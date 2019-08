Imamo svjetskog prvaka! Grgić prvi na 800 metara slobodno

Ne znam što su drugi očekivali i je li ovo za njih iznenađenje, ali za mene definitivno nije iznenađenje jer sam se za ovo spremao, kazao je novi plivački rekorder Franko Grgić nakon što je u ožujku na bazenu Kantrida u Rijeci, u sklopu ekipnog prvenstva Hrvatske, oborio hrvatski rekord na 1.500 metara i tako isplivao normu za OI. A sad je nastavio s odličnom formom!

Osvojio je zlatnu medalju na Svjetskom juniorskom prvenstvu u Budimpešti u disciplini 800 metara slobodno! Slavio je s rezultatom 7:45.92 ispred Rusa Sibirceva i Australca Neilla koji su za njim zaostajali više od dvije sekunde.

Hrvatska bi tako mogla dobiti velikog plivača, a u razgovoru za 24sata nakon što je isplivao normu za OI je opisao svoj 'šampionski raspored'.

- Dižem se u 5:00, na brzinu doručkujem jer sam već u 6:00 na treningu koji traje sat i pol vremena. S bazena žurim u školu koja počinje u 8:00 i traje do 14:00, a onda natrag na bazen, na drugi trening koji traje 14:45-17:30, ponekad i do 18:00. Nakon toga se dobro najedem, malo učim, i već u 21:30 idem na spavanje. Spašavaju me roditelji koji me odvoze i dovoze na bazen, inače ne bih sve stigao.

Raspored je to iz noćne more za jednog šesnaestogodišnjaka.

- Kad moji vršnjaci izlaze vani, ja sam već u krevetu. Nije to uvijek lako, ali kad ispred sebe imate cilj koji želite dohvatiti onda je sve lakše. Izađem ponekad s prijateljima na piće, ali plivanje je ipak u prvom planu - rekao je ovaj 187 cm visoki i 70 kg teški plivač i velika nada hrvatskog sporta.