Obavijesti

Sport

Komentari 5
SREĆKO JURIČIĆ

Ikona Rijeke: Vjerujem da ćemo srušiti Hajduk. Europa? Mi smo prije igrali s velikim ekipama...

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Ikona Rijeke: Vjerujem da ćemo srušiti Hajduk. Europa? Mi smo prije igrali s velikim ekipama...
Rijeka i Istra sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Svaka utakmica s Hajdukom uvijek je bila za sebe. Bit će maksimalno motivirani jedna i druga ekipa. U Splitu smo zaslužili barem da ne izgubimo. Vjerujem da ćemo pokazati našu najbolju stranu, rekao je

Admiral

Rijeka je pobijedila Lokomotivu 2-0 u 24. kolu HNL-a i zasjela na treće mjesto prvenstvene ljestvice te ima 35 bodova. Odlična igra protiv Omonije u Konferencijskoj ligi pretočila se i u HNL, a u srijedu će Rijeka i Hajduk odigrati novi Jadranski derbi, ovajk pu četvrtfinalu Kupa. Susret počinje u 20 sati, a igra se na Rujevici. Situaciju u Rijeci je za HRT-ovu emisiju "Pod stijenama Kantride" komentirao Srećko Juričić, savjetnik sportskog direktora i ikona kluba.

Pokretanje videa...

Reakcija navijača nakon derbija 00:32
Reakcija navijača nakon derbija | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Prvo se osvrnuo na pobjedu nad Lokomotivom.

- Važno je bilo koncentrirano ući u utakmicu nakon velike pobjede protiv Omonijom gdje se momčad istrošila i fizički i psihički. Bilo je nekoliko promjena u ekipi, igrači su pokazali čvrstinu i borbenost. Dobilo se utakmicu na rutinu, snagu i borbu. Nije to bila neka sjajna predstava, ali ni ne očekujem da će svaka utakmica biti sjajna, ali ovaj put je napravljeno ono najvažnije - rekao je. 

Osvrnuo se zatim na Hajduk. Na Poljudu je Rijeka izgubila 1-0, ali je zato zadnji posjet Hajduka na Rujevicu donio neviđeni potop splitske momčadi. Bilo je 5-0 za Rijeku. 

- Svaka utakmica s Hajdukom uvijek je bila za sebe. Bit će maksimalno motivirani jedna i druga ekipa. U Splitu smo zaslužili barem da ne izgubimo. Vjerujem da ćemo pokazati našu najbolju stranu i savladati Hajduka. Vjerujem u našu ekipu. Ne volim prognozirati, to mi donosi sreću.

OPORAVLJA SE NAKON NESREĆE 'Naš Ivan jedva čeka. Izvest će početni udarac na Maksimiru'
'Naš Ivan jedva čeka. Izvest će početni udarac na Maksimiru'
DOMINACIJA U HNL-U Pobjeda u Splitu donosi naslov! Dinamo u zadnjih 11 kola čak sedam puta igra u Maksimiru!?
Pobjeda u Splitu donosi naslov! Dinamo u zadnjih 11 kola čak sedam puta igra u Maksimiru!?

Komentirao je Rijekin put u Konferencijskoj ligi te se prisjetio sraza s Juventusom prije 46 godina, kada je i sam bio na terenu i to kao kapetan Rijeke.

-  Naša je prednost bila što smo mogli doći u situaciju da igramo s velikim ekipama, sada je to drugačije. Onda smo igrali s Juventusom, Real Madridom. Velika utakmica je to bila, sada nam je na Rujevici u prosjeku pet, šest tisuća navijača, a možemo zamisliti kako je to bilo tada s 20 tisuća navijača na Kantridi. Tada sam razmijenio dres s Betegom - rekao je pa dodao:

- Mislim da smo dobili jakog protivnika. Francuske ekipe trenutačno igraju jedan od najboljih nogometa u Europi. Strasbourg se mora nositi sa PSG-om, Marseillom, Lillom i sigurno je vrlo dobar i težak protivnik. Financijski gledano su daleko vrjedniji od naše momčadi oni su na 250 milijuna, dok smo mi na 30. Ali uvijek može doći do iznenađenja i mislim da ako se dobro pripremimo za takvog protivnika možemo nešto napraviti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
FOTO Splitska ljepotica oglasila se iz Dubaija: Evo što je poručila
LARA SANTINI

FOTO Splitska ljepotica oglasila se iz Dubaija: Evo što je poručila

Lara Santini u prošlosti se bavila gimnastikom i atletikom, a studentica je Kineziološkog fakulteta u Zagrebu. Trenutačno je u Dubaiju, a na Instagramu je objavila kakvo je stanje u gradu
Njemačka - Hrvatska 91-89: Šteta! Košarkaši imali pobjedu u rukama pa ipak izgubili susret
KVALIFIKACIJE ZA SP

Njemačka - Hrvatska 91-89: Šteta! Košarkaši imali pobjedu u rukama pa ipak izgubili susret

Mario Hezonja briljirao je u našoj reprezentaciji s 30 poena, dok je kod Njemačke Thiemann zabio 24, uz 12 skokova, a Da Silva je dodao 15 poena, uz 11 skokova. Hrvatska je i dalje vodeća u kvalifikacijskoj skupini

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026