'Imaš prevelik utjecaj majstore, nemoj baš komentirati cjepivo'

Kao jedan od najvjernijih Đokovićevih navijača, volio bih da sam mu imao prilike približiti značaj i ogroman doprinos cijepljenja za zdravlje stanovništva. Sada je kasno, stvorio je pogrešna uvjerenja i tu više nema pomoći. Majstore, želim ti sve najbolje. Pokušaj ubuduće izbjegavati direktne odgovore na pitanje u vezi sa cjepivom, jer imaš ogroman utjecaj, napisao je na svom Facebook profilu srpski epidemiolog Predrag Kon i tako odgovorio Novaku Đokoviću, prvom tenisaču svijeta na njegovu objavu o cijepljenju u borbi s korona virusom.

Podsjetimo, Novak Đoković dotakao se korona virusa i istaknuo kako se ne slaže sa svime što preporučuju zdravstvene organizacije. Posebno je srpskog epidemiologa uznemirio Novakov stav o cijepljenju.

- Ja nisam za cjepiva i neću se cijepiti. Ako to bude obavezno morat ću razmisliti. Sad stojim iza toga, ali hoće li se to promijeniti ako će utjecati na to mogu li putovati ili ne - napisao je Đoković na Facebooku i dodao:

- Postoji određena cenzura medicinskih stručnjaka koji govore o rješenjima koja se ne poklapaju s rješenjima službenih organizacija. Volio bih da se o tome više debatira. Mi nismo iz te struke pa ne možemo o tome pričati, no volio bih da se više priča o imunitetu - rekao je Đoković na Facebook prijenosu uživo pa nastavio pričati o korona virusu:

Kako piše Kurir, eventualno Đokovićevo odbijanje cijepljenja moglo bi utjecati na njegovu karijeru jer, kad se cjepivo stvori i cijepljenje bude obavezno, ako on to ne prihvati, neće moći nastupati na turnirima.