i trener Kevin Keegan (74) bori se s teškom bolesti, potvrdila je njegova obitelj u službenom priopćenju. Dvostruki osvajač Zlatne lopte i ikona Liverpoola, HSV-a i Newcastlea započet će liječenje nakon što mu je dijagnosticiran rak. Iz nogometnog svijeta pristižu poruke podrške za čovjeka koji je obilježio jednu čitavu eru, kako na terenu, tako i pokraj njega. Keegan, poznat po nadimcima "King Kev" i "Mighty Mouse", sada vodi svoju najvažniju bitku.

Obitelj potvrdila tužne vijesti

U izjavi za javnost, Keeganova obitelj otkrila je detalje koji su doveli do dijagnoze. Navode kako je nedavno primljen u bolnicu radi daljnjih pretraga zbog "kontinuiranih abdominalnih simptoma".

"Ove pretrage otkrile su dijagnozu raka, zbog čega će Kevin krenuti na liječenje. Kevin je zahvalan medicinskom timu na njihovoj intervenciji i stalnoj brizi. Tijekom ovog teškog razdoblja, obitelj moli za privatnost i neće davati daljnje komentare", stoji u priopćenju.

Jedan od prvih klubova koji se oglasio bio je Newcastle United, u kojem je Keegan ostavio neizbrisiv trag kao igrač i kao menadžer.

​- Kralju Kev. S tobom smo na svakom koraku. Nadamo se potpunom i brzom oporavku - poručili su iz kluba putem društvenih mreža.

Jedan od najvećih svoje generacije

Joseph Kevin Keegan, rođen 14. veljače 1951. godine, smatra se jednim od najboljih engleskih nogometaša svih vremena. Profesionalnu karijeru započeo je u Scunthorpe Unitedu 1968. godine, no njegov talent brzo je prepoznao legendarni menadžer Liverpoola Bill Shankly, koji ga je doveo na Anfield tri godine kasnije.

U dresu "redsa" Keegan je doživio zvjezdane trenutke. Između 1971. i 1977. godine odigrao je 323 utakmice i zabio točno 100 golova. S Liverpoolom je osvojio tri naslova prvaka Engleske, dva Kupa Uefe, jedan FA kup i, kao krunu svega, Kup prvaka 1977. godine u svojoj posljednjoj sezoni na Anfieldu. Bio je srce momčadi koja je dominirala engleskim i europskim nogometom.

Njegov odlazak iz Liverpoola bio je šok za navijače, a Keegan je karijeru nastavio u njemačkom HSV-u, postavši najplaćeniji igrač Bundeslige. U Hamburgu je potvrdio status svjetske klase, osvojivši naslov prvaka Njemačke 1979. godine te, što je još važnije, dvije Zlatne lopte zaredom, 1978. i 1979. godine, čime se svrstao uz bok velikanima poput Johana Cruyffa i Franza Beckenbauera.

Nakon Njemačke, vratio se u Englesku gdje je igrao za Southampton, a potom i za Newcastle United. U Newcastleu je stekao kultni status, pomogavši klubu da se vrati u prvu ligu. Njegov oproštaj 1984. godine bio je spektakularan, napustio je stadion u helikopteru i još uvijek u dresu, što je scena koja se i danas pamti. Za englesku reprezentaciju odigrao je 63 utakmice, zabio 21 gol, a u 31 navratu nosio je kapetansku traku.

Turbulentna, ali nezaboravna trenerska karijera

Nakon igračke karijere, Keegan se posvetio trenerskom poslu, a njegov stil bio je jednako uzbudljiv i nepredvidiv. Vratio se u Newcastle 1992. godine i stvorio momčad poznatu kao "The Entertainers" (Zabavljači), koja je igrala napadački i atraktivan nogomet. U sezoni 1995-96 bili su na korak do osvajanja Premier lige, no u legendarnoj završnici prvenstvo im je uzeo Manchester United. Njegova izjava "I would love it if we beat them! Love it!" (Volio bih da ih pobijedimo! Baš bih volio!), usmjerena prema Sir Alexu Fergusonu, postala je dio nogometnog folklora.

Osim Newcastlea, vodio je Fulham i Manchester City, koje je također uveo u viši rang natjecanja. Od 1999. do 2000. bio je i izbornik engleske reprezentacije, s kojom je nastupio na Euru 2000., a klupu je napustio nakon poraza od Njemačke u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, u posljednjoj utakmici odigranoj na starom Wembleyju.