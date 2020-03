Ima 46 godina, igrao je sa 160 partnera i još mu nije dosta

Očekujemo nezgodan meč jer Indija ima širok kadar igrača, kazao je hrvatski tenisač Mate Pavić najavljujući kvalifikacijski susret za odlazak na završni turnir Davis Cupa u Madrid protiv Indije koji Hrvatska igra 6. i 7. ožujka u Zagrebu.

- Pitanje je tko će igrati točno, (Rohan) Bopanna će biti sigurno u timu. Sve su to iskusni, prekaljeni igrači. Jesu neke najbolje godine iza njih, pogotovo za Leandera Paesa koji ima 46 i vjerojatno mu je ovo jedan od posljednjih Davis Cupova. No on sigurno i dalje ima 'forze' u sebi da odigra na visokoj razini meč. Bit će nezgodno - ocijenio je Pavić subotnji meč parova.

Paes je nekada bio prvi na ljestvici parova kao i Pavić, a nijedan drugi tenisač nema toliko pobjeda u paru kao on, čak 44. U karijeri je promijenio 160 partnera kroz muške i mješovite parove.

- On ima veliko iskustvo, on je i dalje opasan. No, jednostavno nije na nivou kao što je bio, što je normalno s godinama, ali treba reći da je u Dubaiju dobio Dodiga i Polašeka koji su trenutno jedan od najboljih parova na svijetu. On ima u sebi to da odigra meč na dobroj razini i jako sam siguran da ako bude tako igrao da će biti opasno.

Osvrnuvši se na početak sezone u kojoj je prije nepunih mjesec dana osvojio turnir u Montpellieru zajedno sa srpskim tenisačem Nikolom Čačićem, Pavić je ocijenio da je to dobro za njegovo samopouzdanje.

- Cilj je ponoviti 2018. koja je bila spektakularna sezona, a to će biti teško. Jako dobra stvar za mene i za samopouzdanje je da se u ranoj fazi sezone osvoji titula - kazao je Pavić.

Hrvatsku predvodi je Marin Čilić, a osim njega i Pavića izbornik Vedran Martić je pozvao i Bornu Goju, Ninu Serdarušića te Ivana Dodiga. Najbolji hrvatski tenisač Borna Ćorić je otpao zbog ozljede.

Indija dolazi u Zagreb u najjačem mogućem sastavu u kojem je najbolje rangirani igrač u pojedinačnoj konkurenciji 22-godišnji Sumit Nagal (ATP - 127.). Uz spomenute indijski Davis Cup izbornik Rohit Rajpal u Zagreb dovodi 30-godišnjeg Prajnesha Gunneswarana (ATP - 138.) i 25-godišnjeg Ramkumara Ramanathana (ATP - 180.).

Susret Hrvatske i Indije koji se igra u zagrebačkom Domu sportova bit će jedan od dvanaest kvalifikacijskim okršaja, a pobjednici će se na turniru u Madridu priključiti prošlogodišnjim polufinalistima Španjolskoj, Kanadi, Velikoj Britaniji i Rusiji te reprezentacijama koje su dobile pozivnicu - Srbiji i Francuskoj.