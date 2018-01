Ima 'ko jači? Stipe jednu rundu dobio s čak 82-0 u udarcima!

Evo ga, gotovo je... Stipe je podigao ruke. Ušao je u povijest. Obranio je titulu teškaškog prvaka UFC-a treći put zaredom. Čekaj malo... Što je ovo? Zašto i Ngannou diže ruke, čudio se komentator na FightChannelu TV-u.

- Ma pozdravlja hrvatske navijače u dvorani. Lijepa gesta - uskočio je sukomentator.

Svakome tko je odgledao barem dvije runde borbe Miočića i Ngannoua, čak i s površnim znanjem o UFC-u, bilo je jasno da je hrvatski borac obranio pojas.

Nevjerojatni Stipe dominirao je u svih pet rundi protiv izazivača kojeg su favorizirale kladionice i UFC. Oko Ngannoua se stvorio neviđeni 'hype', marketinša mašinerija odradila je svoje, UFC ga je reklamirao na sve načine, a Stipi nitko nije davao šanse.

Ngannou primao 40 udaraca po rundi

No uzalud Francisu Nganouu najjači udarac na svijetu kad u jednoj rundi nije niti dotaknuo Stipu, koji je u borbu ušao gotovo 10 kilograma lakši od 'Predatora', kako zovu Kamerunca s francuskom putovnicom.

- Vjerujte mi, ne želite da vas udari. Ali ovo je moje doba. U prvim trenucima izgledalo je kao Rocky protiv Drage, ali onda je pao voljom i kondicijom. Vidio sam mu u očima. Svi su pričali da udara kao vanzemaljac, da će me nokautirati. Pogodite što, pojas je kod mene, a on je izgubio od 8 kila lakšeg tipa koji izgleda kao konobar. Ma mogu mu mjeriti jačinu udarca i pričati da udara kao Ford, može to biti Ford Escort, Ford f150, briga me, ali trebat će puno više da mi uzmete pojas - rekao je Stipe.

Stipe je imao šest rušenja

Objavljene su i sudačke kartice i službena statistika meča koja pokazuje gotovo nestvarnu nadmoć koju je Stipe imao nad svojim izazivačem.

Suci su s tri puta po 50-44 nagradili Miočića koji je slavio jednoglasno, ali dominaciju još bolje oslikava statistika koja kaže kako je Stipe pogodio Ngannoua čak 200 puta iz 244 pokušaja što je 82 posto uspješnosti.

Ngannou je plasirao tek 33 udarca iz 126 pokušaja što je 26 posto.

Ako gledamo udarce koji su bili značajni, Stipe ih je imao 70 iz 95 pokušaja, a izazivač tek 21 iz 113 udaraca.

Znalo se da će Stipe, koji je vrhunski hrvač, tražiti rušenje. I to je radio perfektno srušivši protivnika šest puta uz 42 posto uspješnosti. Stipe je najdominantiji bio u četvrtoj rundi u kojoj je zadao izazivaču 82 udarca naspram Ngannouovih - nula!

Apsolutna dominacija...

Pogledajte detaljnu statistiku:

Foto: ufc

Foto: ufc

Foto: ufc