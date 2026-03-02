Ikona Rijeke: Vjerujem da ćemo srušiti Hajduk. Europa? Mi smo prije igrali s velikim ekipama...

Rijeka je pobijedila Lokomotivu 2-0 u 24. kolu HNL-a i zasjela na treće mjesto prvenstvene ljestvice te ima 35 bodova. Odlična igra protiv Omonije u Konferencijskoj ligi pretočila se i u HNL, a u srijedu će Rijeka i Hajduk odigrati novi Jadranski derbi, ovajk pu četvrtfinalu Kupa. Susret počinje u 20 sati, a igra se na Rujevici. Situaciju u Rijeci je za HRT-ovu emisiju "Pod stijenama Kantride" komentirao Srećko Juričić, savjetnik sportskog direktora i ikona kluba.

Pokretanje videa... 00:32 Reakcija navijača nakon derbija | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Prvo se osvrnuo na pobjedu nad Lokomotivom.

- Važno je bilo koncentrirano ući u utakmicu nakon velike pobjede protiv Omonijom gdje se momčad istrošila i fizički i psihički. Bilo je nekoliko promjena u ekipi, igrači su pokazali čvrstinu i borbenost. Dobilo se utakmicu na rutinu, snagu i borbu. Nije to bila neka sjajna predstava, ali ni ne očekujem da će svaka utakmica biti sjajna, ali ovaj put je napravljeno ono najvažnije - rekao je.

Osvrnuo se zatim na Hajduk. Na Poljudu je Rijeka izgubila 1-0, ali je zato zadnji posjet Hajduka na Rujevicu donio neviđeni potop splitske momčadi. Bilo je 5-0 za Rijeku.

- Svaka utakmica s Hajdukom uvijek je bila za sebe. Bit će maksimalno motivirani jedna i druga ekipa. U Splitu smo zaslužili barem da ne izgubimo. Vjerujem da ćemo pokazati našu najbolju stranu i savladati Hajduka. Vjerujem u našu ekipu. Ne volim prognozirati, to mi donosi sreću.

Komentirao je Rijekin put u Konferencijskoj ligi te se prisjetio sraza s Juventusom prije 46 godina, kada je i sam bio na terenu i to kao kapetan Rijeke.

- Naša je prednost bila što smo mogli doći u situaciju da igramo s velikim ekipama, sada je to drugačije. Onda smo igrali s Juventusom, Real Madridom. Velika utakmica je to bila, sada nam je na Rujevici u prosjeku pet, šest tisuća navijača, a možemo zamisliti kako je to bilo tada s 20 tisuća navijača na Kantridi. Tada sam razmijenio dres s Betegom - rekao je pa dodao:

- Mislim da smo dobili jakog protivnika. Francuske ekipe trenutačno igraju jedan od najboljih nogometa u Europi. Strasbourg se mora nositi sa PSG-om, Marseillom, Lillom i sigurno je vrlo dobar i težak protivnik. Financijski gledano su daleko vrjedniji od naše momčadi oni su na 250 milijuna, dok smo mi na 30. Ali uvijek može doći do iznenađenja i mislim da ako se dobro pripremimo za takvog protivnika možemo nešto napraviti.