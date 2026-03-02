'Naš Ivan jedva čeka. Izvest će početni udarac na Maksimiru'

Kurilovec, hrvatski četvrtoligaš, vratio nas je u doba nogometne romantike. U srijedu nogometaše turopoljskog kluba čeka utakmica života, na Maksimiru igraju četvrtfinale Kupa protiv Dinama.

Cijela priča dobila je i dodatnu emotivnu notu. Početni udarac na utakmici Dinamo - Kurilovec izvest će Ivan Šćepina (19), koji je 2024. stradao u bezbrižnoj igri u mjestašcu Gradići u Turopolju. S prijateljem se popeo na jedan krov kako bi dohvatio, ali daske su popustile i Ivan je pao s pet metara visine. Zadobio je teške ozljede glave i tijela i još se oporavlja.

- Inicijativu su pokrenuli ljudi iz Kurilovca, a Dinamo, dakako, nije imao ništa protiv. Hvala i jednima i drugima - govori nam dječakov otac Darijo.

S posebnom emocijom priča nam o svom sinu.

- Kurilovec je cijelo vrijeme uz mog sina. Pomogli su kad smo skupljali 250.000 eura za njegovo liječenje. Ivan je bio igrač Kurilovca, čak jednom nije htio slaviti vlastiti rođendan jer je htio biti na dispoziciji suigračima kako bi se klub plasirao u ligu više. Moj sin uvijek je bio uz klub, a klub je pokazao da je uz njega. Ivan je sanjao da će igrati utakmice poput ove između Kurilovca i Dinama. To, nažalost, više nije moguće, ali će uvijek ostati uz nogomet, na ovaj ili onaj način. Bit će uz teren, upoznati igrače... Sve to bit će mu snažan motiv tijekom rehabilitacije, to će mu dati snagu da grabi dalje. Jako se veseli, samo o tome razmišlja i priča.

